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Автор Ирина Гусакова

Во многие регионы России придет холод, но не в Москву

Общество

Эта зима совсем не радует россиян снегом и морозами. Однако в последнее время стали появляться новости о том, что грядет похолодание. О том, вступит ли зима в свои права на этой неделе, рассказал в интервью Pravda. ru исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Грядет похолодание. Надолго ли оно к нам придет?

— Похолодание нас ждет вполне серьезное. Хоть в это и с трудом верится, но зима все же морозная будет. И многие сейчас задаются вопросом, откуда возьмется холод? Колебание температур будет связано с тем, что с северо-запада, а затем с севера будут вторгаться по-настоящему арктические холодные воздушные массы. Уже сегодня температура заметно понизится в:

  • Карелии;
  • Мурманской области;
  • Республике Коми;
  • Архангельской области.

В Коми даже до 30-35 градусов. Нынешней зимой это кажется почти фантастическим развитием сценария. Похолодает и в Приволжском федеральном округе.

В частности, в Нижегородской области, Ярославской, особенно в Костромской температура ночью будет минус 18-23 градуса. Всего в 500-600 км от Москвы температура будет ниже московской примерно на 15-18 градусов.

В Москве тоже уже произошло понижение температуры до 2-7 градусов ниже нуля.

Пусть легкий, но морозец

В ночь на среду примерно такие же температуры — 3-5 ниже нуля.

Завтра холод будет ощущаться в Приволжском регионе. Волга, Урал — там температура опустится до 20-25 градусов.

Низкие температуры придут на юг Западной Сибири, это следующие области:

  • Томская;
  • Омская;
  • Новосибирская.

Причем к концу рабочей недели температура понизится до 25-28 градусов ниже нуля. А сейчас там днем минус 2-4 градуса.

— В каких регионах все же будет теплее?

В центре и на юге Европейской России будет по-прежнему теплая погода. Ожидаются аномальные температуры в:

  • Восточной и Западной Сибири;
  • Красноярском крае;
  • Якутии.

Там температура выше нормы на 20 градусов. В Якутии, например, будет минус 30-35. А должно быть по климатическим характеристикам минус 45-48. То есть очень теплая погода, но все-таки морозы будут. Аналогичная ситуация в центре Красноярского края. Там тоже отклонения плюс 20. И такая ситуация будет в течение ближайшей недели.

— А в Москве что будет к концу недели? Продолжится понижение?

В эти дни мы наблюдаем понижение температуры. В ночь на среду тоже будет прохладно.

А дальше температура будет около нулевой отметки. Ночью отрицательные значения от 0 до минус 5, а днем — от минус 1 до плюс 2 градусов.

— В феврале возможны морозы в Москве?

Прогнозируем, что температура в феврале будет ниже, чем январская. Но мы не ожидаем сильных морозов. Хотя пока точный прогноз на февраль сделать проблематично.

Темы мороз россия погода похолодание роман вильфанд
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