Чем занять себя в праздники: обзор лучших новинок настольных игр

До Нового года остались считанные дни, сейчас мы судорожно бегаем по магазинам, скупая подарки друзьям и продукты к новогоднему застолью. Но вскоре праздничная суета завершится, и наступят долгожданные дни отдыха и веселого времяпрепровождения. Одним из видов досуга в эти дни могут стать настольные игры, ведь они смогут увлечь на какое-то время все семейство: и взрослых, и детей. Когда-то в детстве многие из нас любили такие развлечения: мы с замиранием сердца бросали кубик, перемещали по полю фишки. С тех пор многое изменилось. Современные настольные игры — это огромная индустрия, так что выбрать будет из чего.

Carcassone ("Каркассон")

Эта игра считается классикой благодаря своей простой и оригинальной механике. Игроки по очереди выкладывают на стол квадратные поля (тайлы), представляющие собой элементы средневековых земель. Некоторые поля содержат части замков и дорог, которые нужно "построить" полностью. Каждый игрок имеет при себе определенное количество миплов — деревянных фигурок людей, размещая их в строящихся замках или на дорогах, он присваивает эти территории себе. Замок или дорога приносит победные очки. В игре очень простые правила, но благодаря большому количеству различных тайлов и случайности их появления на поле каждая партия будет проходить по-другому. Это великолепная и легкая, но одновременно и предполагающая элемент стратегии игра. За ней можно провести приятно время с друзьями, но будет она полезна и для того, чтобы учить детей рассчитывать и планировать свои действия.

Ticket to Ride ("Билет на поезд")

Другая классика "семейных игр". В коробке вы обнаружите множество пластиковых железнодорожных вагончиков. С помощью этих вагончиков определенного цвета вы будете прокладывать пути по картам Америки, Европы и Азии, стремясь выполнить предложенные вам задания. Железнодорожные пути в игре окрашены в различные цвета, и для того, чтобы проложить их, разместив на них указанное количество вагонов, вам придется тратить карты, появляющиеся в игре случайным образом. Выигрывает тот, кто выполнит задания с самым большим количеством на них победных очков, проложит самую длинную дорогу и заполнит самые длинные "перегоны" между городами. Игра несет умеренную порцию конфликта, ведь кто-то может проложить свой путь там, где вы хотели разместить свои вагоны, отняв у вас возможность выполнить задание. В эту игру с удовольствием играют как взрослые, так и дети, для которых она станет возможностью не только изучить карту некоторых стран и регионов планеты, но и научит учитывать множество различных факторов, быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке и менять свои планы для достижения победы.

Zombicide ("Зомбицид")

Перейдем к играм более серьезным, сложным и дорогим. Впрочем, среди подобных себе "Зомбицид" находится в легком весе. Основная тематика этой серии игр — сражения с зомби. Будь то наш мир, фэнтезийное мрачное Средневековье или далекая планета, вам придется встретиться с полчищами зомби и попытаться одолеть их. В коробке с любой игрой из серии вы найдете около восьми десятков пластиковых фигурок, в том числе и несколько героев на выбор. Поле для игры составляется из квадратных фрагментов, на которых со множеством деталей изображена местность, где предстоит вести сражение. Это могут быть районы современного города, разрушенного зомби-апокалипсисом, улицы с древними каменными зданиями или оранжевая инопланетная пустыня. Неизменным будет одно — толпы врагов, от которых вам придется отбиваться любым подручным оружием.

Бои проходят с помощью кубиков. На карточке оружия, которым экипируется ваш персонаж, указано, сколько кубиков он кидает и при каком выпавшем на них значении он наносит урон врагам. Каждый ход посредством особых карт определяется, сколько новых зомби появляется на поле, и все они двигаются и атакуют, стараясь вонзить зубы в плоть выживших людей. "Зомбицид" — игра кооперативная. Перед игроками ставится общая задача, которую необходимо выполнить. Но выжить в этой игре очень непросто. Особенно удачной в серии "Зомбицид" считается фэнтезийная игра "Зеленая орда". В ней игрокам придется столкнуться с полчищами орков-зомби, их могущественными некромантами и почти неуязвимым чудовищем — Отродьем в землях, охваченных безжалостной чумой.

