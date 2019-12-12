Зеленский обматерил власть на российском ТВ

Телеканал ТНТ заинтриговал своих зрителей грядущим показом первого сезона украинского сериала "Слуга народа", но ограничился демоверсией — первыми тремя сериями.

Сама по себе демонстрация картины с участием Владимира Зеленского на российском телевидении уже выглядит сенсацией. Понятно, что "запикивание" ненормативной лексики на ТВ — теперь уже обычная практика. Собственно, как и купирование сцен, в которых кто-то из идеологически подкованных начальников усмотрит крамолу.

Любопытно, что вырезанный из картины каламбур при выборе наручных часов героем картины (приличный аналог популярного, но грубого оценочного суждения о президенте России) был продемонстрирован всей аудитории ТНТ, кроме Московского региона. Отчего такая дискриминация, я так и не нашёл объяснения.

То ли руководство телеканала посчитало, что жители Москвы и Московской области менее остальных способны оценить юмор, то ли телевизионные начальники, как и некоторые наши правоохранители, впадают в состояние психоделического аффекта от слов "пудинг" и Hublot.

Фильм смотрится на одном дыхании. По крайней мере, первые серии вызвали лично у меня интерес продолжить просмотр сериала и, конечно же, в оригинальном варианте. То есть без вмешательства впечатлительных специалистов по обрезанию и ретушированию кадров.

Добротная постсоветская сатира, близкая по уровню творчеству Квартета "И". Разумеется, не такая концентрированная, ведь сериал дает больше возможностей по хронометражу для воздуха в картине. Тем не менее сериальный формат не портит визуализацию замысла авторов.

Бросается в глаза, что-то, над чем предлагают авторы сериала посмеяться и взгрустнуть одновременно, понятно и настолько близко, что о географической локации сцен картины вспоминаешь только тогда, когда в кадре появляются флаг и герб Украины и узнаваемые достопримечательности Киева.

Созданный образ причастных к государственной системе со всеми причитающимися благами вполне согласуется и с нашими отечественными реалиями — двумя мирами, в которых живут граждане одного государства.

Полагаю, что под текстом яркого и ненормативного по форме монолога Василия Голобородько, который определил президентское будущее героя картины, подписалось бы весьма внушительное количество и моих соотечественников. Вероятно, именно оценочные суждения о власти в целом сериального учителя истории и принесли голоса на президентских выборах артисту Владимиру Зеленскому.

Незаурядный и талантливый пиаровский ход с выходом сериала и выдвижением кандидата на высший пост Украины наверняка войдет в число лучших из предвыборного креатива. Тем не менее этот факт никаким образом не опускает художественную и смысловую планку. То, что люди обсуждают в непечатных выражениях в барах или, по советской традиции, на кухнях, было внятно и емко высказано с экрана.

Не исключаю, что гротескные образы в картине сильно занижены в своей сокрушительности. Правда, продемонстрированный в сериале уровень номенклатурного парадиза вполне впечатляет и наводит на мысли. Мысли, которые аккуратно укладываются в саркофаг российского запретительного законотворчества последнего десятилетия.

Как любое художественное произведение, фильм рисует некую сказку, какой должна быть власть. В этом смысле сериал воспринимается весьма позитивно, как и советские картины о колхозном изобилии — мечте советских людей жить в светлом, добром и сытном будущем.

Примечательно, что катарсисом в повествовании о слуге народа стало избрание Владимира Зеленского президентом Украины. Тот самый момент, когда вымышленный персонаж в лице актера шагнул из фильма в реальность. Что из этого получится, покажет время.

Мне трудно представить, чтобы в наши дни в России был снят сатирический фильм о высшем руководстве страны. Боязнь упоминания некоторых слов, имен и даже ассоциаций стала неотъемлемой частью редакционной политики отечественного телевидения.

В этом смысле весьма примечательны откровения генерального директора Первого канала Константина Эрнста журналу New Yorker о цензуре на российском телевидении.

"Никто никогда не говорит вам: "Не показывайте Навального, не используйте его имя". Такие поручения не передаются словами", — объяснил "политику партии" Константин Эрнст.

Видимо, передаются азбукой Морзе, производственно-половым путём или на уровне номенклатурной биомеханики квантовыми потоками. Тем не менее на отечественном телевидении все же существуют и сатирические программы. На том же ТНТ пока еще шутят, правда, осторожно балансируя на красных линиях.

Любопытно, что в мировой практике политики соревнуются друг с другом в количестве опубликованных на них карикатур и показах сатирических пародий. Любое упоминание в любом контексте — бесплатная реклама, которую всячески приветствуют серьезные политики.

Правда, такая схема пиара имеет практический смысл и востребована как инструмент, когда существует реальная политическая конкуренция. В других случаях достаточно весьма облегченных версий Михаила Андреевича Суслова и идеологического отдела ЦК КПСС.

Посему и весьма неожиданное появление в сетке вещания ТНТ сериала с Владимиром Зеленским выглядит чуть ли не бунтом на броненосце "Потемкин" из-за протухшего телевизионного контента.

Несмотря на то, что после трех серий телеканал отправил своих зрителей досматривать фильм на платный интернет-ресурс, было удивительно в принципе наблюдать премьеру украинской картины в нашем телевизоре. Тем более на русском языке (в оригинале), со всеми характерными чертами общего менталитета и сатирического осмысления общих для двух стран постсоветских социально-политических болячек.