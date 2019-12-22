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Автор Василий Амирджанов

Якутский гамбит: шаман Саня и второй "крестовый" поход

Общество » Семья » Житейские истории

Якутский шаман Александр Габышев вновь двинулся на Кремль, и российские силовики вступили в бескомпромиссную схватку с высшими силами.

Напомню, шаман Саня, как Габышева уже называют в народе, предпринимает безуспешные попытки пешком добраться из Якутска в Москву. Представитель теологической культуры северных народов намеревается в Кремле провести сеанс экзорцизма и с помощью бесконтактной методики "изгнать бесов" из президента России.

Разъяснительные беседы полицейских и сотрудников ФСБ с представителем религиозного культа не возымели ожидаемого эффекта. Свой второй поход в Белокаменную шаман Саня начал 8 декабря 2019 года. Уже утром 10 декабря местным журналистам стало известно, что полиция вовсю разыскивает Александра Габышева.

Креативный подход в поиске повода для задержания принес свои плоды, и силовики сумели-таки удивить нетривиальным решением задачи. Местные СМИ сообщили, что Александра Габышева объявили в розыск, чтобы вручить ему повестку "для проведения следственных действий". И неважно каких. Звучит основательно, красиво и даже изящно. Ну не паковать же шамана за покушение на несанкционированный удар в бубен.

По старой схеме шамана Саню приняли вместе с двумя его сподвижниками, но в этот раз силовики проявили недюжинную смекалку и не стали закрывать его в СИЗО, а применили высокотехнологичную инновационную тактику борьбы с настойчивым экзорцистом. После задержания на 202 километре трассы Александра Габышева просто отвезли на 200 километров назад, чтобы тот откатился на начальный уровень психоделического квеста.

Тактический план оказался прост, как и геометрия полицейской дубинки. Каждый раз, когда шаман Саня добирается до определенной точки маршрута, его задерживают и возвращают на исходную. По свидетельствам региональных представителей прессы, эта спецоперация продолжается уже где-то пару недель.

Установлен специальный полицейский пост, который круглосуточно следит за дорогой и высматривает шамана Саню. Можно было бы, конечно, на какое-то время расслабиться, но, когда дело имеешь с настоящим шаманом, бдительность лучше не терять. А то мало ли, вдруг он с помощью высших сил телепортируется на 200 км вперед и застигнет врасплох стражей порядка.

Не исключено, что в контршаманской спецоперации могут задействовать авиацию и флот. Помимо федеральных трасс есть же еще и Северный морской путь, по которому можно на якутском паузке добраться до Мурманска, а там и до Москвы недалече. Придется блокировать не только все дороги, но и лесные тропы, чтобы вовремя перехватить настойчивого шамана Саню.

На беду силовиков, на защиту коллеги встала Ассоциация шаманов и колдунов России, которая теперь контролирует развитие ситуации. Это вам не Бабу-ягу в ступе тормозить за превышение скорости или Кощея трясти в отделении, чтобы тот взял на себя все висяки. Колдуны и шаманы — дело серьезное и опасное.

Отсутствие у Александра Габышева подписки о невыезде осложняет выполнение силовиками важной государственной задачи. Предъявить же шаману Сане нечего. То есть никто не вправе ограничивать гражданина России Александра Габышева в его передвижениях.

Активность полиции и ФСБ говорит о том, что власти всерьез опасаются прибытия шамана Сани в столицу. Получается, что Александру Габышеву и вправду есть куда приложить свои способности, раз такая суета из-за перспективы его появления в Первопрестольной.

Пока преимущество на стороне силовиков. Даже статья 148 УК РФ, та самая про оскорбление чувств верующих, и ее третий пункт "Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" явно не остановит азартную борьбу с шаманом.

Максимальные наказания — штрафы и исправительные работы. Реальный годичный срок в отношении силовиков, оскорбляющих чувства верующего Александра Габышева и его паствы, вряд ли кто будет рассматривать всерьез.

Удивительно, что ни парламентарии, ни силовой блок не заметили открывшейся перспективы, которую предоставил второй "крестовый" поход шамана Сани. Можно же сочинить новые статьи в бюджете, которые бы предусматривали создание инструментов противодействия повелителям неведомых сил. Запланировать проведение круглых столов, конференций и международных форумов с банкетами и раздачей их участникам сувенирных Hublot.

Депутаты могли бы заняться законом "О бубнах" и регламентировать места для камланий. Гуманизировали бы опыт средневековой инквизиции для злостных нарушителей. У силовиков открылась бы возможность в своих структурах создать новые управления по противодействию шаманскому и колдовскому экстремизму. Расшириться, так сказать, и обрести новые компетенции.

Кого время определит как силы добра и зла в продолжающемся психоделическом Армагеддоне — пока неизвестно. Вполне вероятно, что, благодаря активности силовиков, позднее историки систематизируют попытки шамана Сани добраться до Москвы, как когда-то пронумеровали Пунические войны и Крестовые походы.

Сейчас же получается, что и правоохранителям уже вроде как не в масть идти на попятную, и Александру Габышеву придется держать ответ перед паствой и поддержавшей его Ассоциацией шаманов и колдунов России. Он теперь просто вынужден доказать общественности, что он не "тварь дрожащая" и право на бубен имеет.

Темы полиция шаман саня поход шамана александр габышев
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Якутский гамбит: шаман Саня и второй "крестовый" поход
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