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Автор Василий Амирджанов

Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы!

Общество

В поселке Северные Печи Челябинской области состоялось важное событие, о возможности которого и не предполагали — в туалете школы №23 установили унитазы.

Настоящие унитазы — как в рекламе показывают, когда говорят о необычайной мягкости туалетной бумаги, средствах против ржавчины и микробов под его ободком. Об освежителях воздуха, туалетной бумаге, бумажных полотенцах или аппаратах для сушки рук, судя по виду обновленного объекта, пока речи не идет.

До этого дети, неизбалованные гигиеническими излишествами, пользовались "дырами", но надо признать, что в тепле. Кому и посещение обычного теплого туалета сродни обретению флагманского смартфона. В ноябре 2019 года в одной из школ Орловской области прошли торжества по поводу открытия первого за 145 лет теплого туалета. То есть в помещении школы, а не во дворе.

Технологический прорыв

Позитивной новостью о вводе в строй группировки унитазов в школе поселка, которая, вне всякого сомнения, приобщится к списку достижений начавшегося технологического прорыва, поделился на своей страничке в Instagram глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

На представленных чиновником фото прогрессивно сияют белоснежные друзья человека. Видимо, наличие в уборной туалетной бумаги станет следующим эволюционным шагом, чтобы не нанести школьникам психологическую травму чрезмерно резким цивилизационным рывком.

Возвращаясь к истокам

К слову, в советское время в школе, в которой я учился, тоже не было принято предлагать учащимся туалетную бумагу. Тетрадные листки и другие продукты бумпрома были единственными ее заменителями. И вроде в школе углубленно учили французский, но в час физиологической расплаты вспоминалась отчего-то исключительно ненормативная лексика, а не "пардон", "мерси" и хруст французской булки.

Надо признать, что во время службы в Советской армии решение подобной деликатной бытовой задачи было основательным тестом на солдатскую смекалку. Смекалка обычно приводила в Ленинскую комнату, и от степени политического цинизма бойцы выбирали между газетами "Красная Звезда" и "Правда". Дивизионная газета была не в почете — сильно пачкала типографской краской. Да и не солидно было, перевалив через годичный экватор службы, пользоваться неэлитными изданиями.

Посещение туалета открыло чиновнику глаза

"В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные Печи. После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что дети будут приятно удивлены изменениям", — написал в Instagram суровый и прогрессивный челябинский чиновник.

Целых четыре унитаза! Правда, автор публикации не уточнил, унитазы были установлены в мужском или женском туалете. Хотя может и статься, что в школе уборная "юнисекс" и не до жиру со всяческими табличками с литерами "Мэ" и "Жо", как говаривал герой "Бриллиантовой руки" Лёлик. Тем не менее четыре унитаза в школьном "тубзике" — это небольшой шаг для технологического прорыва страны, но гигантский скачок для поселка Северные Печи.

Модернизацию туалета раскритиковали

Под постом в Instagram Григория Тонких читатели оставили свои комментарии. Кто-то назвал идею чиновника прекрасной. Кто-то обратил внимание на отсутствие перегородок между санитарными устройствами и заметил, что именно такое высокотехнологическое решение позволит детям эффективнее социализироваться в современном мире смартфонов, когда даже поход по нужде не может не остаться незамеченным.

"Кабинки поставим до конца месяца. Мы говорим об объекте, который реально жители меня просили сделать, и мы показали, что работа началась!" — ответил на критику граждан Григорий Тонких через местное издание, добавив, что людям надо показывать "реальные дела".

Кто-то из граждан заметил-таки, что, мол, негоже хвастаться.

"Никакого хвастовства тут нет!" — решительно и аргументированно парировал глава Миасского городского округа и обратил внимание общественности, что его фотоотчет в Instagram с унитазами неправильно рассматривать как номенклатурную показуху.

Цивилизационный дисбаланс

О серьезном дисбалансе и неэффективности в распределении и использовании средств в Российской Федерации неоднократно говорили ведущие эксперты страны. Про банальное воровство и говорить не приходится.

Всего несколько регионов, включая Москву, могут себе позволить замостить тротуарной плиткой хоть всю поверхность Луны и даже установить "умные" унитазы во всех местных общественных уборных. Поэтому установку обычных унитазов в поселковой школе в Северных Печах можно смело рассматривать как выдающееся событие.

Санитарное средневековье

Могу предположить, что проблемы с сантехническим оборудованием на объектах недвижимости местных миасских чиновников успешно решены еще в прошлом веке, причем на стадии строительства. Дети, как передал слова завуча школы №23 глава Миасского городского округа, "приятно удивлены" — и есть чему.

Когда в телевизоре рассказывают о строительстве нового комического корабля, которому предстоит выполнять роль межпланетной "маршрутки" до Луны и обратно, то модернизация школьного туалета явно подкрепляет детей уверенностью в грядущем технологическом прорыве.

Возможно, региональные чиновники и вправду гордятся подобного рода достижениями из-за нищенских финансовых возможностей. Либо настолько утратили способность грамотного управления и чаще считают бюджетные деньги своими собственными, что опустили планку цивилизационной нормальности ниже уровня городской канализации.

О наличии канализации в школе неизвестно

К слову, Григорий Тонких так и не раскрыл в своей публикации, каким образом "дыры" заменили на унитазы и подведена ли в принципе к школьному туалету канализация. А то из белоснежного унитаза да прям в выгребную яму — не державно как-то.

Я понимаю, что со своим вопросом я могу выступить нечаянным спойлером и раскрою грядущие планы суровых челябинских чиновников на следующее тысячелетие, которыми они собираются поразить своих земляков, но все же.

Темы унитаз школьные туалеты челябинская область поселок северные печи
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