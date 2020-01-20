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Автор Игорь Буккер

Кому выгодна ложь про походно-полевых жен

Общество

Давно замечено, что все происходящее в обществе, как в зеркале отражается в армии. Это слепок с любого общественного организма. Многим особенно запомнился художественный фильм "Военно-полевой роман", хотя о влюбленных парах в отечественном кинематографе снимались ленты. Название напоминало фронтовикам выражение "походно-полевые жены", иногда заменяемое аббревиатурой-неологизмом ППЖ.

Боевые подруги или командирские подстилки

Несмотря на то, что любви все чины покорны, чаще всего ППЖ обозначались подруги военного начальства. Рядовой и младший офицерский состав чаще заводил романы в тылу и на бивуаке, на фронте это было практически невозможно. Старшим командирам и политрукам Красной армии, безусловно, далеко не всем, это счастье могло улыбнуться и там, где было жарче…

В отличие от армий прежних времен, в социалистической армии не таскали за собой обозы с гетерами и маркитантками. Подругами полководцев и начальников становились машинистки, переводчицы, радистки, медсестры и прочие военнослужащие женского пола. И тут происходило все так, как и в мирной жизни: от удовлетворения скотской похоти до настоящей любви.

Вопль женщин всех времён: "Мой милый, что тебе я сделала?"

Сообщалось о поданной в 1947 году петиции в Комиссию законодательных предположений при Президиуме Верховного Совета Союза ССР, подписанной 60 брошенными генеральскими женами. Помимо факта расставания с любимым мужчиной, некоторых женщин очень волновало лишение приличной генеральской пенсии и доступа к дефициту. Оказаться брошенными были шансы и у боевых подруг.

Причины абсолютно разные:

  • опостылела;
  • проснулась совесть;
  • страх перед осуждением за аморальный образ жизни.

Одной из причин "отставки" являлась беременность. Таких женщин моментально отправляли в тыл. Гражданская супруга женатого генерала Власова, старший врач при штабе 37-й армии Агнесса Подмазенко оставила дома пятилетнего сынишку. Вместе с остальными бойцами она выходила из окружения, а в конце января 1942 демобилизовалась по беременности. После предательства генерала получила пять лет лагерей и вдобавок отбыла ссылку.

Сластолюбивые победители

Маршалу Победы Георгию Жукову удавалось увлечься медицинскими работницами. С учительницей Александрой Зуйковой он вступил в брак после 33 лет совместной жизни и рождения двух дочерей. На фронте и спустя пять лет после войны его подругой была лейтенант медицинской службы Лидия Захарова, расстаться с которой маршала заставили не товарищи по партии, а новая избранница — подполковник медицинской службы Галина Семенова. Матери двоих дочерей, сумевшей избавиться от двух соперниц — Марии Волоховой и Лидии Захаровой — и вышедшей замуж за Георгия Константиновича в 1953 году, уже в 1965-м пришлось с ним расстаться. Последние годы Жуков прожил с женщиной, которая была моложе его на 30 лет и родила ему дочь. До конца своих дней Жуков продолжал помогать своей прежней семье.

Несмотря на развод с матерью его троих сыновей, генерал Малиновский не оставил свою прежнюю семью, когда летом 1942 года познакомился со своей будущей второй супругой, вольнослужащей армейского банно-прачечного комбината Раисой Яковлевной Гальпериной (в девичестве Кучеренко). 22-летняя девушка собрала ценные разведданные, за что была отмечена лично командующим фронтом Малиновским орденом Красной Звезды. В 1944 году он назначил ее заведующей столовой Военного совета, а в 1946 году, как честный человек, предложил руку и сердце. В браке у Малиновских родилась дочь, кроме того, Родион Яковлевич усыновил сына Раисы Яковлевны от первого брака.

Ветеранская окопная правда

"Мое женское существо было таким грязным, вонючим и отвратительным, что никто и не собирался ухаживать, — утверждает фронтовик Великой Отечественной войны, санинструктор и радистка Людмила Николаевна Шевчук, за свои подвиги награжденная орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". — Никто не собирался ни обнять, ни, тем более, поцеловать. Не говоря уже об отношениях мужчины и женщины. Ходили слухи. Почему они рождались? В тылу каждой молодой девчонке хотелось иметь кавалера и мужа, показать себя лучше, чем другие. Поэтому и наговаривали о своей порочности. Кто чем занимался — пусть и отвечает".

Темы ппж георгий жуков генерал власов маршал малиновский походно-полевые жены
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