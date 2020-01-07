Когда нужно отмечать Рождество

Почему Рождество Христово принято отмечать 25 декабря и 7 января, хотя в библейском Новом Завете нет упоминания никакой даты? Для жителей стран, лежащих севернее Вифлеема, это время года обычно ассоциируется с зимними картинами. В России Крещение выпадает обычно на неделю, когда стоят трескучие морозы, называемые крещенскими. Когда же нет снега, народ тоскует по "белому" Рождеству…

Ни один из евангелистов просто не удосужился назвать месяц или время года появления на свет Мессии. Найти в Евангелиях хотя бы намек на природные явления, которые сопутствовали рождению младенца Иисуса, невозможно и при доскональном изучении Святого Писания. Для уточнения даты рождения Христа дотошные исследователи обратились к римской истории и еще присовокупили к ней астрономические данные.

В допотопные времена, когда не понимали, что земная ось наклонена на 23 градуса от оси вращения Земли вокруг Солнца, но замечали, как после зимнего солнцестояния день начинает понемногу увеличиваться, принято было благодарить милостивых богов. В Древнем Риме во время зимнего солнцестояния праздновали сатурналии — сначала три дня, а позднее на протяжении недели. Назывались празднества так по понятной причине: старик Сатурн почитался богом земледелия.

В переводе на наш календарь три дня сатурналий выпадали на 17, 18 и 19 декабря. По юлианскому календарю день зимнего солнцестояния передвинулся на 25 декабря. За нынешним григорианским календарем установилась дата 21 декабря. Упоминаемый в индийских Ведах Митра с помощью персов проник на территорию Римской империи. Родившийся 25 декабря юный бог Солнца — в 274 году по реформе римского императора Аврелиана — стал во главе пантеона римских богов и превозносился как Sol Invictus ("Непобедимое Солнце"). А 25 декабря с той поры был объявлен Dies Natalis Solis Invicti (Рождество Непобедимого Солнца).

Богатая всевозможными культами Римская империя накануне признания христианства исповедовала митраизм. Это не могло не наложить отпечатка на новую государственную религию. Святой Равноапостольный царь Константин, поддержавший христианскую церковь, был язычником-митраистом.

Иустин Философ в диалоге с Трифоном иудеем утверждает связь между сказанием о вифлеемской пещере Рождества и пещерными таинствами Митры. На протяжении полувека, начиная с 300 года, 25 декабря становится праздником Рождества на большей части Римской империи, где восторжествовало христианство.

Зачем христианам отказываться от уже привычного праздника Митры, тем более, что установление именно этой даты не противоречило Библии. Осталось лишь радоваться рождению Сына вместо восхода Солнца. При этом дата Благовещения приходится на 25 марта — за девять месяцев до рождения Сына Человеческого. Отчего же Пасха из года в год кочует по календарю? Троица и другие переходящие праздники привязаны к Пасхе, поэтому также отмечаются в разные дни.

Первоначально греки и иудеи пользовались лунным календарем, а римляне заимствовали у египтян солнечный календарь. Будучи официальной религией Римской империи, христианство с IV века использовало римский календарь, и подогнать под него Пасху оказалось проблематичным делом. Поскольку Рождество ежегодно отмечается в один и тот же день, следовательно, как религиозный праздник эта дата установлена не ранее 300 года Рождества Христова.