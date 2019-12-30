Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Распродажи: где и что не стоит покупать

Общество

В предпраздничной суете многие задаются вопросом, как же сэкономить на подарках и не только, особенно когда есть понимание, что бюджет не резиновый. Распродажи кажутся легким решением проблемы. Однако стоит ли овчинка выделки? За экспертным мнением Pravda.ru обратилась к директору компании бренд-контроля DAT Наталье Костиковой.

Чего не стоит покупать на распродажах?

Давайте разберемся сначала, где они проходят. Первое — это интернет-магазины. В преддверии Нового года обычно активизируются производители контрафакта. В связи с тем, что времени для принятия решения о покупке достаточно мало, а спрос резко возрастает, под Новый год можно сбыть очень много некачественного товара. Если распродажа в интернет-магазине, то надо разведать обстановку. Нужно сначала почитать рекомендации, отзывы покупателей.

В интернете можно пробить и узнать, кому принадлежит домен определенного интернет-магазина. Если там стоит private person, понятно, что это не компания и вы имеете дело с каким-то частным лицом, и доставит ли такой магазин все вовремя — это большой вопрос. Предпочтение все же отдается юрлицу. Надо обратить внимание и на то, когда был создан этот домен. Если дата приходится на октябрь-ноябрь, то, скорее всего, интернет-магазин специально создан для того, чтобы сбыть некачественные товары быстро и недорого. Как пробить домен? Есть сайт регистраторов nic.ru, там вбиваете домен и смотрите, кому он принадлежит.

Точно нельзя покупать на распродажах в интернет-магазинах алкоголь и парфюмерию. До сих пор люди покупаются на рекламу: мол, распродажа, уникальная поставка, элитный алкоголь за копейки. Результат бывает со смертельным исходом. Что находится в этой бутылке, вообще неизвестно. В лучшем случае — вода, разбавленная спиртом. В худшем — спирт с метанолом, а это слепота и смерть. Парфюмерия и косметика тоже в зоне риска. Внимательно относитесь к тому, что продается в интернете. Есть и худший вариант - с аккаунтами в соцсетях, если кто-то что-то продает. Здесь надо быть предельно осторожным. Скорее всего, это нелегальная продукция.

Распродажи с лотков, колес, в киосках - тоже не лучший вариант. Показательный случай произошел недавно: в декабре предприниматель умудрился купить на четверть миллиона рублей поддельную черную икру. Если идет распродажа жестяных банок на каком-нибудь привале, то точно не рекомендую брать, ведь непонятно, что находится в банке. Что это за икра, откуда ее везли — большой вопрос. Лучше всего покупать в проверенных местах, в магазинах, которым доверяете.

При покупке фейерверков на развалах надо обязательно обращать внимание на маркировку. Независимо от того, где они сделаны, на упаковке качественного товара обязательно есть номер ГОСТа, а также должен быть указан российский поставщик товара. Если таких реквизитов нет, то это явно продукт, незаконно попавший на территорию Российской Федерации. Покупать его не надо. Проверьте срок годности. Если он не указан либо истек, то лучше тоже не брать.

Где лучше всего покупать подарки, чтобы не столкнуться с подделками и некачественным товаром?

В сетевых магазинах, крупных торговых центрах, где жесткие требования к арендаторам. Производители некоторых товаров тоже защищаются от подделок и внедряют определенные системы проверки подлинности. Например, есть система бренд-контроля, когда есть скрытый код от прочтения. Потребитель его вскрывает и на сайте узнает, оригинальный это товар или нет.

Темы товар подарки новый год распродажи интернет-магазин нелегальный товар наталья костикова
Актуальная аналитика
Формула небес
Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня
Авто
Экономим на бензине зимой: советы по сокращению расходов на топливо
Полезно знать
Выдающиеся научные достижения 2019 года
Новости Все >
В индийском Амбикапуре открылось мусорное кафе   
Контракт по транзиту газа из России через Украину подписан
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Как творилась история: опубликованы архивные фото за 20 лет
USA TODEY: В 2019 году в США началась эпоха массовых расстрелов
В ДТП с пассажирским автобусом в Зауралье погиб один человек
Кинолог: проблема бродячих собак решаема
Колдунья,начальник милиции и боксер - черные риелторы с Урала
В Канаде продают "культовый артефакт из голливудских дней Меган Маркл"
В Турции найдена плита с изображением богини Деметры возрастом 1800
Последние материалы
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Как творилась история: опубликованы архивные фото за 20 лет
USA TODEY: В 2019 году в США началась эпоха массовых расстрелов
В ДТП с пассажирским автобусом в Зауралье погиб один человек
Кинолог: проблема бродячих собак решаема
Колдунья,начальник милиции и боксер - черные риелторы с Урала
В Канаде продают "культовый артефакт из голливудских дней Меган Маркл"
В Турции найдена плита с изображением богини Деметры возрастом 1800
В гробнице китайского императора обнаружили еще 220 терракотовых воинов
Астрономический прогноз на январь: полнолуние и метеоритный дождь
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Выдающиеся научные достижения 2019 года Игорь Буккер Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Физики доказали существование души после смерти тела
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь
Могут ли вакцины вызвать рак?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Кремль отметил 20-летие Путина у власти альбомом архивных фото и видео
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
Борис Моисеев оказался без средств на существование
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