Веселые новогодние вечеринки, которые выведут ваш праздник на новый уровень

Не за горами конец года, пришло время продумать сценарий вашей новогодней вечеринки. Конечно, без шампанского и конфетти не обойтись при любом варианте, но все знают, что у отличной вечеринки всегда есть тема - и ваша не исключение! Творческие, веселые новогодние вечеринки задают тон всей ночи. Если вам пока ничего не пришло в голову интересного, то считайте себя счастливчиком, потому что мы собрали лучшие, самые креативные идеи.

Вечеринки с шампанским

Тост за наступление 2020 года обязательно произнесите с бокалами шампанского! Украсьте свою вечеринку золотыми тонами, например, золотистыми шторами с бахромой и воздушными шариками, декорированными бутылками шампанского и, конечно же, множеством пузырьков. Вы можете даже обыграть эту тему и в праздничном меню, например, подать на стол кексы со вкусом этого игристого напитка.

Вечеринка в стиле диско

Если вы хотите потанцевать в Новый год, то лучшим вариантом станет вечеринка в стиле диско, с музыкальным плейлистом, золотыми макси-платьями и туфлями на платформе. Конечно же, вам понадобится блестящий диско-шар, чтобы устроить настоящий танцпол.

Зимняя страна чудес

Превратите свою вечеринку в волшебную страну чудес, полную великолепных украшений из снежинок, сосновых гирлянд и скатерти с серебристыми блестками - и не забудьте об уютном баре с горячим шоколадом.

Спа-вечеринка

Избавьтесь от конфетти и всего, что создает шум, чтобы устроить спа-вечеринку со своими лучшими друзьями. Убедитесь, что у вас есть ароматические свечи и все необходимое для ванной и гостиной для самой расслабляющей ночи в мире.

Ретро-вечеринка

Нет лучшего способа встретить новое десятилетие, чем устроить вечеринку в стиле ретро, которая воздает должное прошедшим временам. Предложите своим гостям одеться в наряды из их любимого десятилетия, а также украсьте свое место самыми классными предметами из бабушкиного сундучка!

Маскарад

Если есть что-то, что никогда не выйдет из моды, так это бал-маскарад. Попросите своих гостей надеть причудливые маскарадные маски - вы даже можете организовать станцию ​​для украшения масок, чтобы ваши гости смогли проявить творческий подход и устроить ночь, полную тайн и очарования. Также убедитесь, что у вас готов танцпол и присутствует подходящая цветовая гамма.

Новогодняя удача

Проведите незабываемую вечеринку, посвященную удаче, с накрытым столом вкусных новогодних блюд, приносящих удачу и везение. Создайте контрольный список новогодних традиций удачи, которые нужно выполнить до того, как часы пробьют двенадцать.

Пижамная вечеринка

Все будут чувствовать себя опустошенными в связи с напряженным праздничным сезоном - и именно поэтому вы можете отказаться от типичной ночной вечеринки и вместо этого устроить пижамную. Комфорт будет иметь ключевое значение: мягкие одеяла и теплые пижамы, горячее какао и лучшие новогодние десерты.

Киномарафон

Начните новый год с киномарафона лучших новогодних фильмов! Приготовьте попкорн и другие необходимые закуски для вечера кино с друзьями и начните вечеринку с классики.

Фото:god-2019.com