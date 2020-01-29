А снег идет: почему в Москве не хотят чистить крыши

В последние дни погода нас снова решила порадовать снежком. Однако помимо холодной красоты, снег — это еще и угроза для жизни, особенно если он падает с крыш. Наделенные соответствующими полномочиями службы зачастую даже не пытаются решить эту проблему, просто натягивают ленты, запрещающие ходить по тротуарам, и считают, что их совесть чиста.



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Однако бедные пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти ограждения, рискуя при этом не меньше, ведь быть сбитым проезжающим автомобилем — перспектива куда более страшная, чем потонуть в лавине снега, упавшего с крыши. Прокомментировал ситуацию в интервью Pravda.ru председатель комитета ТТП в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

— Андрей Вячеславович, как быть людям, которые вынуждены выходить на проезжую дорогу, подвергая свою жизнь опасности? Пример тому Гагаринский переулок, где снег с крыш не сбрасывают, а огораживают тротуар с обеих сторон. Коммунальные службы тем самым снимают с себя ответственность и при этом не решают проблемы.

— Коммунальные службы вообще сбросом снега с крыш заниматься не должны. Этими вопросами заведует управляющая организация, созданная для обслуживания многоквартирных домов.

"Управляющие компании должны и снег с крыш скидывать, и следить за сосульками. В Москве этим в основном занимается ГБУ "Жилищник". Оно 90% жилья в Москве эксплуатирует".

Задача этого ГБУ следить за крышами. На УК уборка и придомовой территории, и проездов. Эта же структура должна и снег убирать. Она выступает чаще всего в виде заказчика, под ее контролем работу выполняют подрядные организации. Что касается Гагаринского переулка, то его перекрывают, чтобы как раз произвести работы по очистке крыши, чтобы успеть еще собрать снег внизу. По-хорошему, они должны это делать не на весь период снегопада, а на какое-то ограниченное время.

— Но ведь человек, который выходит на дорогу из-за того, что все перекрыто, рискует жизнью.

— Пусть аккуратно идет, и никто его сбивать не будет. Чаще всего ограждение ставят таким образом, чтобы можно было пройти. На все случаи вы не найдете единых подходов. Кто виноват, что пошел снег? Слава богу, что он пошел. Мы живем в таких климатических условиях, что мгновенно этот снег не убрать. А на крышах часто образуются сосульки, поскольку от дома исходит тепло.

В образовании опасных сосулек виноваты собственники жилья

Чтобы сосулек не было, надо потратить миллиарды на переделывание всех крыш. А сегодня крыши принадлежат собственникам многоквартирных домов. Они никакого отношения к городскому хозяйству не имеют.

"Кто виноват, если сосулька упала? Сам собственник, потому что он не спросил с управляющей организации, которая за его деньги не выполнила работы".

Во всех домах в Москве 95% приватизированных квартир.

Москва имеет всего 5% муниципального жилья.

— А в регионах как обстоит?

— Там примерно все то же самое, только в аварийном и ветхом жилье процент у муниципалитета выше — 51%. А так везде все приватизировали уже давно, люди забрали в собственность.

— Кто-то контролирует управляющие организации?

— Да, жилищная инспекция. Она накладывает на УК штрафы, которые те платят из денег, отложенных на содержание дома, не выполнив потом на эту сумму соответствующие работы, в том числе денег может не хватать на сброс снега. У нас бред творится в жилищной сфере. И никто не хочет навести там порядок. И не надо мэру писать письма. Никакого отношения Собянин к вашему дому не имеет. Ходите только в управляющую организацию и требуйте с них.