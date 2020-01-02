Как религиозный Новый год стал светским праздником

Новый год принято встречать весело, с песнями и плясками. В наше время культовым является Рождество Христово, а Новый год — праздник сугубо светский. В старину было иначе. Встреча Нового года была обставлена религиозными ритуалами и церемониями. Но одно общее есть у наших длинных зимних каникул — предки тоже развлекались подолгу.

Как это делали 4 тысячи лет назад в Древнем Вавилоне, когда новогодние мероприятия по лунному календарю выпадали в отличные от зимы времена года. Торжества проходили в святилище Мардука, потому что Новый год был религиозным праздником. Для вавилонян начало нового года ознаменовало первое новолуние после дня весеннего равноденствия. Этот массовый религиозный праздник назывался Акиту (возможно, от шумерского слова "ячмень", который срезали по весне). В дополнение к Новому году праздновали победу верховного бога Мардука над злой морской богиней Тиамат. Чествования служили важной политической задаче: именно в это время короновали нового царя, либо символически обновлялся божественный мандат нынешнего правителя.

В Древнем Египте разлив Нила (называвшийся приходом дарующего изобилие Хапи), когда после временной невидимости восходила звезда Сириус, и был временем начала отчета нового года. Поразительнее всего, что река разливалась не в дождливый сезон, когда обильные осадки этому способствуют, а — в летнее пекло. Новый год вступал в свои права при наличии одновременно трех вещей: летнего солнцестояния, восхода Сириуса и разлива Нила. Звезда Сириус олицетворяла богиню плодородия Сопдет, известную эллинам под именем Сотис. Новогодние празднества египтян продолжались намного дольше наших нынешних зимних каникул. Праздношатающиеся славили богов, отдавали дань предкам и навещали родственников и знакомых.

Старинный римский обычай отмечать новый год с началом полевых работ — в марте — Юлий Цезарь заменил на привычный нам январь, названный по имени бога Януса. Среди прочих подарков римляне дарили монеты с изображением двуликого Януса, одно лицо которого смотрело в прошлое, другое всматривалось в будущее. На пальцах правой руки Януса написано латинскими буквами CCC, что означает число 300, на левой — LXV (65). В сумме получалось число дней в году — 365. 1 января в реформированном Цезарем при содействии александрийских астрономов и математиков календаре было выбрано не только в честь Януса. В этот день официально вступали в должность римские консулы, по правлению которых велось тогдашнее летосчисление.

Отчасти новогодние празднования в Древнем Риме эпохи Цезаря стали приобретать светский характер, что, конечно, не мешало приносить богам жертвоприношения. Однако всеобщему веселью на протяжении первых пяти январских дней более способствовали посещения спортивных ристалищ да массовые гулянья.

Разгромившие Римскую империю варвары не сразу приняли кесарево нововведение. 9 августа 1564 года французский король Карл IX — тот самый, при котором восемью годами позже произойдет кровавая бойня в ночь святого Варфоломея — стал первым в Европе монархом, повелевшим праздновать Новый год 1 января.