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Автор Игорь Буккер

Чем грозит мирный атом?

Общество

Атомное оружие пока помогает избежать полномасштабной войны. Ядерные реакторы несут свою долю пользы в разных областях. Однако инциденты с мирным и не мирным атомом заставляют задуматься: "А вдруг когда-то и где-то рванет!"

Операция "Утренний свет"

24 января 1978 года советский спутник морской космической системы разведки и целеуказания с ядерной энергетической установкой на борту "Космос-954" по неизвестной причине сошел со своей орбиты и при падении вызвал радиоактивное заражение северо-запада Канады. Из-за низкой плотности населения жертв не оказалось. Хотя радиоактивность части обломков зашкаливала до 200 рентген/час, они были разбросаны на значительной территории, а обилие водных ресурсов в здешних местах нейтрализовало радиацию.

Ни в отечественной, ни в зарубежной открытой печати, кроме массы предположений, не найти сведений о причине падения спутника. Много писали про операцию по поиску радиоактивных остатков, известную как Operation Morning light ("Утренний свет"). Канадская сторона оценила работы по дезактивации местности в 6 041 174,70 канадских долларов. В соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами, подписанный Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и СССР в 1972 году, наша страна выплатила три миллиона канадских долларов.

Тема оказалась востребована зарубежной массовой культурой: в одном из эпизодов американского комедийного скетч-шоу Saturday Night Live 28 января 1978 года продемонстрировали дежурную шутку, что в результате радиоактивного мусора от разбившегося спутника появились гигантские омары-мутанты, которые направляются к восточному побережью США.

В Советском Союзе потом несколько лет не запускали спутники с ядерными двигателями. После очередной аварии зимой 1983 года снова последовал перерыв. С 1989 года у нас отказались от запуска подобных космических аппаратов.

"Может, лучше про реактор?"

Краткий перечень инцидентов с ядерными установками:

  • 21 апреля 1964 года неудачная попытка запуска американского навигационного спутника Transit 5BN-3, или VBN-3, с ядерной энергетической установкой на борту. Примерно килограмм плутония-238, находившегося в ядерной энергетической установке SNAP-9A, четверть которого рассеялась над северным полушарием, вызвал повышение естественного радиоактивного фона в 15 раз.
  • 3 апреля 1965 года ракета ATLAS Agena D с реактором SNAP (Systems Nuclear Auxiliary Power Program), разработанная Американской комиссией по ядерной энергии, застряла на своей орбите из-за поломки бортового регулятора напряжения. По одним сведениям, ракета застряла на орбите, по другим, развалилась в результате столкновения.
  • 21 мая 1968 года метеорологический спутник США Nimbus B-1 взорвался после взлета. Остатки спутника с радиоизотопным термоэлектрическим генератором (РИТЭГ) погрузились в воды у берегов Калифорнии. Спустя пять месяцев РИТЭГ и диоксид плутония обнаружили на дне канала Санта-Барбары, но радиоактивный материал не вытек.
  • 14 января 1969 года на ударном авианосце ВМС США USS Enterprise - первом авианосце с ядерной силовой установкой, входившем тогда в состав 7-го флота ВМС США и принимавшем участие в войне во Вьетнаме, от горячего выхлопа тягача произошел самозапуск одной из неуправляемых авиационных ракет Zuni, которая угодила в топливный бак штурмовика, начался пожар и взрыв боеприпасов.
  • 12 декабря 1975 года после выхода на орбиту вышла из строя система ориентации советского разведывательного спутника "Космос-785". Активная зона реактора была переведена на орбиту "захоронения", где и находится до сих пор.
  • 7 февраля 1983 года в южной части Атлантики утонул советский разведывательный спутник "Космос-1402", оснащенный ядерными реакторами BES-5 на уране-235. Благодаря техническим доработкам удалось предотвратить компактное падение обломков, но незначительное повышение естественного радиационного фона все-таки произошло.
  • 22 мая 2008 года на борту атомного авианосца USS George Washington (CVN-73) из-за непогашенного кем-то из членов экипажа окурка разгорелся сильный пожар.

Приблизительно за годы холодной войны одни лишь американские военнослужащие потеряли минимум 92 боеприпаса с ядерным зарядом. Аналогичные происшествия периодически происходили и, увы, будут случаться в армиях других стран, обладающих оружием массового поражения.

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