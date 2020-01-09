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Автор Игорь Буккер

Палач Нюрнбергского трибунала погиб от удара током

Общество

Работу палача презирал народ, но зато она приносила ощутимый доход. Палач, приводивший в исполнение решения Нюрнбергского трибунала, мог вообще не получать жалования. Гражданин США распродавал веревки, на которых были повешены нацистские главари и высокопоставленные японцы.

Нечистоплотные священнослужители способны на обман и мистификацию. Мощи отдельных святых, если их сосчитать, зачастую никак не согласуются с данными анатомии. Верующим предъявляли дюжину голов и девять рук якобы Иоанна Крестителя, хотя, согласно Писанию, труп его был предан огню. Речь не про обманщиков, а про обманутых.

Нечистые на руку есть во всех сословиях, и священники, увы, тут не исключение. Ладно бы народ гонялся за мощами святых угодников, но когда торгуют тленом преступников — тут уж становится не по себе. Вероятно, некоторым особям без разницы кому поклоняться.

Приговор нацистским преступникам, осужденным на Нюрнбергском процессе, добровольно вызвался исполнять мастер-сержант и палач 3-й армии США (Third United States Army) Джон Кларенс Вудз (John Clarence Woods). Палач — работа необходимая, но на любителя. Традиционно оплачиваемая неплохо, но даже в законопослушном обществе презираемая.

В свое время Вудза признали негодным к военной службе из-за "психопатической неполноценности", но в августе 1943-го дефективного все же забрили. Как-никак шла война. После успешной высадки американцев, канадцев и британцев в Нормандии у начальства союзников выявилась нужда в наказании своих разболтанных военнослужащих. За тяжкие преступления иным грозила смертная казнь. Вот тут-то и понадобился мастер плахи и топора.

Джонни Вудз сослался на свой опыт, который так и не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, и поручили ему покончить с никчемными жизнями главных нацистских преступников. В сердцах американец придумал способ облегчить переход главарей Третьего рейха в небытие. Вместо загаженной табуретки нацистским бонзам предлагалось шагнуть в отверстие люка. Кажется, к казни 11 американских солдат Вудз отнесся не столь щепетильно. Сыграли ли основную роль деньги? Мы не знаем.

Петлю на шее Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Кальтенбруннера и прочих главарей фашистской Германии, а также японских военных преступников: Кэндзи Доихары, Сэйсиро Итагаки, Хэйтаро Кимуры завязал до того никому не известный Джонни Вудз. Положив в один карман пухлую пачку купюр, в другой - обрывки веревки, на которых болтались трупы главарей Третьего рейха и подданные микадо.

Когда обрывки веревки элементарно закончились, а спрос на "реликвии" не прекращался, поговаривают, что Джонни умудрялся продавать бечевки, на которых кончили свои жизни совсем уже не те люди. Достоверно известно, что нашлись люди, готовые платить за инструмент истребления "арийцев" и последних самураев.

Во время прохождения службы в 7-й инженерной бригаде на атолле Эниветок (Eniwetok), Маршалловы острова, 21 июля 1950 года Вудз был случайно убит электрическим током при попытке отремонтировать систему освещения. Самый знаменитый палач ХХ столетия похоронен на городском кладбище Торонто, штат Канзас.

Темы сша палач джон вудз нюрнбергский процесс
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