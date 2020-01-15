Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"

Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны и стоит ли играть в лотереи с государством — об этом "Правде.Ру" рассказал основатель игорного бизнеса еще советских времен Дмитрий Слободкин.

Не утихают страсти вокруг новогоднего розыгрыша "Столото" в миллиард рублей. Этот миллиард выиграла жительница Подмосковья Надежда Бартош. Однако адвокат Александр Сергеев потребовал провести проверку сообщений о том, что розыгрыш билетов якобы проходил не в прямом эфире, а победительница лотереи якобы была знакома с организаторами.

Так, The Мoscow Post, разбираясь в ситуации, пишет, что у победительницы есть семейный бизнес, она является руководителем одной организации и учредителем действующих трех. Расследовавшие скандал с первым победителем-миллиардером подозревают в нечестной игре владельца лотереи Армена Саркисяна.

Якобы именно он мог подтасовать результаты в пользу подмосковной пенсионерки. РБК писало, что в 2014 году Армен Саркисян стал владельцем всех государственных лотерей и организовал Торговый дом "Столото". В мае 2018 года он сменил свое название на АО "Техническая компания "Центр", владельцем которой является ЗАО "Форб", принадлежащий Вагану Геворкяну (75.4%). ЗАО "Форб" является учредителем и АО "Государственные спортивные лотереи".

Геворкян, по данным газеты, является соучредителем еще 89 организаций, которые занимаются строительством и торговлей, но в основном консультируют по коммерческим вопросам и ведут деятельность в области бухгалтерии и права. Блогеры уже нашли связь между ним и Бартош через ее партнера по торговому дому "Царский осётр".

"Столото" готовит обращение в судебные органы с целью защиты деловой репутации. В компании опровергли информацию о якобы связи победительницы лотереи Надежды Бартош с компанией до розыгрыша, а также назвали сообщения об обратном "вопиющей клеветой".

Пользователи Сети тем не менее спрашивают в комментариях, почему в "Столото" сказали в начале игры о величине призового фонда, но не сказали, сколько билетов было продано и на какую сумму? Не хотят, чтобы любой мог посчитать величину призового фонда? Почему стойка, за которой ведущий из мешочка доставал бочонки, была не прозрачная? Почему камера показывала стойку с ведущими только с одной стороны — с лицевой, обращенной к зрителям?

Прокомментировал ситуацию "Правде.Ру" основатель игорного бизнеса, независимый эксперт Дмитрий Слободкин.

— Вы думаете, что такая схема может быть, что знакомый ставит на знакомого, который побеждает?

— Я не знаю. Я не могу это утверждать и вообще об этом разговаривать, потому что это несерьезно. Чтобы что-то утверждать, надо иметь достаточно оснований. А то, что победил какой-то человек, который с кем-то знаком, не имеет никакого принципиального значения. То есть это не является основанием для сомнения. Сомнение должно быть соответствующим образом обосновано. Так что это вопрос к налоговой службе, которая контролирует деятельность лотереи. Возможно, что-то всплывет.

"Я разговаривал в эфире с представителем "Столото". Я ему предложил: покажите, как вы это делаете, чтобы не было этих инсинуаций. Если вы хотите быть открытой компанией, надо это сделать. Какие проблемы? Не знаю, какое решение они примут. Государство дало им право проводить эту лотерею, но такое впечатление, что оно самоустранилось от контроля. Мы не знаем, каким образом проводятся проверки, кто конкретно их проводит в налоговой службе, сколько там людей, насколько они подготовлены к проведению проверок азартных игр и игорного бизнеса, в том числе лотерей".

— А что ответили в "Столото" на то, что вы предложили им показать всю кухню?

— Они мне напрямую не отвечали. Мы были просто в эфире. Существуют другие вопросы, именно к государству, которые более интересны. Почему от государственной лотереи государству достается 5% от объема продажи билетов? Уже ниже было просто неудобно назначить, неприлично? Обычно 0,5% комиссии получает сам организатор. А тут мы не знаем, сколько он получает. Это же государственные деньги! В принципе должен быть более высокий процент, чем 5%. Что такое 5%? Это смешно.

— Знаете ли вы зарубежный опыт?

— В Испании много лотерей. Там есть Национальная комиссия по играм, которая занимается азартными играми специально и лотереями в том числе. Национальная комиссия по играм входит в состав Министерства внутренних дел. Возглавляет ее замминистра внутренних дел. Я был там, видел, как они организовывают эти проверки. Могу сказать только одну вещь: там сделано все на государственном уровне, и государство проверяет в режиме реального времени, текущую проверку делает, а не от раза к разу, пока скандал не разразится. А у нас государство от контроля азартных игр устранилось. Казино оно передало в регионы, решается там все хорошо и спокойно, хотя там у букмекеров тоже ставка фиксированная.

В полицейском участке Мадрида стоят столы, игровые автоматы, полицейских учат, где можно подкрутить. Проверяют всё. И там очень это сурово. Если вдруг чего, сразу и лицензию забирают. Как у нас — я не знаю. У нас надо организовывать аналогичную структуру. У налоговой службы другие задачи: она занимается налогами, а не проверкой азартных игр.

— Государство в принципе могло бы само устраивать такие лотереи?

— Нет, государство не должно ничего делать само, потому что ни в одной стране мира сейчас нет государства, которое занимается азартными играми. Было казино в Греции в 70-х годах, но оно закрылось. Государство дает право компаниям. Но если государство дает право, оно должно получать за это право не 5%, а как минимум 30%. Должно быть все расписано, инструкция, куда, что, чего, как, почему. Граждане должны понимать, сколько они с этого имеют и зачем нам монополия под 5%, зачем нам нужна одна компания.

Негосударственные лотереи, кстати, 10% от оборота платили. А теперь — 5%. Спрашивается, а что поменялось так, с какого перепуга? Ничего государством не решено, ни в азартных играх, ни в казино, ни в игровых автоматах, ни в букмекерских конторах. В лотереях надо контролировать печатание билетов, распространение этих билетов: сколько, чего, куда, зачем. Вы же понимаете, много чего можно делать с этими билетами. И так далее. Онлайн-программы должны быть сертифицированы независимой организацией, может быть, даже за рубежом какими-то независимыми экспертами.

А то, что она выиграла, дай бог ей здоровья. Кто-то должен был выиграть — это обязательно. А мог и не выиграть, кстати. Выиграли и хорошо. Вопрос в том, что это похоже на рекламную акцию — это другой момент.

— Стоит ли участвовать людям в этих лотереях? Простые ведь люди играют.

— На игровых автоматах 85% людей без образования играет. И что дальше? Это вопрос выбора. Человек сам принимает свои решения. Деньги его. Он должен выбрать, насколько ему это надо. Все зависит оттого, как человек подготовлен к этому делу. Если он играет в качестве развлечения - это один разговор. А если он играет уже в качестве занятия профессионального (хотя я не знаю, какая профессия может быть в этом плане), то это совсем другой разговор — это уже проблема этого человека. Значит, у него есть определенное психическое расстройство.

— Может быть, знаете в России какие-то проверенные игры, лотереи, в которые стоит играть? Там, где более-менее честно и человек может выиграть.

— Все более-менее честно — другого не доказано. Вы докажите, что нечестно. Если ты обнаружил проблемы, если ты уверен в своих знаниях, возможностях, ради бога, вперед и с песней доказывай.

— Как-то грустно это звучит.

— А как вы хотите по-другому? Как по-другому должно это быть? Государство должно за это отвечать. Оно дало права — пусть отвечает.

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