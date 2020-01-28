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Автор Ирина Гусакова

Зачем нужна профориентация поступающим в вуз?

Общество

Профориентация — это система мероприятий, цель которых помочь определиться с направлением для дальнейшего обучения и получения профессии. Проблема профессионального самоопределения возникает не только у учащихся и выпускников школ. Иногда помощь в выборе профессии необходима и взрослому человеку, если он осознал, наконец, что работа не приносит ему никакого удовлетворения и он ходит на неё, как на каторгу. И вот здесь и поможет профориентация. Подробнее о том, как выбрать вуз и с какими ошибками при этом можно столкнуться, рассказал в интервью Pravda. ru Тимур Дзгоев, генеральный директор Московского Центра образования школьников им М. В. Ломоносова.

— С какими проблемами сталкиваются школьники, когда речь идёт о выборе профиля обучения?

В школах классы делятся по профильным направлениям по-разному. Например, существуют классы биолого-химические или физико-математические. А есть и гуманитарные, и с ними-то обычно и возникает путаница. Если мы, например, рассматриваем социально-экономический профиль, то это не совсем гуманитарное направление, но и не техническое, и в школах по-разному понимается набор предметов, которые должны туда входить. Поэтому необходимо уточнять, какие именно предметы будут изучаться углубленно. Большинство вузов социально-экономического направления требуют для поступления сдавать профильную математику, обществознание, иностранный язык и т. д., в зависимости от специальности.

Сложнее с гуманитарными науками

Классы с профильной литературой для гуманитариев — это достаточно узкое направление. Это в основном творческие специальности либо журналистика, нужно определить, попадаете ли вы в этот набор профессий дальше или нет.

Конечно, не забываем про такие нестандартные направления, как физико-химическое, биотехнологическое, для поступления на которые требуются предметы из разных профилей. Об этом нужно также подумать заранее.

Есть ли надежда на профтесты?

Родители и сами ребята очень многого ожидают от разнообразных профориентационных тестов, которые они находят в Интернете.

Тестовая система, безусловно, важна, но она не является полноценной, и без комплексного подхода результаты теста могут стать лишь намёком на те направления, в которых может в будущем преуспеть ребёнок.

Обычно профтестирование даётся к чему-то еще как дополнение, например, к обсуждению с психологом. Существуют также тесты, которые проходят ребята, поступающие в кадетские школы, военные учреждения.

Везде есть свои нюансы, и мы бы посоветовали родителям и ученикам не опираться на профтесты как на единственный источник информации. Но они могут стать хорошим первым шагом на пути к выбору своего направления.

Какие допускаются ошибки при выборе вуза?

Давайте разберём основные:

  • Выбор вуза только по рейтингу

Все мы, конечно, ориентируемся на разные рейтинги, опросы, исследования, но не всегда топовые вузы подходят конкретно вам. Не всегда первый в рейтинге вуз — это то учебное заведение, в которое вы можете поступить, исходя из своих базовых знаний и возможностей. И не всегда первый в рейтинге вуз — действительно лучший в той конкретной отраслевой сфере, которую выбираете именно вы.

Разберем на популярном примере. Например, ваш ребенок выбрал профильным направлением юриспруденцию, конечно, в топе будут и МГУ, и ВШЭ, но если мы посмотрим на отраслевые вузы, такие как МГЮА имени О. Е. Кутафина, Российская правовая академия, то они будут более эффективны в этом отраслевом направлении. Там больше стажировок, там работают люди, которые являются не только педагогами, но и практикующими юристами. Более того, когда мы смотрим разные рейтинги, которые представлены в интернете, то нужно всегда обращать внимание на то, по какому критерию вуз туда попал.

  • Рассматриваем только те вузы, в которые, как нам кажется, мы можем поступить

При таком подходе вы сразу занижаете себе планку. Начинаете рассматривать вузы, где нет дополнительных испытаний, выбираете то, что поближе к дому. Это тоже достаточно распространённая ошибка, потому что, прежде всего, во главу угла стоит ставить то образование, которое вы хотите получать.

  • Выбираем вуз, но не оцениваем заранее среду, в которой нам предстоит учиться

Например, вы выбираете вуз, в котором есть ваше предметное направление, но при этом нет инфраструктуры. А вы склонны к внеурочной деятельности, хотите заниматься в независимом вузовском СМИ, продолжать участие в каком-то виде спорта, но если вы не анализируете инфраструктуру вуза, то можете эти возможности упустить. Получается, значимая часть вашей жизни просто теряется или отходит на второй план. Поэтому выбирайте вуз и смотрите, что он может дать вам ещё, тогда образовательная среда будет очень комфортной и вам будет хотеться туда ходить, развиваться, писать какие то научные работы и так далее.

Если вы вовремя поймёте, в каком направлении лучше двигаться, как правильно поступить в описанных выше ситуациях, шанс того, что вы выберете не тот вуз или не то направление, значительно снижается.

Чтобы не упустить момент и определиться с направлением, можно обратиться за помощью к квалифицированному психологу — специалисту по профориентации, который комплексно проанализирует способности и потребности ребёнка и поможет выбрать именно то направление, которое является не только востребованным на рынке труда, но также будет комфортным и интересным в изучении и будущей профессиональной деятельности.

Темы вуз образование тимур дзгоев профориентация московский центр образования имени м. в. ломоносова
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Общество
Зачем нужна профориентация поступающим в вуз?
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