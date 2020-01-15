Ведущий "Столото" Борисов опроверг обвинения в мошенничестве

Скандал вокруг новогоднего миллиардного выигрыша в "Столото" прокомментировал "Правде.Ру" ведущий программы, советский и российский режиссер, телеведущий, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Михаил Борисов.

Напоминаем, что программу обвиняют в непрозрачности, в том, что выигрыш был отдан "своему человеку", некоей пенсионерке Надежде Бартош из Подмосковья, которая через свой бизнес якобы связана с учредителями лотереи. Кроме того, есть подозрения, что розыгрыш велся не в прямом эфире.

Тираж "Столото" был в прямом эфире

— Насколько такие обвинения могут иметь место? Или какие-то недоброжелатели посеяли панику и неверие в вашу программу?

— Это было всегда. Чему тут удивляться?

— Всегда были такие недоверчивые люди?

— В России всегда говорят, что обманываешь. Где вы видели радостное доверие? Почему-то в какую-нибудь неправду и что-нибудь нехорошее все верят сразу. А вот поверить в правду никак не удается. Мне позвонила после Нового года студентка моего курса, которая закончила у меня в прошлом году. Ее зовут Танечка. Звонит мне Таня и кричит: "Михаил Валерьевич! Я выиграла миллион в новогоднем тираже!" Я говорю: "Как я за тебя рад! Я поздравляю тебя". Представляете, купила четыре билета, никогда ничего не выигрывала, выиграла миллион.

Сейчас начнется: вот он своей студентке миллион подсунул. Я вам отвечаю, что тираж был в прямом эфире.

Мы три дня просидели, 29-го, 30-го, 31-го, репетировали, как придут артисты, как расставятся камеры, как пойдет тираж и так далее. И первого числа… Я практически не встречал Новый год. Пришел, мы за стол сели и уже через час я пошел спать, потому что мне надо было вставать в девять и ехать на студию. И у нас был прямой эфир.

— Прямо утверждаете? Некоторые недоверчивые говорят: "Да все в записи".

— Там еще сидело человек пятьдесят.

Неужели вы думаете, что если бы это был какой-то обман, то никто бы из них не сообщил бы в какую-нибудь социальную сеть, что там подстава и никакого прямого эфира не было?

Вы понимаете, если прямой эфир у нас в Москве, значит сколько времени было в этот момент на Дальнем Востоке? Плюс семь-восемь часов. Позвоните кому-нибудь из знакомых на Дальний Восток и спросите: "Во сколько у вас была передача?" Обычно она идет с орбиты. Все передачи идут через орбиту. Они записываются в режиме прямого эфира и идут на орбиту, поэтому они приходят во все точки России в одно и то же время. Но если передача идет впрямую… Если в Москве передача была в 15:30, значит на Дальнем Востоке должно было быть 22:30. Чего еще вам доказывать?

— Почему в начале игры сказали о величине призового фонда, но не сказали, сколько билетов было продано и на какую сумму? Не хотят, чтобы любой мог посчитать величину призового фонда?

— У меня своего текста достаточно. Я не контролирую то, что говорят другие. У меня спрашивали мои домашние, сколько было продано билетов. Я не знаю, потому что еще идет продажа. Продажа закрылась, и призовой фонд очень легко посчитать. Он составляет 50% от суммы проданных билетов.

Все просят: "Помоги выиграть"

— Наверное, к вам пристают знакомые и просят: "Помоги выиграть!"

— Все спрашивают. Если бы только это. Посторонние люди на улице спрашивают: "Как вы там химичите? Ну расскажи". Смешно же. Неужели, вы думаете, можно 25 лет химичить на глазах у всей страны? Мне что только ни говорили. Вы там бочонки нагреваете, и вы рукой знаете, теплые бочонки или нет. Во-первых, все решающие бочонки тянет наш гость. И каждый раз на передаче новый приглашенный гость.

Неужели вы думаете, что разные люди разных профессий, артисты или просто выигравшие приходят, неужели они могут вступать в сговор со мной и вытаскивать какие-то теплые или холодные бочонки?

Потом, я это делал как-то в перчатке на одной из передач раньше. Потом я их доставал ложкой для раскладки горячей картошки. По-моему, все уже поняли, что никаких там нет заранее подготовленных бочонков. Вы поймите, что это невозможно, потому что билет у вас в руках, на нем напечатаны цифры. Правильно? Он у вас, вы его купили. Вы же не будете подтирать цифры. Билет напечатан. А числовой ряд формируется здесь, на ваших глазах. И все равно призовой фонд не принадлежит компании. Если кто-то этот миллиард не получил бы, он перешел бы в доход государству. Компания не может его себе забрать.

На что идут деньги от "Столото"?

— Государство получает 5% от продажи лотерейных билетов? Или вы не знаете?

— Этого я не знаю, но я знаю, что лицензионный сбор забирает гораздо больше. Во-вторых, печатание билетов. Билет же что-то стоит, он защищенный. Напечатать 55 миллионов билетов, вы представляете себе, сколько это стоит? Потом, компьютерное обслуживание — это не просто так печатается одна и та же картинка. Потом, распространители билетов получают определенный процент по всей стране. Потом, телевизионное время надо покупать, оно очень дорогое.

— Вы сами пробовали играть? Просто проверить на удачу?

— Почему пробовал, я тоже играю. Ну и что, я ничего не выигрывал. Самый крупный выигрыш у меня был три тысячи.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", по мнению основателя игорного бизнеса Дмитрия Солодкина, лотерейный бизнес в России непрозрачен, контролирующий орган — налоговая инспекция проверяет не часто и не по существу, хотя за рубежом для контроля игорного бизнеса созданы специальные комиссии при Министерстве внутренних дел. По мнению эксперта, надо иметь веские основания для обвинений "Столото" в мошенничестве и идти с ним в суд.

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