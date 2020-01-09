Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело!

Объявленный в России год "Памяти и славы" начал обрастать креативом, который чаще вызывает недоумение, нежели пробуждает патриотические чувства.

Вероятно, региональные власти получили конкретное указание "сверху" отметить важные даты в истории Великой Отечественной войны в зависимости от степени беспощадности собственной фантазии. У всех выходит по-разному, но объединяет мероприятия общая установка — по поводу и без повода упоминать юбилей Победы, чтобы выполнить план по валу.

Если елка для детей, то обязательно "Елка Победы". Если колядки, то непременно с так называемой исторической реконструкцией. Как в принципе переодеванием в униформу возможно реконструировать всю глубину и масштаб национальной трагедии — большой вопрос. Полагаю, что устроители даже им и не задаются. Провели мероприятие, отчитались и получили плюс к номенклатурной карме.

Как сообщили местные СМИ, 5 января 2020 года в Тольятти состоялось первое массовое мероприятие в рамках года "Памяти и славы", посвященное 75-летию Победы. Видимо, чтобы отработать разом и обязательную по нынешним временам тему Рождества, и тему Великой Отечественной войны, объединили события в один креативный пакет — "Рождественские маневры".

На эту дату пришлось одно из самых кровопролитных сражений войны — ликвидация Ржевско-Вяземского выступа. Именно 5 января 1942 года Красная армия силами Западного и Калининского фронтов вступила в тяжелейшую схватку с немецкой группой армий "Центр". Бои на этом направлении продолжались аж до конца марта 1943 года.

Порядка тысячи тольяттинцев и гостей города приняли участие в "Рождественских маневрах". Площадкой был выбран Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова. "Гвоздем" развлекательной программы стала реконструкция зимнего боя подо Ржевом. Участниками перформанса с переодеванием стали представители военно-патриотических клубов из Самары, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Набережных Челнов, Саратова, Казани и Москвы.

Творческая составляющая праздника, как теперь принято называть тяжелейшие события в истории России, позволила гостям оторваться на интерактивных площадках "с народными играми и забавами".

Дети смогли почтить память сотен тысяч убитых подо Ржевом красноармейцев рождественскими колядками и игрой в хоккей на метлах. Ребята постарше сыграли в лазертаг — поучаствовали в штурме высоты, расстреливая друг друга из бластера-автомата. Как подвело итог праздника одно тольяттинское издание: "были танцы и поздравления Деда Мороза, было весело и интересно!"

Еще бы! Рождество, Дед Мороз и битва подо Ржевом это и правда убойный замес. Как же не станцевать и не повеселиться в теме одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной? Почти полмиллиона безвозвратных потерь Красной армии. То есть убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести, в том числе и попавшими в немецкий плен. Причем цифры разнятся, и до сих пор доподлинно неизвестно реальное количество погибших.

Война — это же веселье, игры, конкурсы и танцы с Дедом Морозом. Хоккей на метлах и вовсе гениальная находка, чтобы сделать прямую инъекцию патриотизма в сердце молодого поколения и заодно помянуть погибших солдат, оставшихся навсегда лежать в ржевской земле.

Можно было бы для пущего веселья провести и чтения воспоминаний непосредственных участников сражения подо Ржевом. Фронтовик Петр Алексеевич Михин поделился бы с участниками "Рождественских маневров" своим задорным рассказом.

"Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много "долин смерти" и "рощ смерти". Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над "долиной". Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед".

В детстве и юности я много общался с ветеранами войны. Кто-то из фронтовиков находил в себе силы рассказывать о той чудовищной войне, правда, в рамках дозволенного. Кто-то кулуарно делился воспоминаниями о реальных ужасах и непарадными историями. А кто-то просто не мог и слова произнести, потому что рассказчика пронизывала парализующая боль от одной только перспективы вспомнить все и мысленно пережить заново события той лютой войны.

Не так давно я услышал один для меня лично неприятный, но, к сожалению, имеющий право на существование термин — победобесие. Это когда тема чудовищной войны становится объектом маркетинга, политических спекуляций и связанного с этим процессом беспощадного креатива.

"Рождественские маневры" абсолютно вписываются в то самое победобесие. Память о лютой войне, боли, крови, сломанных судьбах и миллионах жертв постепенно превращается в идеологический водевиль с карнавальным переодеванием. Происходит девальвация цивилизационного и гуманитарного значения итогов Второй мировой. Как следствие, усугубляется процесс нивелирования ценности человеческой жизни. Веселуха на фоне памяти об общенациональной трагедии становится нормой.

Трудно осуждать юные дарования, которые танцуют на мемориалах советских солдат, когда-то же самое делают номенклатурные энтузиасты, но с благословения всевозможных исторических обществ и военно-карнавальных объединений под патронажем влиятельных представителей власти.

Для трансформирующих эстетику памятных мероприятий в детские елки, инфернальные колядки и хоккей с метлами поэт Александр Твардовский внятно сформулировал в стихотворении "Я убит подо Ржевом" как оно должно быть: "Горевать — горделиво, не клонясь головой. Ликовать — не хвастливо в час победы самой".

Герой стихотворения Александра Твардовского обращался к таким же бойцам, как и он сам. Фронтовики имели полное право и похвастаться, но не делали этого. Чаще молчали, поминали своих погибших товарищей и плакали.

Отчего нынешние политики решили, что им позволительно использовать чужие заслуги перед Отечеством, оправдывая ими любую свою некомпетентность, и, вынося за скобки кровь и боль, превращать в Диснейленд величайшую трагедию ХХ столетия — вопрос совести, если она, конечно, еще осталась.