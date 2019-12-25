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Автор Елена Орлова

7 счастливых новогодних цветов, которые нужны вашему празднику

Общество

От украшений на вечеринке или домашнего застолья до стильных нарядов — окружите себя счастливыми цветами.

Если вы ищете цветовые идеи для украшения стен к Новому году, пытаетесь подобрать идеальное новогоднее вечернее платье или даже если вы просто решили освежить свою кухню в преддверии праздника, то предлагаем "самые счастливые" цвета, которые следует использовать. Мы собрали все цвета, которые символизируют удачу во всем мире, чтобы вы могли начать 2020 год с правильного пути. Не обещаем никакой магии, но попробовать стоит!

Зеленый: процветание и новые начинания

Зеленый тесно связан с природой. Только подумайте о весне, как только снег растает и растения снова начнут цвести, зеленый цвет будет повсюду! Он тесно связан с жизненной силой и новой жизнью.

Желтый: надежда и оптимизм

В западных культурах желтый цвет ассоциируется с теплом и счастьем. Это также цвет солнечного света и подсолнухов. Добавьте немного желтых или золотых акцентов во время празднования Нового года!

Красный: радость и амбиции

Вы увидите этот цвет во время празднования Нового года по лунному календарю. Это потому, что красный цвет символизирует огонь, и считается, что он приносит удачу.

Фиолетовый: мощный и роскошный

Фиолетовый уже давно ассоциируется с королевским цветом, но знаете ли вы почему? На протяжении веков пурпурный краситель изготавливался из морских улиток, что делало цвет редким и очень дорогим. Теперь фиолетовый цвет более доступен, но он все еще несет этот царственный оттенок.

Серебристый: глянцевый и современный

Блестящее и футуристическое серебро — цвет, тесно связанный с Новым годом в недавней истории. Возможно, это потому, что металлический оттенок напоминает нам о новых технологиях, которые принесет "завтра"?

Синий / голубой: позитивный и расслабляющий

Известно, что этот цвет вызывает чувство спокойствия и расслабления. Во многих латиноамериканских странах синий символизирует надежду и хорошее здоровье.

Белый: новый и чистый

Как и первый снегопад, белый цвет часто связан с чистотой и безмятежностью. Полностью белая цветовая гамма придаст вашей новогодней вечеринке свежести, идеально подходящей для новых начинаний.

Фото:twitter.com

Темы цвет новый год праздники выбор цвета
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