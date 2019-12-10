Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг

Экологический проект Греты Тунберг финансируется американскими и европейскими компаниями для продвижения ими своей продукции и с политическими целями.

Грета Тунберг стала известна своей эмоциональной заботой о состоянии климата.

Около полугода назад 16-летняя шведская девочка впервые вышла с пикетом к зданию парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Сегодня к ее протесту присоединились около 1,5 миллиона человек, а сама Грета выступает с высокой трибуны ООН и претендует на Нобелевскую премию мира.

Родители Греты не раз заявляли, что их дочь полностью независима, об этом говорила и сама Грета.

"Многие любят распространять слухи, что есть люди "позади меня", или что "они платят мне", или что "они используют меня", чтобы делать то, что я делаю. Но за мной нет никого, кроме меня. Я не являюсь частью какой-либо организации, иногда я поддерживаю и сотрудничаю с несколькими НПО, с которыми работаю в области климата и окружающей среды, но я абсолютно независима и представляю только себя, и я делаю то, что делаю, совершенно бесплатно, я не получила денег, и никто не обещает мне платежей в будущем", — говорится в ее заявлении 3 февраля 2019 года в Facebook.

Тем не менее "личное решение" Греты не путешествовать самолетом, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, заставило ее недавно пересечь Атлантику на судне Malizia II, двухнедельная поездка на котором обошлась бы простому смертному примерно в 40 000 евро. Таких денег у семьи Тунберг нет.

Кроме того, сам по себе ее протест вряд ли смог повлиять на общественное мнение и на усилия правительств разных стран срочно искать решение проблемы глобального потепления.

Другое дело, если речь идет о давлении тех, кто за ней стоит. Как указывает в своем расследовании в чилийской газете El Mostrador журналистка Лорето Сантибаньес (Loreto Santibañez), молодая активистка имеет пресс-атташе, который управляет связями Греты. Это некто Даниэль Доннерде — финский эксперт по вопросам изменения климата, возобновляемых источников энергии, загрязнения воздуха и так далее. Он также входит в группу стратегических коммуникаций Европейского климатического фонда (ЕКФ) (European Climate Foundation, ECF) — неправительственной организации, которая продвигает энергетическую и климатическую политику, направленную на сокращение выбросов углерода и парниковых газов и достижение соответствия с Парижским соглашением.

Как пишет Сантибаньес, ECF финансирует компания Bloomberg Philanthropies, ее основателем является американский магнат Майкл Блумберг, "который также является кандидатом в праймериз от Демократической партии и может конкурировать с Дональдом Трампом в президентской гонке в следующем году".

В качестве финансиста ECF фигурирует еще один супермагнат из США — "Фонд братьев Рокфеллеров" (Rockefeller Brothers Fund), который, "как это ни парадоксально, накопил свое состояние благодаря нефти и ископаемому топливу". С европейской стороны выделяется Фонд детских инвестиций (Children Investments Found). Эта благотворительная организация со штаб-квартирой в Лондоне и офисами в Найроби и Нью-Дели является отделом благотворительности компании TCI — второго по величине акционера испанской публичной компании Aena, которая управляет аэропортами Испании и 15 аэропортами в Европе и Америке, что делает ее первым в мире оператором аэропортов по количеству обслуживаемых пассажиров.

Как будто тоже противоречие, если Тунберг отказывается летать самолетами, которые производят много СО2, задается вопросом Сантибаньес.

Еще одна компания, спонсирующая ECF — это Ikea Foundation, благотворительная организация шведской мебельной компании — крупнейшей в мире. Компания наращивает продажи фотоэлектрических панелей и взяла на себя обязательство установить электрические зарядные устройства на своих парковках.

ECF также интегрирована с Foundation Climate Works, а его партнерами в свою очередь являются Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт (гиганта электроники Hewlett Packard), Фонд КR, Фонд Джона и Кэтрин Макартуров, Фонд Оук и Фонд Дэвида и Люсиль Паккардов. Все эти компании инвестируют в "чистую энергетику", и им надо получить в этом поддержку как можно большего количества государств, которые издадут соответствующие законы о чрезвычайных мерах по спасению климата, заключает Сантибаньес.

Добавим, что присутствие в списке спонсоров Греты загрязняющих климат компаний говорит о том, что их цели не только чисто экономические. Во всех "цветных революциях" 2000-2014 годов — в Сербии и Грузии, в странах Ближнего Востока и на Украине — юных борцов за "справедливость" использовали как динамит, которым взрывали политические режимы. И режимы падали — а потом туда заходили спонсоры "оранжевых революций" со своими проектами.

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