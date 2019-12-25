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Эксперт назвал две ошибки СССР в Афганистане

Общество » День в истории

Ошибки СССР в Афганистане состояли в непоследовательном применении силы и предательстве воевавших там солдат, считает эксперт Дмитрий Верхотуров.

25 декабря 1979 года по просьбе властей Афганистана СССР принял решение о вводе войск на его территорию. В рамках советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Кабул рассчитывал на поддержку Москвы в войне с боевиками оппозиционных правительству сил — моджахедами, которым оружие поставляли члены НАТО и их ближневосточные союзники.

Советские войска находились в Афганистане более девяти лет. Комментирует историческую дату эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

— Как это все сейчас видится через такое количество лет? Были какие-то ошибки или наоборот — успехи?

— Решение о вводе было верным в том смысле, что оно было продиктовано сложившейся на тот момент обстановкой. Афганистан нужно было занять, потому что в ином случае его бы заняли американцы. Он бы превратился в очень опасный плацдарм против советской Центральной Азии. С другой стороны, конечно, метод построения социализма у нас был неправильным и не позволял достичь устойчивого результата, он стал одной из причин неудачи всей этой эпопеи.

Для меня очевидно, что если уж выбирать военный вариант решения, то надо было не устраивать странной войны, а занимать страну со всеми принадлежностями оккупационного режима, как, допустим, было в Германии после войны, именно для того, чтобы создать государство, чтобы обучить и научить афганских товарищей всему, а потом передать власть. Я думаю, что будь 10 лет советской "оккупации", и там ситуация сейчас была бы совершенно другая. Этого сделано не было по разным причинам. И мы имеем сейчас то, что имеем.

— А что вы имеете в виду под странной войной?

— Советская военная машина очень часто не могла развернуться в полную мощь и использовать все свои преимущества для борьбы с моджахедами. Они воевали на территории Афганистана, но имели безопасные базы в Пакистане, в соседней стране. И с этими базами мы ничего не могли сделать по политическим мотивам. А надо было всячески давить на правительство Пакистана, требовать от него ликвидации этих баз, вплоть до угроз устройства там революции. Сделав ставку на силовое решение, нужно было быть в этом последовательным. А было половинчатое решение, что, вот, мы введем войска, они, возможно, напугают моджахедов, они убегут. То, конечно, было советское мирумирство, которое просто сейчас выглядит совершенно отвратительно.

— Мирумирство?

— Это от известного советского лозунга "Миру — мир!". Непоследовательность в применении силы, в решении политических вопросов сильно подрывала авторитет Советского Союза, который выглядел слабаком, то есть страной, которая не решается или боится применять силу. Соответственно, клевали все кому не лень. Если бы в отношении Пакистана была бы применена очень жесткая линия, вплоть до засылки диверсантов для уничтожения баз моджахедов, что Советский Союз мог сделать, то, разумеется, исход Афганской войны тоже был бы другой.

— Говорят, что афганская миссия послужила толчком для развала СССР?

— Афганская кампания послужила толчком к развалу Советского Союза в том смысле, что показала очень циничный, очень двурушнический лик власти. Вы вспомните знаменитую историю, когда солдатам, офицерам, воевавшим в Афганистане, вдруг стали говорить, что, оказывается, их туда никто не посылал. Эта тема возникла в самые последние советские годы — 1989-1990 годы. Это, конечно, вызвало короткое замыкание в мозгах: "А как?! Мы по своей инициативе поехали?" Это было воспринято как предательство, обман, мошенничество. И подобный подход привел к тому, что авторитет именно партийных органов, партийного руководства очень быстро стал распадаться.

Я думаю, что этот фактор сыграл роль в августе 1991-го, когда перед Белым домом был батальон рязанских десантников во главе с ныне покойным генералом Лебедем. Это была серьезная сила — 300 тренированных головорезов, бронетехника. Вообще Лебедь мог просто въехать на БМП в Белый дом, схватить Ельцина за шкирку и притащить и бросить к ногам членов ГКЧП. Но он этого не сделал. Я думаю, у него было много причин, почему он это не сделал. Но думаю, что одна из веских причин — это как раз было предательское к нему отношение: он в Афганистане провоевал, причем очень интенсивно воевал, как раз с Масудом, и тут он узнает, что, оказывается, его никто туда не посылал, он никто, никаких заслуг и достижений у него нет. Разумеется, он такую власть защищать не стал.

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Темы афганистан дмитрий верхотуров война в афганистане
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Эксперт назвал две ошибки СССР в Афганистане
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