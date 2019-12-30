Распродажи: где и что не стоит покупать

В предпраздничной суете многие задаются вопросом, как же сэкономить на подарках и не только, особенно когда есть понимание, что бюджет не резиновый. Распродажи кажутся легким решением проблемы. Однако стоит ли овчинка выделки? За экспертным мнением Pravda.ru обратилась к директору компании бренд-контроля DAT Наталье Костиковой.

Чего не стоит покупать на распродажах?

Давайте разберемся сначала, где они проходят. Первое — это интернет-магазины. В преддверии Нового года обычно активизируются производители контрафакта. В связи с тем, что времени для принятия решения о покупке достаточно мало, а спрос резко возрастает, под Новый год можно сбыть очень много некачественного товара. Если распродажа в интернет-магазине, то надо разведать обстановку. Нужно сначала почитать рекомендации, отзывы покупателей.

В интернете можно пробить и узнать, кому принадлежит домен определенного интернет-магазина. Если там стоит private person, понятно, что это не компания и вы имеете дело с каким-то частным лицом, и доставит ли такой магазин все вовремя — это большой вопрос. Предпочтение все же отдается юрлицу. Надо обратить внимание и на то, когда был создан этот домен. Если дата приходится на октябрь-ноябрь, то, скорее всего, интернет-магазин специально создан для того, чтобы сбыть некачественные товары быстро и недорого. Как пробить домен? Есть сайт регистраторов nic.ru, там вбиваете домен и смотрите, кому он принадлежит.

Точно нельзя покупать на распродажах в интернет-магазинах алкоголь и парфюмерию. До сих пор люди покупаются на рекламу: мол, распродажа, уникальная поставка, элитный алкоголь за копейки. Результат бывает со смертельным исходом. Что находится в этой бутылке, вообще неизвестно. В лучшем случае — вода, разбавленная спиртом. В худшем — спирт с метанолом, а это слепота и смерть. Парфюмерия и косметика тоже в зоне риска. Внимательно относитесь к тому, что продается в интернете. Есть и худший вариант - с аккаунтами в соцсетях, если кто-то что-то продает. Здесь надо быть предельно осторожным. Скорее всего, это нелегальная продукция.

Распродажи с лотков, колес, в киосках - тоже не лучший вариант. Показательный случай произошел недавно: в декабре предприниматель умудрился купить на четверть миллиона рублей поддельную черную икру. Если идет распродажа жестяных банок на каком-нибудь привале, то точно не рекомендую брать, ведь непонятно, что находится в банке. Что это за икра, откуда ее везли — большой вопрос. Лучше всего покупать в проверенных местах, в магазинах, которым доверяете.

При покупке фейерверков на развалах надо обязательно обращать внимание на маркировку. Независимо от того, где они сделаны, на упаковке качественного товара обязательно есть номер ГОСТа, а также должен быть указан российский поставщик товара. Если таких реквизитов нет, то это явно продукт, незаконно попавший на территорию Российской Федерации. Покупать его не надо. Проверьте срок годности. Если он не указан либо истек, то лучше тоже не брать.

Где лучше всего покупать подарки, чтобы не столкнуться с подделками и некачественным товаром?

В сетевых магазинах, крупных торговых центрах, где жесткие требования к арендаторам. Производители некоторых товаров тоже защищаются от подделок и внедряют определенные системы проверки подлинности. Например, есть система бренд-контроля, когда есть скрытый код от прочтения. Потребитель его вскрывает и на сайте узнает, оригинальный это товар или нет.