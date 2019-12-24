Инвестиционный банкир стал разменной монетой в чужой игре

Инвестиционный банкир стал разменной монетой в борьбе полиции с незаконным выводом денежных средств за рубеж.

Ранее "Правда.ру" освещала историю об изгнании Джека Лондона из Райфайзенбанка. Как оказалось, полицейская операция проводилась экономическим отделом ГУ МВД Санкт-Петербурга в рамках так называемого "оперативного эксперимента", целью которого был совсем не Райфайзенбанк, и даже не Федько или Щербаков. Они скорее жертвы более масштабных задач полиции. Федько — режиссер, известный тем, что снял единственный документальный фильм о подъеме АПЛ "Курск", за что был приставлен к государственным наградам — скончался от сердечного приступа в результате следственных действий по этому делу, сердце пожилого человека не выдержало таких стрессов. Щербакову же, единственному обвиняемому по этому делу, похоже, придется пройти через долгие судебные тяжбы.

Целью этой полицейской операции был один из топовых российских брокеров — "Компания Брокер Кредит Сервис" — Финансовая группа БКС. Спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела обыски прошли во всех офисах Санкт-Петербургского филиала БКС.

Щербаков: "Они пытались добиться от меня показаний против БКС. А мне даже сказать было нечего. Я проработал там 3 года и никогда не видел и не слышал, чтобы внутри компании происходило что-то незаконное. БКС — компания очень высокого уровня. Законность и безопасность операций, а также действий клиентов и сотрудников там контролируются на таком же высоком уровне. Но, видимо в целях "профилактики преступлений", полиции необходимо проводить подобные полицейские операции, в том числе и в таких компаниях как БКС. Недавно я узнал, что там прошли обыски спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела. Естественно ничего не нашли. В уголовном деле нет ничего по-поводу БКС, кроме показаний Савчикова Павла — участника "оперативного эксперимента" — полностью подконтрольного сотрудникам экономической полиции.

А началась эта история еще в те времена, когда я там работал. Меня познакомили с неким Ворониным Константином, который, кстати, также является участником "оперативного эксперимента" со стороны полиции. Представили мне его как клиента А-Клуба. Помню, что при знакомстве он рассказывал о том, что занимается бизнесами разными, но я запомнил очень интересную деталь в его биографии — он сказал, что работал ранее в Службе безопасности Райфайзенбанка. И я могу вам сказать, что это совсем не случайное совпадение.

Я рассказывал ему о продуктах БКС, а также, видимо по ходу общения, рассказал об одной "лазейке" в законе, которую, видимо, оставили для себя сильные мира сего, ну или это просто случайный пробел в законодательстве. В чем суть "лазейки"? Это абсолютно законная операция подразумевает перевод физическим лицом иностранных ценных бумаг между брокерскими счетами, открытыми им в разных странах. Т. е. по сути человек переводит свои ценные бумаги с одного своего брокерского счета, открытого, например, в РФ, на другой свой брокерский счет, открытый, например, в Швейцарии. Только при этом подобная операция минует валютный контроль, а уведомление ФНС об иностранном брокерском счете не требуется законом (в нем речь идет только об иностранных банковских счетах).

С этого момента и началась "слежка" за мной. Но зацепиться оперативникам было не за что, поэтому и был придуман этот "оперативный эксперимент", в который меня втянули как раз Воронин Константин с помощью Савчикова Павла. Конечно же, под чутким руководством оперативников экономического отдела ГУ МВД Санкт-Петербурга.

В итоге, я — единственный обвиняемый. Хотя следствию известно, что я не имею прямого отношения к составу преступления, т. е. преступных действий я никаких не совершал. Да, и есть ли этот состав в деле вообще? Мой адвокат убежден, что его там нет, т. к. все составляющие состава преступления сознательно введены оперативниками, точнее сказать легендированы. Т. е. состав преступления в данном уголовном деле по сути что-то вроде сказки, придуманной, воплощенной и задокументированной сотрудниками полиции.

Мой адвокат изучал практику подобных дел, оказалось, что мое дело было первым в России, возбужденным в рамках так называемого "оперативного эксперимента". Спустя год стало известно еще о двух подобных делах в Санкт-Петербурге. Насколько мне известно, там просто провокаторы от полиции предложили предпринимателям провести сделку. Предприниматели пошли на риск ради выгоды — в этом их суть. Оперативники все задокументировали, возбудили уголовные дела, заблокировали бизнес. Предпринимателям, так как им остановили бизнес, ничего не оставалось делать, как все признать и пойти в особом порядке в суд, ну и получить свои условные сроки. А незаконность операций в том, что иностранное юр. лицо — подставное, и не намеривалось оказывать услуги или поставлять товар, поэтому и документы, предоставленные в банк — подложные. Вот вам готовый состав преступления. План выполнен. Звездочки заработаны. А судьбы предпринимателей? — да кому это интересно?

Как-то мы разговаривали со следователем перед судом на продление моего домашнего ареста, и я спросил у него: "Что ж вы за схему такую хотите на мне обкатать?"; на что он ответил примерно следующее: "Ну в ГНК же по 228ой статье это хорошо работает. Почему бы и здесь не попробовать (в сфере экономических преступлений)?"

В итоге, мне предстоят суды, т. к. Прокуратура центрального района Санкт-Петербурга практически не глядя подписала обвинительное заключение. Почему не глядя? Потому что подписано тем же днем, когда получено, не смотря на то, что нами были представлены доказательства лживости показаний "полицейских" свидетелей. Понятное дело — конец года, планы и сроки горят. А у меня могут годы жизни сгореть. Но кому это интересно, кроме моих детей и близких? Теперь во всем этом безобразии придется разбираться Куйбышевскому районному суду. Ну а мне предстоят долгие судебные тяжбы. Если мои права на свободу будут в итоге нарушены — я прямиком пойду в Конституционный суд! Насколько мне известно, уважаемому Валерию Дмитриевичу Зорькину (председателю Конституционного суда) очень интересны подобные дела. Я убежден, что подобные "оперативные эксперименты" антиконституционны и есть не что иное, как посягательства на свободу личности, которую нам гарантирует Конституция РФ.

В конце, хотел бы сказать всем финансистам и предпринимателям, деятельность которых связана с международными финансовыми операциями, держаться подальше от мутных и "околозаконных" тем! Иначе, рискуете оставить свою семью, детей, близких без очень важного для них человека на долгое время. Я на себе ощутил как неприятно ограничение свободы и переживания близких. Уж поверьте — у свободы нет цены!"