Гаджеты для детей: почему они полезны

Детство без гаджетов. Почему гаджеты — зло, и ребенка нужно всячески оберегать от их пагубного влияния, доказано основательно и общеизвестно. А я изложу другую точку зрения.

Я педагог от Бога. В том смысле, что с Божьей помощью мой сын еще сможет чему-то научиться, а вот с моей — вряд ли. Глядя на мои педагогические потуги, Макаренко бы спился. Снимать колечки с пирамидки я безуспешно учила ребенка три месяца. Ну, в инструкции к воспитанию детей сказано, что в полгода с человеком нужно начать играть, и начать лучше всего с пирамидки. К десятому месяцу сын с пирамидкой как-то сам, мне кажется, разобрался, скорее вопреки моей помощи, чем благодаря.

А потом я вычитала, что в 10 месяцев ребенок должен уметь показывать пальчиком на зайку, кошку, глазки у кошки, красненький и прочее. Бедная печень Макаренко. Я приставала к сыну с карточками, книжками, игрушками, картинками, Ладушкой (покажи глазки у бабушкиной собачки), — короче, перепробовала все. Бесполезно. Зато стоило ребенку один раз ткнуть пальчиком в айпад — на глазах произошла смена парадигмы. Он смотрел на свой пальчик и на прыгающий от нажатия болик, как на перст судьбы и девятое чудо света. С тех пор он тычет во все, что видит, показывает кошечку, Ладушку, глазки у Ладушки (собака от этого особенно счастлива), и вообще все, что угодно.

Это я к чему? Быстрее всего мой сын учится взаимодействовать именно с гаджетами. Первая причинно-следственная связь, которую он установил, — это что телевизор включается и управляется с пульта. Ребенку едва было полгода, а он уже экспериментировал: а что будет, если ткнуть так? А так? И я не мешала. Потому что это было собственное исследование моего сына, а что я могу поделать с тем, что в гаджетах причинно-следственные связи демонстрируются нагляднее, чем в любых бытовых ситуациях? Поэтому и кошечку, и собачку, и части тела мы учились показывать не по книжкам, а по специальным программам на планшете. А как же старая-добрая книжка? Да я просто не могу читать ее сыну. Книга (по экспертному мнению моего ребенка, конечно же) — это то, что нужно грызть, кидать, рвать, — что угодно, короче, делать, только не лежать спокойно и слушать сказки. Когда мой сын видит в моих руках книгу, он превращается в бесенёнка: вместо того, чтобы успокаиваться и засыпать, он начинает хохотать, прыгать вокруг меня, вырывать у меня из рук книжку, самостоятельно листать страницы и рвать их, конечно же. Поэтому я читаю ребенку с телефона. И, вроде бы, все в балансе: малыш и с книгой знаком — картинки рассматривает, трогает тактильные и интерактивные элементы, на зуб пробует. Но по назначению книжку не использует, эту функцию выполняет телефон.

А так ли это плохо? Мир меняется быстрее, чем когда-либо. Моя свекровь запрещала сыну прыгать с парашютом, а я своему буду запрещать серфить в поясе астероидов, к примеру. С первого класса у него будет электронный журнал, интерактивная доска и много чего еще — какой смысл ограждать его от будущего? Главный источник знаний для него будет не библиотека, а интернет, и это тоже нормально. Мой сын не будет читать Большую советскую энциклопедию, он загуглит то, что его заинтересует (ну, или не загуглит, может, искать информацию в светлом будущем будут еще проще). Это его мир, ему в нем жить, и моя задача — помочь сыну адаптироваться, а не запрещать пользоваться устройствами его мира.

Короче, в гаджетах нет ничего плохого. Главное, чтобы ребенок занимался ими вместе с естественным развитием, а не вместо. Годовалому ребенку нужно раскидывать игрушки, играть с водичкой, фасолькой, гулять, смотреть на живых зверей, а не только программу "В мире животных", а еще прыгать, бегать, ходить на ушах, рвать и пробовать на прочность книжки и мамины нервы. И тыкаться в телефон. К сожалению или к счастью — не знаю, но без этого гармоничное развитие ребенка уже невозможно.