Такие истории случаются только под Новый год

Истории, которые могут произойти в любое время, но почему-то встречаются только под Новый год!

Казалось бы, со священниками чудеса должны происходить лишь на Рождество Христово, но не тут-то было. Вот глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Пантелеимон (Шатов) поведал о случившемся в декабре 1991 года.

Кто помнит, в ту пору экономическое положение в стране было просто аховое. Нуждаясь в теплой одежде для сестер милосердия храма при Первой Градской, обращались за помощью к прихожанам за рубежом. Перед самым Новым годом пришел груз с гуманитарной помощью из Югославии. Адрес, за исключением корпуса, в точности совпадал. Расспросили завхоза больницы, но тот о таком корпусе даже слыхом не слыхивал. Разгрузили 400 новеньких дубленок, 5 тысяч пар зимней обуви, кожаные сумки и прочие новенькие вещи. За пять дней раздали почти все нуждающимся и братии. Учет вели строгий, ведь за гуманитарную помощь тоже необходимо отчитываться. Спустя некоторое время на попов наехали какие-то темные личности. Оказалось, что под видом гуманитарной помощи они хотели заполучить барахло для продажи и при этом избежать таможенных сборов. Адрес действительно принадлежал их фирме. Им предъявили список тех, кому "гуманитарная помощь" была роздана, мол, сами собирайте. Дельцы гордо отказались забирать ношеное и выставили Патриархии счет на $200 тысяч.

Порой новогодние приключения приобретают характер почти трагикомический.

В отделении травматологии почти весь перебинтованный и кое-где даже загипсованный пациент, придя в сознание, начинает дико хохотать. Медперсоналу этот водитель снегоуборочной машины поведал следующую историю. В канун Нового года решил он пораньше завершить свою смену. По дороге усмотрел в людном месте открытый люк. В голове резанула мысль: "Не дай бог кто-нибудь по пьяни упадет!" Подъехал, неспешно опустил на зияющую посреди снега черную дыру ковш и пешком пошел домой. На следующий после встречи Нового года день доброхот вернулся к своей машине, едва поднял ковш, как из люка со страшными проклятиями и руганью вылезли двое рабочих…

Среди ваших знакомых или в Сети можно отыскать случаи рецидива старых приворотных заговоров, которые обретают действенность исключительно под Новый год! Одна такая история приключилась с молоденькой девушкой, озабоченной тем, сделает ли ее избранник ей предложение или нет.

Собрались за праздничным новогодним столом. Разлили по бокалам шампанское. Девушка, не чувствуя ощущения праздника, сомневаясь в чувствах своего молодого человека, находится в некоторой прострации. Скомканная бумажка с пожеланием выйти замуж в наступающем году горит синим пламенем, а зола благополучно оседает на поверхности бокала с игристым. Бой курантов. Все присутствующие чокаются. Одним махом девица сделала слишком большой глоток и едва не подавилась обручальным кольцом, незаметно брошенным в суматохе ее потенциальным женихом. Ура! А теперь ты мой!

С Новым годом!