Академик РАН Виктор Васильев — покровитель фальсификаторов?

Громкий скандал вокруг выборов в Российской академии наук неожиданным образом обернулся кошмаром для его авторов из "Диссернета". Борцов с плагиатом самих поймали на фальсификациях. Покровительствующий диссернетчикам академик Васильев теперь приводит в их защиту странные аргументы, за которые сами активисты подняли бы на смех любого, даже самого именитого, ученого.

Деятелей из "Диссернета" некоторые считали героями, ведь они преподносили себя борцами за справедливость. Где-то пусть наивно, но казалось, что люди борются за чистоту науки искренне. Только вдруг стало ясно, что ни наивности, ни искренности, ни чистоты, ни благих целей тут нет и близко. То ли ловкие люди из "Диссернета" просто злятся, что деньги за поддельные научные работы идут "мимо их кассы", то ли просто злобствуют от собственной научной бесполезности. Сорвал маску с этой публики проректор Московского государственного института культуры Сергей Ипполитов.

Как пояснил Сергей Сергеевич, ученые прекрасно понимают, что плагиат — это зло, за которое необходимо наказывать, но важно подходить ко всему добросовестно. В стране каждый год защищаются десять тысяч диссертаций, не говоря уже о том, что каждый месяц в специализированных изданиях публикуются тысячи научных работ. Ни Высшая аттестационная комиссия, ни редакции научных журналов раньше не имели инструментов для борьбы с плагиатом. Ни информационной базы, ни специальных компьютерных программ. Эта ситуация дала повод "Диссернету" для шельмования российской науки под маской "борьбы с подлогом". В ход пошли и необоснованные упреки, и обвинения во "множественных публикациях", в заинтересованности и ангажированности диссертационных советов.

Недавно активисты "Диссернета" Андрей Заякин, Михаил Гельфанд и Андрей Ростовцев неожиданно стали членами Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН. Как, почему — никто не понял, но по сути, в РАН дали им возможность кошмарить выдающихся ученых на самом высоком уровне. Теперь "судьи", главные лица этой трагикомедии сами оказались повинны в тех же грехах, в которых обвиняли других.

Например, кандидат наук Андрей Заякин дважды опубликовал один и тот же текст научной статьи в журналах ("Диссернет" называет подобное "множественными публикациями"). Накручивал себе индекс цитирования. А в докторской диссертации Андрея Ростовцева, которую он защищал в 1997 году, не фигурировали "соавторы", хотя их было около пятисот. При этом ни одну авторскую публикацию Ростовцев к защите так и не представил. Другими словами, Ростовцев использовал в своей работе труды полтысячи различных ученых, не назвав ни одного из них. А это — плагиат.

Теперь председатель Комиссии РАН, академик Виктор Васильев пытается выгородить Ростовцева. Якобы, диссертационный совет принял работу и на защите слышал от Ростовцева, в чем состоит ее уникальность, не оставившая ни одного следа на бумаге. Таким образом, Васильев, можно сказать, одним росчерком пера отправил в мусорную корзину требования ВАК, за которыми так ревностно следит "Диссернет".

В не менее неприятной ситуации оказался и основатель "Диссернета" Михаил Гельфанд. В 2015 году в МГУ под его руководством прошла защита одной диссертации, где, как напомнил Сергей Ипполитов, все участники процесса — научный руководитель, претендент на степень и его оппоненты были сотрудниками МГУ, что противоречит "Положению о порядке присуждения ученых степеней", в котором говорится, что оппонентами не могут быть люди, работающие в той же организации, где и соискатель степени.

На традиционный для "Диссернета" в подобных ситуациях вопрос о "договорной защите" академик Васильев предложил Ипполитову обратиться в ВАК. В случае с Гельфандом это, якобы, не относится к нарушениям научной этики.

Получается, когда Гельфанд и компания критикуют ВАК — это одно, но когда критика находит их самих, тут же прячутся за его спину.

Примечательно, что истории с Гельфандом и прочими активистами "Диссернета" предшествовало разоблачение самого Васильева, когда при проверке его работ в одной из программ антиплагиата выявились серьезные заимствования. Но тогда это была шутка, которая свидетельствовала о несовершенстве методик. Теперь же представленные Ипполитовым явные доказательства вины самозванных борцов с фальсификациями открыли научному сообществу глаза: "А судьи кто?"

Сергей Ипполитов напомнил, что, конечно, необходимо совершенствовать государственные информационные системы, и тогда ВАК с легкостью справится с плагиатом. Реформы, способствующие большей прозрачности оценки научных работ, необходимы, но проводить их должны люди с безупречной научной репутацией, а никак не те, чьи следы в науке оказываются порочными, считает проректор МГИК Сергей Ипполитов.