Цифровая бомба в твоей руке

Широкое распространение интернета и круглосуточный доступ к соцсетям со смартфона способствовали оттачиваю информационного оружия до остроты бритвенного лезвия. Об угрозах цифрового мира и о том, как уклониться от взрыва цифровой бомбы, которую мы все время носим с собой, рассказала Pravda. ru кандидат психологических наук, член Российской ассоциации политических наук Наталия Красовская.

Как социальные сети и блогосфера влияют на наше общество с точки зрения набирающей обороты информационной кампании против нашей страны

Все самые страшные техногенные катастрофы в мировой истории происходили не потому, что эти технологии опасны, просто люди использовали их во вред, тогда как те были созданы совсем для иного. Не секрет, что власти далеко не всегда способны своевременно воспринять поступающие сигналы и реализовать запросы общества. Вертикальная иерархия всякой чиновничьей структуры не позволяет ей своевременно приспосабливать политическую систему к новым вызовам.

И здесь интернет посредством неформальных горизонтальных каналов коммуникации может активизировать общественную жизнь:

расширяя доступ к информации;

содействуя политическим дискуссиям;

предоставляя площадки для обсуждения важных вопросов и альтернативных мнений.

И есть множество примеров успешного применения технологий для формирования общественного мнения и объединения граждан для решения социальных задач, с которыми в определённый промежуток времени не справляется государство. Показательным примером этого может служить тушение пожаров в Подмосковье несколько лет назад, когда граждане в соцсетях организовались в группы для выезда на места возгораний.

К сожалению, потенциал тех же соцсетей вполне позволяет привести к дестабилизации всей политической системы государства. Напомню вам, как в 2015 году американский журналист Уэйн Мадсен заявил, что американскому госсекретарю Джону Керри, который отрицал роль США в организации переворотов, нужно отправить 64 цветных карандаша — по числу "цветных революций", спонсированных и подготовленных Вашингтоном в разных странах мира. А катализатором любой "цветной революции" выступают именно средства массовой коммуникации, с помощью которых можно результативно манипулировать общественным мнением и повлиять на равновесие политических сил или отражать действительность в нужном ключе.

"Интернет и соцсети становятся мощным фактором социального протеста, потому что они позволяют оперативно координировать действия групп с помощью рассылки сообщений о намечающихся митингах и прочих акциях, а государству практически невозможно контролировать данный процесс. В частности, Facebook и Twitter стали базой протестных действий в Египте зимой 2011 года. Главная площадка оппозиционного движения — страница в Facebook — за полгода набрала более полумиллиона подписчиков. В определённый момент с данной страницы последовали призывы к протесту — против результатов выборов и деятельности государственного режима. Одновременно новостные трансляции в Twitter сообщали участникам срочную информацию, а также координировали действия восставших. В результате всего через полмесяца действующая в стране власть была свергнута".

Каким образом соцсетям удается так быстро вывести огромные толпы народа с удобного дивана на улицы?

В начале мобилизационного воздействия соцсети создают информационную среду, наполняя её сообщениями, идеями и мемами, чтобы вовлечь граждан в диалог, используя и усиливая уже имеющееся в обществе социальное напряжение. А затем — подталкивают на развитие активных и согласованных форм поведения, которые предполагают выход за рамки информационного поля для участия людей в массовых акциях протеста.

"Интенсивное применение социальных сетей как механизма политической мобилизации масс обусловлено незначительными финансовыми затратами на работу с ними, и это позволяет сделать сообщества в интернете доступными для любых субъектов информационно-политического пространства. Умелая работа с целевыми группами населения, ключевыми с точки зрения коммуникации, и создание необходимого общественного фона позволяют добиться многого, особенно в случаях, когда эта деятельность направляется при участии специалистов в сфере психологии и политических технологий, а также целенаправленно финансируется извне".

Что показали протесты в Гонконге

По сути, происходившие в Гонконге события показывают, какое развитие ждет политическую сферу в глобальной перспективе. Более 92% его жителей имеют постоянное подключение к интернету и пользуются им ежедневно. Логично, что именно через эти средства здесь ведется работа с политической повесткой. Исследование ситуации показало, что демонстрантам удалось добиться информационной победы над китайскими властями как в рамках Гонконга, так и на международной арене. Тем не менее властям КНР удалось удержать за собой симпатии населения материкового Китая, а также части проживающей за рубежом диаспоры. И все же традиционные методы госпропаганды в соцсетях, которые подразумевают массовое использование ботов, показали себя устаревшими. Дальнейшая цифровизация нашего общества неизбежна, как и то, что политические процессы в этом свете вынужденно переживут кардинальные изменения. Уже сейчас на смену официальным политическим образованиям приходят децентрализованные горизонтальные движения, которые преимущественно "живут" в Сети.

Как вопрос противостояния этому негативному влиянию решается в России

После ряда несанкционированных протестных акций в Москве, которые также пришлись на лето текущего года, была создана комиссия Госдумы для расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Ей удалось обнаружить в ряде российских регионов своего рода "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций, которые негласно финансируются из-за рубежа. На этих учебных площадках готовятся модераторы, организаторы, пособники и наблюдатели на незаконных акциях.