Почему мы верим в Деда Мороза

Сейчас в это трудно поверить, но мальчики и девочки, родившиеся в Советском Союзе не позже середины 1930-х годов, искренне верили в Дедушку Мороза и Снегурочку. Секрет прост: в настоящих костюмах эти сказочные герои приходили на лыжах, приезжали на аэросанях, прибывали на оленьих упряжках или в составе агитпоездов, а в наиболее труднодоступные районы великой страны даже спускались на парашютах.

28 декабря 1935 года москвичи ломились в "Детский мир" до 23 часов. Ровно за час до наступления Нового года — главного, вместо Рождества Христова, советского праздника. Многие из родителей и продавцов так и не поспели домой к бою кремлевских курантов. Игрушками продолжали торговать и два первых дня наступившего года. Дабы не поощрять празднование Рождества, третьего января всю торговлю этим товаром моментально свернули.

Если до свержения царизма один лишь "Торговый дом Тихомирова и К" предлагал перечень елочных игрушек и карнавально-праздничных изделий, лаконично изложенных на дюжине печатных листов, включая 72 наименования одного только комнатного фейерверка, то с возобновлением праздника при советской власти игрушки делали исключительно кустари-надомники. Елочная игрушка была дефицитом (хотя такого слова в массовом лексиконе советских граждан еще не было), но она была красивым художественным изделием, которое не грех было повесить на зеленый лапник.

Страна только выходила из болота Гражданской войны и готовилась к новым баталиям, поэтому сырья не хватало. Для изготовления елочных изделий использовали всяческий полуфабрикат, зачастую это была ядовитая дешевая продукция.

В 1939-м отличилась киевская артель "Игрушка", приспособившаяся делать на радость детворе елочные игрушки по дореволюционной технологии из старого сырья. Другие с успехом использовали то, что находилось под рукой: работники авиапромышленности украшали елочки парашютами да планерами, трудившиеся на тракторном заводе — детальками своей продукции.

Во второй половине 1930-х новогоднее древо в СССР украшали раскрашенные изнутри "лампочки Ильича" со спиленными цоколями. Их можно было отличить от нормальных елочных шаров по несколько грушевидной форме. Перед Великой Отечественной войной елочными игрушками полностью обеспечили Московскую, Ленинградскую, Киевскую, Харьковскую, Кировскую области и большинство мегаполисов.

К концу 1930-х годов в столице и ряде крупных городов уже открылись специализированные магазины по продаже елочных украшений, карнавальных костюмов и масок. Согласно статистике, в 1937 году на елочные украшения граждане СССР, при минимальной зарплате в 110-115 рублей, истратили порядка 40 млн рублей.

Желание скрасить встречу Нового года украшенной елочкой выливалось порой в фантасмагорию вроде советского мультфильма, когда сынишка тщится доставить новогоднюю красавицу своему папе в Антарктиду, или реальный случай, когда во время арктической экспедиции ледокола "Седов" две исследовательницы соорудили елку из старого весла и прутьев из веника, украсив образцами морской фауны.