Как Сталин заставил Мао уважать себя

Могло ли тело Сталина попасть в пекинский мавзолей? Сумело бы руководство КПСС провести реформы, подобные тем, что осуществил в КНР Дэн Сяопин? Осуждение "культа личности" — вынужденная мера или политические игры?

Как поссорились Хрущев и Мао. Всеволод Овчинников

Наверное, мы слишком далеко зайдем в своих выводах, если отметим, что Коммунистическая партия Китая сумела реформировать свою страну, в отличие от КПСС, которая подняла на щит пресловутый "культ личности". В конце концов, реформатором стал не Мао Цзэдун, а Дэн Сяопин. Вопрос в том, что китайцы сумели в новых условиях сохранить преемственность.

Иосиф — камень преткновения для Мао и Никиты

Китайские коммунисты справедливо критиковали Хрущёва, что вместо дельного разбора заслуг и ошибок Сталина в СССР подвергли охаиванию весь период правления Иосифа Виссарионовича. Хотя у Мао Цзэдуна были личные причины "обижаться" на советского руководителя, который ему полностью не доверял и якобы называл "пещерным марксистом". Конечно, это далеко от гапака Никиты, которым он, по слухам, развлекал Хозяина, когда тот выстукивал ритм деревянными ложками, колотя по лысому черепу.

Из ответа китайских товарищей от 13 сентября 1963 года на Открытое письмо ЦК КПСС:

"ЦК КПСС в своём Открытом письме, уклонившись от ответа на выдвинутые нами принципиальные аргументы, приклеил китайским коммунистам ярлык "защитников культа личности, разносчиков ошибочных идей Сталина". В своё время В. И. Ленин, давая отповедь меньшевикам, говорил: "Не отвечать на принципиальный аргумент противника и приписывать ему только "пафос" — значит не спорить, а браниться". ЦК КПСС в своём Открытом письме поступает точно так же, как поступали меньшевики".

По-восточному хитрый Мао вел свою игру более тонко, чем прямолинейный Никита Сергеевич, резавший где надо и не надо правду-матку. В 1944 году Мао был готов даже переименовать "коммунистическую" партию Китая в "новодемократическую", чтобы не дразнить американцев. Как это далеко от брошенного в лицо западным дипломатам: "Мы вас похороним". Неважно, что вырванная из контекста фраза приобрела еще более угрожающий оттенок. Дело тут в характере незамысловатого "правдоруба".

Китайские коммунисты совсем не коммунисты

Сталин-политик соответствовал понятиям китайца. Когда в том же 1944 году Молотов сказал послу США в СССР Уильяму Авереллу Гарриману (William Averell Harriman) и личному посланнику президента Рузвельта в Китае генералу Патрику Джей Хёрли (Patrick Jay Hurley), что "так называемые китайские коммунисты на самом деле совсем не коммунисты", это случайное совпадение с позицией Мао. Кажется, китайский лидер хорошо улавливал характер советского вождя и учителя.

Умный Сталин, оказывавший реальную и деятельную помощь Китаю, делал это с осторожностью. Модернизация экономики великой страны с огромными промышленными и людскими ресурсами в будущем вполне могла стать конкурентом Советского Союза. Не отсюда ли прослушка разговоров Мао с членами Политбюро ЦК КПК, за которую "отец народов" принес извинения своему коллеге. Установка "жучков" в его резиденции настолько возмутила Мао, что он выразил письменный протест.

Причуды с телом Сталина

На похороны генералиссимуса Мао не поехал:

боязнь простуды, а в марте 1953 года в Москве стояли морозы;

обида на прослушивание и кое-какие другие неприятные моменты (например, фильм "Пржевальский").

Однако на приеме в советском посольстве в Пекине обычно сдержанный Мао не смог сдержать накатившую слезу.