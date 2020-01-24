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Автор Василий Амирджанов

Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта

Общество » Семья » Житейские истории

Охота на комиков стала уже отечественной параноидальной забавой. Известный в тусовочных кругах стендап-комик Александр Долгополов сообщил о своем бегстве из России из-за перспективы стать одним из репрессированных за оскорбление чувств верующих.

Насколько была удачной шутка в его миниатюре про имена Богдан и Иисус — я не знаю. Во всяком случае, не все творческие находки и глупости в принципе достойны какого-либо обсуждения. Но на артиста пожаловался житель подмосковного города Орехово-Зуево, посчитавший, что его чувства верующего оскорблены, и полиция начала проверку.

Последняя капля

Александр Долгополов не верит в справедливый исход дела и всерьез опасается преследования со стороны властей за шутки, которые он озвучил в своем недавнем выступлении. Артист принял решение уехать:

"Я считаю, что я правильно сделал, что привлек внимание, что и стоит делать во всех случаях применения репрессивного законодательства".

Долгополов признался, что заявление в полицию оскорбленного верующего стало последней каплей. Количество преследований блогеров и артистов за последние несколько лет множится в геометрической прогрессии. Как сформулировал комик, он устал от потока ненависти, злобы, варварства, недостатка эмпатии и любви в России.

Стендап-комик может быть кому-либо несимпатичен, как и его выступления, но не заметить градус злобы и ненависти, которые культивируются на любом смысловом треке, просто невозможно. Кругом русофобы, еретики, заговорщики и другие коварные враги, которые мешают российским гражданам победить воровство, мздоимство и манкирование состязательности правосудия.

Культ оскорбленных

Закон об оскорблении чувств верующих, который, по сути, выделил в особую касту религиозное сообщество, не напрасно считается репрессивным. Так называемые православные активисты с задором, отвечающим образу пламенных большевиков-революционеров, всячески прессуют граждан по малейшему поводу, чаще высосанному из трясущегося и нечистого пальца.

К слову, никогда не приходилось слышать, чтобы язычники привлекали к ответу христиан за оскорбления их чувств верующих. Либо те, кто называет себя православными, сильно отдалились от аутентичного христианского учения и основы этой мировой религии — Нагорной проповеди Христа, либо язычники просто мудрее.

Благодаря религиозным активистам слово "духовность" стало практически синонимом воинствующего мракобесия. С легкой руки властей и поддержавшего закон клира, православие, позиционирующее себя как религия любви, чистоты помыслов, добродетели и духовного совершенствования, стало походить на специальный отдел ВЧК призыва Феликса Дзержинского. В группу активных граждан, которая выявляет малейшие поводы, чтобы оскорбиться, наказать и знатно пропиариться на фоне инициированного ими же скандала.

В пылу борьбы за торжество христианства активисты и некоторые священнослужители РПЦ фактически игнорируют учение Иисуса Христа (Евангелие от Матфея):

"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить!"

Дело Урганта-Депардье

На православное Рождество в эфир программы Ивана Урганта был приглашен известный русский актер Жерар Депардье. Поговорили об отношении гостя к светским и религиозным праздникам. Оказалось, что актер не относится к тем людям, кто к Деду Морозу и рождественской елке относится с пиететом.

Жерар Депардье подчеркнул, что ему по сердцу счастливые лица людей, а к религиозным людям он относится с уважением. Возможно, шутка Ивана Урганта в контексте кулинарной темы про поросенка и ее смысловая проекция на христианские канонические изображения и была на грани. Но чтобы договориться до лишения гражданина Российской Федерации паспорта, надо было все-таки иметь особый талант.

Тем не менее православное общественное движение "Сорок сороков" потребовало лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта. Более того, активисты этой организации призвали внести поправки в Конституцию и запретить в России двойное гражданство, а обладателей иностранных паспортов лишать российского. Одним словом, то, что Урганта будут бить не по паспорту, оказалось фейком.

Открытая Конституция

Время сейчас такое. Вопреки обещанному президентом открытому обсуждению изменений в основной закон страны, Госдума единогласно пакетом приняла в первом чтении поправки в Конституцию. Так называемая рабочая группа по внесению изменений в основной закон обрастает все новыми предложениями, в том числе:

  • закрепить статус казачьей полиции;
  • объявить культуру национальным достоянием;
  • обеспечить сохранение исторической памяти;
  • запретить фальсификацию истории.

То есть история страны настолько изучена, что любые дискуссии, по мнению авторов поправок, неуместны. Есть утвержденная "наверху" версия событий, а остальное — ересь и оскорбление верующих в единственно правильную концепцию.

Если уже о казачьей полиции заговорили, то тогда уж, на мой взгляд, способнее вернуть сермяжный Разбойный приказ, чтобы не возвращаться к милиции. В отношении же статуса культуры все-таки неплохо было бы членам рабочей группы для начала ознакомиться с Конституцией России. Тем более в ней уже закреплены подобные смысловые формулировки.

Получат ли поддержку идеи о лишении российского гражданства за шутки и прибаутки, пока неизвестно. Когда примут изменения в основной закон страны, тогда и будет повод ими восхититься. Но я бы настоятельно рекомендовал важнейшую поправку в преамбулу Конституции — закрепить как основную ценность приверженность здравомыслию.

Няш-мяш вам, а не Ургант!

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что православные активисты проявляют нетерпимость и всерьез полагают, будто "имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет":

"Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант, шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной".

С депутатом солидарен и Иисус Христос, который внятно объяснил перспективу для шумных активистов (Евангелие от Матфея):

"Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие!"

Проявят ли себя так называемые православные активисты христианами больше, чем сам Христос, покажет время. А пока русскому православию нанесен очередной удар по его репутации, оскорбивший по-настоящему искренне и смиренно верующих людей. Но они как настоящие христиане не побегут в полицию с требованием возведения Голгофы, потому что веру невозможно оскорбить, если она — настоящая.

Темы госдума христиане иван ургант православие
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Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
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