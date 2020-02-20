Атомное оружие пока помогает избежать полномасштабной войны. Ядерные реакторы несут свою долю пользы в разных областях. Однако инциденты с мирным и не мирным атомом заставляют задуматься: "А вдруг когда-то и где-то рванет!"
24 января 1978 года советский спутник морской космической системы разведки и целеуказания с ядерной энергетической установкой на борту "Космос-954" по неизвестной причине сошел со своей орбиты и при падении вызвал радиоактивное заражение северо-запада Канады. Из-за низкой плотности населения жертв не оказалось. Хотя радиоактивность части обломков зашкаливала до 200 рентген/час, они были разбросаны на значительной территории, а обилие водных ресурсов в здешних местах нейтрализовало радиацию.
Ни в отечественной, ни в зарубежной открытой печати, кроме массы предположений, не найти сведений о причине падения спутника. Много писали про операцию по поиску радиоактивных остатков, известную как Operation Morning light ("Утренний свет"). Канадская сторона оценила работы по дезактивации местности в 6 041 174,70 канадских долларов. В соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами, подписанный Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и СССР в 1972 году, наша страна выплатила три миллиона канадских долларов.
Тема оказалась востребована зарубежной массовой культурой: в одном из эпизодов американского комедийного скетч-шоу Saturday Night Live 28 января 1978 года продемонстрировали дежурную шутку, что в результате радиоактивного мусора от разбившегося спутника появились гигантские омары-мутанты, которые направляются к восточному побережью США.
В Советском Союзе потом несколько лет не запускали спутники с ядерными двигателями. После очередной аварии зимой 1983 года снова последовал перерыв. С 1989 года у нас отказались от запуска подобных космических аппаратов.
Краткий перечень инцидентов с ядерными установками:
Приблизительно за годы холодной войны одни лишь американские военнослужащие потеряли минимум 92 боеприпаса с ядерным зарядом. Аналогичные происшествия периодически происходили и, увы, будут случаться в армиях других стран, обладающих оружием массового поражения.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.