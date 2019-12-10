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Автор Светлана Таскаева

В ДТП с автобусами гибнут тысячи россиян

Общество

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на дорогах Российской Федерации не позволяет думать о каких-либо положительных изменениях в сфере пассажирских перевозок. Неутешительные данные за 2019 год свидетельствуют об огромном количестве пострадавших.

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И это без учета резонансных аварий последних двух месяцев уходящего года.

Одна из самых крупных произошла в Сретенском районе Забайкальского края 1 декабря. При падении рейсового автобуса с моста на речной лед погибло 19 человек, включая водителя и двух несовершеннолетних пассажиров. Предварительной причиной аварии названо лопнувшее колесо, в связи с чем водитель с двадцатилетним стажем не справился с управлением.

4 декабря в Саратове рейсовый автобус врезался в опору уличного освещения в результате ошибочно проведенного маневрирования, 20 человек обратились за медицинской помощью. Следственный комитет РФ ведет проверку по факту ДТП, территориальное управление Госавтонадзора приступило к проверке соблюдения законодательных требований по обеспечению дорожного движения перевозчиком.

В конце ноября в Псковской области перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 10 пассажиров, из них 8 детей, пострадавшие были госпитализированы. По словам очевидцев, ранним утром наблюдалось оледенение дорожного покрытия, ремни безопасности в транспортном средстве частично не работали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Если сравнивать показатели за один и тот же период с 2015 года, то на протяжении четырёх лет число аварий с участием автобусов неуклонно росло и только в нынешнем году оказалось ниже показателя за предыдущий год, 4518 аварий за 2019 год и 4770 аварий за 2018 год.

Количество ДТП с массовой гибелью людей неизменно производит широкий резонанс в СМИ. Многие обвиняют в бездействии власти, владельцев автопарков и призывают принять решительные меры.

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Основной причиной ДТП является человеческий фактор. Растет процент ДТП, совершенных водителями автобусов в состоянии алкогольного опьянения, 54 случая в 2019 году против 46 случаев в 2018 году.

Возросшая потребность в расширении автобусных парков привела к всплеску вакансий водителей категории "Д" на рынке труда. К сожалению, не всегда можно быть уверенными в высоком профессионализме соискателей. Невооруженным глазом заметно снижение возраста водителей автобусов и маршруток.

Одновременно растёт их "интернационализация". Мигрантов из стран Средней Азии все чаще можно увидеть за рулем общественного транспорта, иногда на одном маршруте работают представители конкретной диаспоры, а граждан, не входящих в этот круг, организация просто не принимает на работу.

Наряду с миграцией из стран ближнего зарубежья растёт и миграция внутри страны. Зарплата водителя автобуса в городе-миллионнике значительно выше, чем у его коллеги в райцентре. Однако, и для того, чтобы привыкнуть к вождению в большом городе, требуется время. Именно в период привыкания растёт нагрузка на нервную систему, как следствие — утомляемость, нарушение ПДД и роковые ошибки на дорогах.

Другая причина роста аварий зачастую кроется в несоблюдении продолжительности рабочего времени. В августе 2019 года под Новороссийском экскурсионный автобус упал с обрыва, около 40 человек пострадали в ДТП, четверо погибли.

Основной причиной аварии с высокой степенью вероятности называли невнимательность и сонливость водителя. Подобные случаи должны быть предметом тщательного расследования — нарушения перевозчиками трудового законодательства, потенциально приводящие к человеческим жертвам, должны искореняться.

В связи с тем, что количество пассажирских автобусов неуклонно растёт, открываются новые маршруты, увеличивается пассажиропоток. Растёт нагрузка на дорожную сеть — это можно легко отследить за 10 лет, особенно в крупных городах. При этом необходимо признать, что градостроительная политика просто не справляется с необходимым ритмом развития системы автомобильных дорог. Несмотря на явные улучшения в строительстве новых транспортных узлов и развязок, темпы увеличения количества автомобильного транспорта продолжают оставаться гораздо выше.

Сама схема организации дорожного движения изжила себя, в качестве примера может служить стабильно загруженная трасса М10 "Россия" — автодорога общего назначения Москва — Санкт-Петербург. Ширина дорожного полотна трехполосной дороги позволяет наносить разметку только таким образом, чтобы средняя полоса использовалась в качестве полосы для обгона, через примерно равные промежутки меняющей приоритет для противоположных направлений движения.

Отсутствие полноценных бетонных разделителей провоцирует нерадивых водителей нарушать требования разметки, что ведет к созданию аварийных ситуаций. В 2018 году на трассе М10 произошло несколько серьезных ДТП с участием маршрутных автобусов. Даже с учетом ввода в 2019 году в эксплуатацию платной автомагистрали М11 "Нева" того же направления, ситуация вряд ли кардинально изменится.

Одной из системных проблем отрасли является изношенность автобусного парка и халатное отношение компаний-перевозчиков к техническому состоянию автобусов. Это связано с недостаточностью контроля со стороны проверяющих органов и отсутствием общей цели для всех участников — в первую очередь, обеспечения безопасности пассажиров.

Судебная практика изобилует случаями, когда вся вина за гибель людей и нанесение вреда их здоровью возлагается на водителя. Представители компании-перевозчика и должностные лица органов власти, допустивших ситуацию, ставшую причиной аварии, как правило, остаются в стороне.

По мнению экспертов, ответственность за ДТП с участием общественного транспорта должна быть коллективной. Когда владелец автопарка и чиновник, отвечающий за разрешительную деятельность почувствуют свою персональную ответственность, возрастут требования и к профессионализму водителей и к соблюдению трудового законодательства и к техническому состоянию транспорта. Что в свою очередь значительно снизит аварийность среди пассажирских автобусов.

Не менее важной мерой видится проведение реформы ГИБДД, отмена жестких требований к сотрудникам по выполнению планов и повышение общей мотивации к предотвращению аварийных ситуаций на дорогах.

Введение балльной системы наказания водителей с целью установления лимита на совершенные нарушения ПДД и снижение не подвергаемого штрафам превышения скорости с 20 до 5км/ч также позволило бы повысить культуру вождения на дороге.

В целом, тенденция аварийности общественного транспорта свидетельствует о правильности общего курса властей крупных городов: выделенные полосы на дорогах, строительство новых станций метро, железнодорожных путей и других инфраструктурных новшеств позволяет хотя бы удерживать статистику в её нынешних показателях.

Однако, эти меры недостаточны без жёстких административных решений и ужесточения контроля за безопасностью движения на государственном, ведомственном и общественном уровнях.

Особое внимание следует уделить регионам. На текущий момент небольшой, но вместе с тем позитивной динамике в области безопасности движения на общественном транспорте мы обязаны главным образом двум столицам и их саттелитам. А ведь это далеко не вся Россия.

Темы дтп автобус автобусы пассажирский автобус пассажирский транспорт
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Общество
В ДТП с автобусами гибнут тысячи россиян
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