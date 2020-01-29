Историк рассказал, почему популярна "польская версия" Второй мировой войны

Чтобы отвечать достойно на фальсификацию истории Второй мировой войны, надо перестать "плевать в свое прошлое", считает военный историк Борис Юлин.



Рассекречена первая реакция Сталина на вторжение Гитлера

Встреча Сталина и Гитлера во Львове?

Экс-президент Украины Леонид Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского во время его визита в Польшу о том, что в начале Второй мировой войны был виноват Советский Союз наравне с фашистской Германией. По его мнению, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией, подписанию которого предшествовала встреча Сталина и Гитлера во Львове. Об этом Кравчук заявил в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Как сказал "Правде.Ру" военный историк, писатель Борис Юлин, это заявление не просто от незнания истории и любви к повторению мифов. Речь идет о поддержке польской версии того, что Россия им должна за "агрессию", "оккупацию". И вытаскиваются на свет так называемые "факты", которые должны показать дружбу Советского Союза и нацистской Германии. Несуществующий "факт" встречи Гитлера и Сталина — из этой серии, пояснил Борис Юлин.

"Они лично никогда не пересекались", — сказал историк.

России надо перестать плевать в свое прошлое

По его мнению, чтобы можно было нормально отвечать на подобные выпады, требуется "перестать плевать в советское прошлое" и пытаться найти "какие-то адские позывы в решениях, которые принимались советским руководством".

"Если мы в детстве, допустим, знали хорошо, и дальше все фактами подтверждалось, что советские войска в 1939 году взяли под защиту Западную Украину и Западную Белоруссию, фактически выйдя на границу Польши — "Линию Керзона", определенную еще Лигой наций после Первой мировой войны, то теперь, с подачи нашего правительства и Думы, мы говорим, что Сталин напал на Польшу, что мы убивали польских офицеров в Катыни. Чего же удивляться, что нам приписывается вина за нацистские преступления", — сказал Борис Юлин.

"И это здорово у них получается, потому что они опираются на те самые слова и решения, которые принимались у нас в стране, когда вводился Солженицын в школьную программу, когда каялись за Катынь, когда говорили, что Сталин хуже Гитлера", — добавил он.

Польша виновна в начале Второй мировой войны

Борис Юлин отметил, что:

с Гитлером встречались западные лидеры, например, Пилсудский, и после этого был подписан известный пакт о ненападении Пилсудского и Риббентропа.

например, Пилсудский, и после этого был подписан известный пакт о ненападении Пилсудского и Риббентропа. Была встреча Гитлера с руководителями Англии, Франции.

Была большая дружба Гитлера с Муссолини.

Историк считает, что начало Второй мировой войны надо считать с 1938 года, когда с одобрения Англии, Франции и Италии и при прямом участии Польши и Венгрии Германия захватила Чехословакию.

"Под таким углом обычно не рассматривают, потому что это выводит Польшу из разряда жертв и превращает ее в одного из зачинщиков Второй мировой войны. Но она таковым и была", — сказал историк.

Наша совесть чиста, а вот они не покаялись

Как сообщала "Правда.Ру", в учебнике "История России: начало XX — начало XXI века. 10 класс", который был выпущен московским издательством "Дрофа" в 2016 году, записано, что расстрел в Катыни был совершен по приказу политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта. Однако есть данные, что во времена Бориса Ельцина были фальсифицированы документы, которые указывали на причастность НКВД к этому расстрелу.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Земсков заявил в интервью "Правде.Ру", что это не так, доказательства достоверные, Борис Ельцин извинился перед Лехом Валенсой, и тот принял извинения.

Как сказал "Правде.Ру" Лев Клепацкий, профессор Дипломатической академии МИД РФ, можно ненавидеть Сталина, который сгноил в лагерях миллионы советских людей, но почему надо ненавидеть Россию, которая разобралась со "сталинскими преступниками" еще при Хрущеве? Опять же ответ очевиден — выполняется политический заказ, который хорошо лег на национальную польскую идею о возрождении Речи Посполитой, отметил он.

Заметим также, что Россия вполне может выставить контрпретензии Польше по гибели тысяч красноармейцев в польском плену в войне 1920 года, победу в которой праздновала Польша. Умерщвление советских пленных осуществлялось в четырех лагерях близ Брест-Литовска (включая Березу-Картузскую), а также в лагерях в Вадовице, Домбье, Пикулице, Стржалкове, Торне и Тухоле. Всего в 1919-1920 годах в польском плену оказались не менее 130 тысяч красноармейцев. Домой вернулось в несколько раз меньше.