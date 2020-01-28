Профориентация — это система мероприятий, цель которых помочь определиться с направлением для дальнейшего обучения и получения профессии. Проблема профессионального самоопределения возникает не только у учащихся и выпускников школ. Иногда помощь в выборе профессии необходима и взрослому человеку, если он осознал, наконец, что работа не приносит ему никакого удовлетворения и он ходит на неё, как на каторгу. И вот здесь и поможет профориентация. Подробнее о том, как выбрать вуз и с какими ошибками при этом можно столкнуться, рассказал в интервью Pravda. ru Тимур Дзгоев, генеральный директор Московского Центра образования школьников им М. В. Ломоносова.
— С какими проблемами сталкиваются школьники, когда речь идёт о выборе профиля обучения?
— В школах классы делятся по профильным направлениям по-разному. Например, существуют классы биолого-химические или физико-математические. А есть и гуманитарные, и с ними-то обычно и возникает путаница. Если мы, например, рассматриваем социально-экономический профиль, то это не совсем гуманитарное направление, но и не техническое, и в школах по-разному понимается набор предметов, которые должны туда входить. Поэтому необходимо уточнять, какие именно предметы будут изучаться углубленно. Большинство вузов социально-экономического направления требуют для поступления сдавать профильную математику, обществознание, иностранный язык и т. д., в зависимости от специальности.
Классы с профильной литературой для гуманитариев — это достаточно узкое направление. Это в основном творческие специальности либо журналистика, нужно определить, попадаете ли вы в этот набор профессий дальше или нет.
Конечно, не забываем про такие нестандартные направления, как физико-химическое, биотехнологическое, для поступления на которые требуются предметы из разных профилей. Об этом нужно также подумать заранее.
Родители и сами ребята очень многого ожидают от разнообразных профориентационных тестов, которые они находят в Интернете.
Тестовая система, безусловно, важна, но она не является полноценной, и без комплексного подхода результаты теста могут стать лишь намёком на те направления, в которых может в будущем преуспеть ребёнок.
Обычно профтестирование даётся к чему-то еще как дополнение, например, к обсуждению с психологом. Существуют также тесты, которые проходят ребята, поступающие в кадетские школы, военные учреждения.
Везде есть свои нюансы, и мы бы посоветовали родителям и ученикам не опираться на профтесты как на единственный источник информации. Но они могут стать хорошим первым шагом на пути к выбору своего направления.
Давайте разберём основные:
Все мы, конечно, ориентируемся на разные рейтинги, опросы, исследования, но не всегда топовые вузы подходят конкретно вам. Не всегда первый в рейтинге вуз — это то учебное заведение, в которое вы можете поступить, исходя из своих базовых знаний и возможностей. И не всегда первый в рейтинге вуз — действительно лучший в той конкретной отраслевой сфере, которую выбираете именно вы.
Разберем на популярном примере. Например, ваш ребенок выбрал профильным направлением юриспруденцию, конечно, в топе будут и МГУ, и ВШЭ, но если мы посмотрим на отраслевые вузы, такие как МГЮА имени О. Е. Кутафина, Российская правовая академия, то они будут более эффективны в этом отраслевом направлении. Там больше стажировок, там работают люди, которые являются не только педагогами, но и практикующими юристами. Более того, когда мы смотрим разные рейтинги, которые представлены в интернете, то нужно всегда обращать внимание на то, по какому критерию вуз туда попал.
При таком подходе вы сразу занижаете себе планку. Начинаете рассматривать вузы, где нет дополнительных испытаний, выбираете то, что поближе к дому. Это тоже достаточно распространённая ошибка, потому что, прежде всего, во главу угла стоит ставить то образование, которое вы хотите получать.
Например, вы выбираете вуз, в котором есть ваше предметное направление, но при этом нет инфраструктуры. А вы склонны к внеурочной деятельности, хотите заниматься в независимом вузовском СМИ, продолжать участие в каком-то виде спорта, но если вы не анализируете инфраструктуру вуза, то можете эти возможности упустить. Получается, значимая часть вашей жизни просто теряется или отходит на второй план. Поэтому выбирайте вуз и смотрите, что он может дать вам ещё, тогда образовательная среда будет очень комфортной и вам будет хотеться туда ходить, развиваться, писать какие то научные работы и так далее.
Если вы вовремя поймёте, в каком направлении лучше двигаться, как правильно поступить в описанных выше ситуациях, шанс того, что вы выберете не тот вуз или не то направление, значительно снижается.
Чтобы не упустить момент и определиться с направлением, можно обратиться за помощью к квалифицированному психологу — специалисту по профориентации, который комплексно проанализирует способности и потребности ребёнка и поможет выбрать именно то направление, которое является не только востребованным на рынке труда, но также будет комфортным и интересным в изучении и будущей профессиональной деятельности.
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