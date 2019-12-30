Корь отменяет новогодние елки в Якутии

В Якутии продолжает увеличиваться число заболевших корью. На данный момент их количество превысило 50 человек.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что уже зафиксирован 51 случай заболевания корью, в том числе у 15 детей в возрасте до 17 лет. Власти Якутска отменили общегородские елки для первоклассников и объявили об отстранении от уроков школьников без прививок. Отмечается, что в республике активно проходит иммунизация в первую очередь непривитых и не болевших ранее корью детей и работников образовательных учреждений. Именно общественные места с большим скоплением людей, особенно детсады и школы, наиболее подвержены быстрому распространению инфекций. На сегодняшний день уже привиты более 12 000 человек. Отдельная работа проводится по гражданам, находящимся в зоне риска.

"По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 000 человек, в том числе более 4 000 детей", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Вирус кори поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память. Он чрезвычайно заразен и может привести к летальному исходу или к таким осложнениям, как менингит, полиневрит, слепота, отек головного мозга.

Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала об увеличении регистрации случаев проявления коревой инфекции. Серьезный рост заболеваемости с начала декабря зафиксирован в Москве и области. Основными источниками инфекции являются путешественники из неблагополучных экзотических стран, которые "завозят" корь, а также граждане, не прошедшие вакцинацию.

"За последние десять месяцев в Москве зарегистрировано 74 завоза кори, в Московской области — 25", — прокомментировала Попова.

Также она отметила, что из заболевших не привито против коревой инфекции было порядка 84%.

В целом высокий рост заболеваемости вирусными инфекциями наблюдается по всей стране. Кроме кори острая ситуация складывается с пневмонией, ОРВИ, дизентерией, рота- и норовирусами. Благоприятным обстоятельством для быстрого распространения инфекций становится аномально теплая зима. Врачи отмечают, что любые из вирусов требуют грамотного лечения, иначе возможны серьезные последствия и тяжелое развитие болезни. Кроме того, они обращают внимание на необходимость вакцинации, а также профилактических мероприятий как в пики заболеваемости, так и в спокойное время. В основном инфекции передаются контактно-бытовым путем, поэтому необходимо не только проводить общую санитарную обработку помещений, но и тщательно следить за личной гигиеной.