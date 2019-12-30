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Автор Любовь Степушова

Соцсети отреагировали на спор Водонаева-Охлобыстин о детях-рабах в России

Общество » Соцсети » FB

Соцсети отреагировали на спор Водонаева-Охлобыстин по вопросу, рожать ли "этому государству рабов".

Алена Водонаева заявила, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло". На что Иван Охлобыстин ответил, что так могут думать только "проститутки".

Те из пользователей соцсетей (здесь Facebook), кто не согласен с мнением Водонаевой, часто задаются вопросом: "А кто она такая?"

Елена Чистякова им отвечает: "Водонаева просто неумна и развращена "ДОМом-2" донельзя. Жаль ее".

Зейнаб Алиева иронична по поводу экс-участницы шоу: "Жаль, что ее родители так не думали, и ее родили… а то подумали бы, зачем быдло рожать".

Илья Шерстобитов уверен, что "девочка" "возомнила себя хрен знает кем".

"Быдло — это скот бессловесный… Не стоит так называть граждан страны, где ты зарабатываешь деньги, даже если ты их такими считаешь…" — написал Илья.

Есть голос и от "быдла":

Ekaterina Anfisko Larinina: "С легкой руки Водонаевой я и куча моих знакомых со средним достатком, имеющие детей — необразованное быдло".

"Может, она (Водонаева) и грамотная, но глупая. Самое большое счастье — это дети. Не хочет больше рожать, пусть не рожает, да и богатым себя считает человек по разным критериям, а она этого даже не подозревает, видно", — полагает Веста Максимова.

В корень заявления Водонаевой зрят два пользователя. Вера Гаврилова Аслан отмечает, что "пошло массированное наступление на институт семьи в России… Держитесь, россияне!" Константин Чулаков проницателен еще больше: "Водонаева писала не про детей, а про рабов государства".

Вот именно! Как пишет Анастасия Миронова, экс-участница "ДОМа-2" в последнее время пересмотрела свои взгляды и начала активно делиться с подписчиками "гражданской позицией".

"Водонаева не дурочка, — утверждает Миронова. — Более того, у нее есть гражданское сознание и политическая позиция. Я посмотрела осенью ее "Инстаграм" и удивилась, потому что Алена Водонаева регулярно пишет о тяжести жизни в России, о бесправии и даже о политзаключенных. Про дело Голунова, например, писала. Мне кажется, к Водонаевой у Охлобыстина только одна претензия — она красивая и на этом сделала имя. Как-то, видимо, это Ивана Охлобыстина тревожит. Ну да, надеюсь, от его слов Алена Водонаева действительно не подурнеет".

Но согласимся с Беленькой Лилией, что "назови ее хоть Марией Магдалиной, у нее на лице написано, кто она есть…"

Некоторым пользователям соцсетей, впрочем, так же категорично не нравится и Охлобыстин — и как личность, и как собеседник, который скатывается в оскорбления.

"А Охлобыстин уже забыл причину, по которой ему пришлось просить разрешения и благословления и возвращаться в кино?" — пишет Ольга Бахарева.

"Терпеть не могу этих губатых насыщенных пустых пепельниц из всяких там нумерованных домов, но в данном случае именно она права", - добавляет она.

Конечно, в спор патриотов с либералами не могли не вклиниться небратья. Так, Dmitry Obelov доволен: "Да она умничка!!! А Охлобыстин — фашист. Он скрепоносец и один из самых мерзотных персонажей. Тот, кто его сегодня подкармливает, спонсирует фашизм!" Юрий Рамбовский, еще больший небрат, называет Охлобыстина "позорным ватным м……, как Прилепин, Скляр, Чичерина и прочие пособники боевиков". Собственно, к этому надо быть готовыми, небратья и либералы вместе отрабатывают заказ на ненависть к России.

Елена Владимировна здесь прозорлива: "Ребята, я страну свою люблю. И мне непонятно, как русофобы смеют в ней не просто тяфффкать, а ещё и указывать людям, как в ней жить".

А вот Евгения Чудновец, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ, больше озабочена формой, а не содержанием диалога. Она журит обоих, и Водонаеву, и Охлобыстина, как публичных личностей, которые ведут себя недостойно на фоне своей ответственности.

"Это такой уровень ответственности, который, к сожалению, вы не понимаете или не принимаете. Как можно оскорблять людей, называя их необразованным быдлом или женщинами с низкой социальной ответственностью? Почему вы опускаетесь до унижения достоинства других людей, граждан страны, в которой вы живете? А как же не судите и не судимы будете?" — спрашивает Чудновец.

Она заявляет, что хочет приступить к разработке этических норм и правил поведения для публичных личностей в соцсетях, "то есть для тех, у кого, скажем, больше 5000 подписчиков и больше 100 упоминаний в СМИ". Но социальные сети, смеем напомнить — это личное пространство, сети имеют своих модераторов, там наше законодательство не действует.

А если уж затронута тема нравственности и государства, то вот очень сбалансированное мнение Ларисы Шаталовой:

"Сейчас, по сути — война. Охлобыстин прав и по сути и по выражению. 15 лет мирно и вежливо требуем закрыть "ДОМ-2", но эта клоака продолжает плодить всякое поучающее и развращающее молодежь быдло. Дальше миндальничать — еще хуже будет. Сорри, если кому-то не понравилось".

Как сказал "Правде.Ру" протодиакон, профессор богословия в РПЦ, Московской духовной академии Андрей Кураев, "наверное, каждый человек должен сам решать, как ты воспитаешь своего ребенка, будет он рабом или нет".

"У нас достаточно свободная страна, и дура имеет право прилюдно признаться, что она дура, причем жестокая дура. Жить в одной стране с такой девкой очень не хочется. Надеюсь, она скоро уедет", — сказал священник.

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Темы соцсети либералы андрей кураев дети и родители иван охлобыстин патриоты россии алена водонаева
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Соцсети отреагировали на спор Водонаева-Охлобыстин о детях-рабах в России
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