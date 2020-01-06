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Автор Василий Амирджанов

Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках

Общество

Пока президент России встречался с членами правительства и пил с ними чай, медперсонал больницы города Бабаево праздновал открытие долгожданного лифта.

Глава государства хоть и засомневался, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему, но медики из райцентра Вологодской области с ним бы не согласились. Лифт, конечно, не 19-километровый мост и не космодром с уголовными делами на миллиарды, но для райцентра — настоящее событие.

Вполне вероятно, что в отчётах это чудо техники будет названо высокотехнологичным и инновационным. То, что это техническое устройство произведено в 2019 году, уже пример похорошевшего Бабаево. Об этом с чувством исполненного долга сообщил в своих закрытых от посторонних глаз аккаунтах в соцсетях глава района Юрий Парфенов. Выявили этот скрытый восторг чиновника пытливые вологодские журналисты.

Почему о такой сенсации районный руководитель сообщает в закрытом режиме — вопрос. Возможно, из скромности, но я считаю, что это политически недальновидно. Сейчас любая информация, вписывающаяся в позитивную ауру нацпроекта "Здравоохранение", может стать решающей в общей оценке инфраструктурной затеи правительства.

Кстати, с удивлением услышал из телевизора от больших начальников, что, оказывается, национальные проекты в стране еще только стартуют. Мне казалось, что этому словосочетанию уже порядка полутора десятков лет. Хотя немудрено мне и ошибиться — непросто же следить за ловкостью рук.

Всё-таки умеют у нас подбирать объемные названия для крупных затей. Национальный проект — как раз из таких. Вроде бы и понятно обывателю, что с медициной у нас должно все наладиться, а вот судьба внезапно рассеявшихся денежных потоков для большинства граждан так и остается загадкой.

Деньги, как сообщают в телевизоре, есть и перечисляются. Масштабно проходят всевозможные оптимизации оптимизаций. Но министр здравоохранения Вероника Скворцова публично спорит с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая назвала телодвижения Минздрава провальными.

Могли бы за столько лет перемещения внутри замкнутого контура правительства и договориться, что выдавать в медиа для публики. А то как-то несолидно давать две разные оценки, когда наверху такое единство и уверенность в грядущем прорыве.

Вот тут и важны такие глобальные новости, как из Бабаево. Шутка ли, лифт много лет не работал, медработники на руках или на носилках перемещали пациентов больницы по этажам, а тут такое новогоднее чудо — новый лифт! Причем, как пишут, не простой, а вместимостью аж до восьми человек (630 кг).

Большое упущение, что на федеральных телеканалах не было сюжета о торжественной церемонии по вводу в эксплуатацию лифта. Сотрудники больницы ведь выступили с благодарственными речами в адрес местных чиновников. Это тоже было бы жирным плюсом к общей номенклатурной карме.

Я, конечно, не уверен, что получилось бы пригласить на открытие лифта в Бабаево президента России. А так проехался бы он на лифте, как на локомотиве или самосвале по Крымскому мосту. Полюбовался бы кнопками с цифрами, обозначающими этажи медучреждения.

Хотя бы главу региона можно было бы приобщить к историческому моменту для горбольницы Бабаево. Пусть и в режиме видеоконференции, чтобы тот торжественно и решительно произнес: "Запуск лифта разрешаю!"

Вроде бы торжественное открытие плотов для полоскания белья, железных столбов для его сушки на улице, первого за 145 лет теплого школьного туалета и лифта в районной больнице не сравнить по масштабам с запуском Крымского моста. Но для малых городов и сел — это настоящее событие и по уровню как раз соответствует глобальному инфраструктурному успеху.

Если люди радуются тому, что просто обязано быть частью нормальной инфраструктуры, значит, сумели-таки довести граждан до пещерного постапокалиптического состояния, часто описываемого в романах в стиле фэнтези. Возможно, эта нормальность и недостижима для местных властей из-за того, что кому-то не дают покоя лавры полковника-миллиардера Захарченко, отбывающего положенный срок на зоне.

Недавно президент России рассуждал о хамстве чиновников на местах и об их анатомических особенностях с выросшими не из того места руками. Вот и граждане все чаще делятся своими наблюдениями в социальных сетях, что анатомия и представителей номенклатуры "наверху" тоже не всегда соответствует штатному произрастанию рук, присущему homo sapiens.

Назначения же идут по известной схеме вертикали власти. В этой связи по меньшей мере странно выглядит удивление на вершине этой управленческой конструкции в чьей-то вдруг возникшей некомпетентности. Сами же назначили, а не Госдеп, русофобы, блогеры или внесистемная оппозиция.

Вполне реально, что коррупционный тренд наложился на экстремальную номенклатурную анатомию. Получился эдакий мутант чиновника нового поколения, способный выжить исключительно при существующей управленческой системе. В номенклатурном коллайдере идеологически заряженные частицы сталкиваются с реальностью и меняют аутентичные свойства всего, к чему прикасаются.

От этого и два мира, которые сосуществуют в одном пространстве, но совершенно обособленно. При этом "руководящая и направляющая", с вдруг обнаруженной критической мутацией рук, своей кастовостью все сильнее сокращает возможности для развития государства и общества. С кастовости, как показывает опыт некоторых стран, и начинается самое натуральное вырождение.

Хорошо бы, чтобы в итоге и движение к прорыву не свелось к известной фразе: "Мы долго стояли на краю пропасти и сделали решительный шаг вперед!" При перспективе такого рода прорыва лучше бы знать наверняка, где реально тонко, чтобы не оказаться в том самом фатальном месте в не самое удачное время.

Темы лифт медики власть бабаево
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Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках
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