Орки, даже став зомби, сохранили привычку собираться в орду, и когда она врывается на поле, единственной надеждой игроков остается требушет, также представленный в пластиковом воплощении. Только с его помощью можно остановить нашествие. На поле творится сущий хаос. Орки-зомби наступают, прорываясь сквозь затопленные улицы, некроманты открывают все новые порталы, сквозь которые появляется еще больше орков, крушит стены Отродье, с яростным ревом приближается несметная орда, а от спасительного требушета отделяет стена, ключ к двери в которой не удается найти уже полчаса. Игра дарит множество ярких эмоций и подойдет для веселого времяпрепровождения за уничтожением зомби как в компании взрослых, так и с детьми старшего возраста. Только заранее приготовьтесь к поражению. Орочьи некроманты, судя по всему, могут воздействовать своей магией на кубики.

"Плюшевые сказки"

В этой игре гармонично сочетаются сказочная история и увлекательное действие на поле, которым выступают страницы книги. Разделенная на сказки, она рассказывает о мягких игрушках, которые защищают от сил зла сон своей хозяйки. Игрушки представлены пластиковыми фигурками, выглядящими как плюшевые. Каждый персонаж, будь то слон или лев, обладает особыми свойствами, которые предстоит использовать в борьбе с порождениями кошмаров. Противниками в этой игре выступают пауки с головами кукол, механические псы и плюшевые гориллы. Продвигаясь по книге, вам предстоит принимать решения и сталкиваться с событиями, от которых зависит дальнейшее развитие разветвляющегося сюжета и ваш переход на ту или иную страницу.

Все в игре решают кубики различных цветов, используемые для движения и битвы с врагами. Игра, несомненно, понравится детям, которым будет интересно узнавать историю, участвовать в ее развитии, побеждать оказавшихся не такими уж и страшными врагов. По мере продвижения по сюжету персонажи получают новое оружие, им приходится решать различные задачи, что позволит ребенку учиться принимать решения и их последствия. Несмотря на плюшевую тематику, это достаточно комплексная и интересная игра, чтобы увлечь и взрослых.

Серия игр Legendary: Deck Building Games

Карточные игры серии Legendary принадлежат к так называемым колодостроительным. Это означает, что в свой ход вы выкладываете некоторое количество карт, которые приносят вам "золото" на покупку других карт и "атаку" для уничтожения врагов или причинения "ран" другим игрокам. Многие карты также имеют особые свойства, позволяющие выложить еще одну карту, увеличить параметры при удачной комбинации с другими картами или даже получить новую карту бесплатно. Тематикой основной линейки этой серии игр являются супергерои Marvel в их комиксном изображении. Выступая за них, игроки сражаются со злодеями и их приспешниками, набирая победные очки. Отдельная серия игр, использующая те же принципы, предлагает посетить вселенные Чужого, Хищника и даже Джеймса Бонда.

В этих играх с удивительной подробностью воссозданы события соответствующих фильмов. Игра считается одной из лучших колодостроительных и во многом благодаря тому, что пребывает в постоянном развитии. Единственным недостатком можно считать то, что она не переведена на русский язык, но это же можно счесть и достоинством. Текст на картах не очень сложный, в интернет есть перевод правил на русский язык, а изучать английский в процессе сражения Железного Человека и Халка с Магнето может оказаться достаточно увлекательно. Можно, конечно, схитрить. Изощренные игроки помещают карты в защитные чехлы-протекторы и туда же отправляют бумажку с распечатанным переводом текста. В любом случае игра доставит вам массу удовольствия, поможет подучить английский язык самим и начать учить его вашим детям.

Эпичные схватки боевых магов

Данная серия игр предназначена только для взрослых. Маги здесь сцепились не на шутку. Каждый игрок выбирает себе мага, получает в руки карты и дальше только успевает швырять в остальных сидящих за столом боевые заклинания. Философия игры заключается в следующем: хороший колдун — дохлый колдун (официальный термин игры), если только это не вы. Составив особенно удачное заклинание, в котором редко когда бывает больше трех карт, вы громко произносите его и объявляете, что происходит с вами и с другими колдунами согласно тексту на картах. Обычно ничего хорошего. Обычно колдуны получают раны или дохнут на радость окружающим. Картинки на картах, да и их текст, предназначены исключительно для игроков 18+. Правила игры простые, изучаются за несколько минут, а затем уже от происходящего не оторваться. Должны же вы, наконец, доказать своим друзьям, что ваше колдунство всегда было больше, чем их. Большое влияние на ход игры имеет случай. Карты появляются из колоды, иногда приходится бросать кубик, но все это привносит еще больше азарта и вызывает простое человеческое желание отомстить своему дорогому другу в следующей партии, когда ему уже не удастся так ловко швырнуть в вас огненный шар.