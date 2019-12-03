В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы

Мы живем в интересное время: знаем, как выглядит поверхность Плутона, у каждого из нас в кармане имеется смартфон с многоядерным процессором. Казалось бы, в такую эпоху сложно вторгнуться элементам из Средневековья. Однако многие из нас, переступив порог дома и вернувшись, смотрятся в зеркало и стучат по дереву, чтобы избежать неприятностей в пути. Все мы знаем, что при новоселье первой в дом должна войти кошка, а если речь идет о чем-то хорошем, то нужно трижды плюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить. Все эти суеверия из далекого прошлого основательно интегрировались в нашу культуру, так прочно закрепились в ней, что избавиться от них кажется почти невозможно. Редко кто полностью избавлен от суеверий, каким бы материалистом и атеистом он ни считал себя.

И все же что заставляет человека порой совершать странные ритуалы, чтобы уберечь себя от беды?

Суеверие — это предрассудок, в основе которого убежденность в необъяснимой связи между некими природными и потусторонними силами. Суеверия пришли к нам из давних времен. Некоторые из них связаны с людьми или животными. Особенно в этом отличились кошки. Как известно, если черная кошка перебегает вам дорогу, то жди беды. Нужно или искать другой путь, или плюнуть три раза через левое плечо, чтобы отвадить неудачу. Причин такой нелюбви к кошкам темного окраса несколько. В давние времена, когда еще электрических ламп на улицах не было, а путь освещала разве что луна, пешеходу было легко не заметь идущую через дорогу черную кошку, споткнуться и упасть. Лошадь могла в темноте слишком поздно заметить кошку, испугаться и сбросить седока.

Но и в дневное время от черной кошки жди беды. Общеизвестно, что черные кошки — это либо подручные животные ведьм, выполняющие их приказы, либо сами ведьмы, изменившие форму. Правда, выглядит несколько неразумно со стороны ведьмы превращаться в кошку, зная, что ее определят по черной шерстке. То, что первой в новый дом должна была войти кошка, имеет несколько объяснений. По одной из версий, домовой преображался в кошку, поскольку не мог показаться перед людьми, он должен был первым оказаться в новом жилище, чтобы убедиться в отсутствии в нем злых духов.

Согласно другим верованиям, домовой не мог касаться земли, поэтому был вынужден переезжать из дома в дом невидимым на кошке. А плевать через левое плечо требуется потому, что именно на нем у человека обычно устраивается всякая зловредная потусторонняя живность. Плюнув трижды через левое плечо, ее удастся прогнать. Это и понятно — кому понравится, если ему плюют в лицо. Слюна же, как считалось, обладала очищающими свойствами, поэтому таким плевком можно было спастись от заговора или проклятья.

Многие суеверия ведут свое начало с древних времен, тогда к их появлению располагал уклад жизни человека. Даже в наши дни не принято передавать что-либо или здороваться через порог. Связано это с тем, что некогда под порогом дома хоронили прах предков, и важно было не побеспокоить духов. Но в наше время, когда, следуя этому суеверию, не передают деньги курьеру через порог на пятнадцатом этаже дома, сложно поверить, что под порогом квартиры спрятан прах любимой прабабушки.

Другое старое суеверие гласит, что ничего нельзя есть с ножа. Мы привыкли к ножам, на каждой кухне их можно найти предостаточно — керамические, из нержавеющей стали. Для наших предков нож представлял собой ценность, поскольку железо было редким и дорогим. Одним ножом пользоваться могли на протяжении многих лет, а иногда передавали из поколения в поколения. Нож был не просто предметом. Он мог помочь выжить в лесу, спасти жизнь, да и просто был нужным и важным инструментом. Есть с ножа — значит выказывать неуважение к стали, к инструменту, к оружию. Таким образом ему можно было нанести оскорбление, и в нужный момент нож мог выскользнуть из рук или потеряться.

А вот чем можно объяснить необходимость трижды постучать по дереву, чтобы отвадить неприятности? Традиция эта очень древняя, известна еще с дохристианских времен. Тогда считалось, что в дереве обитают духи, которых таким образом можно позвать на помощь. После прихода христианства традиция сохранилась, но немного изменилась — стали считать, что стучать трижды нужно не по любому дереву, а по дубу. Именно дуб считался деревом Христа, символом непоколебимой силы и веры. Постучав по дубу, можно было обратиться к Иисусу за помощью и защитой в благом деле.

В суевериях отсутствует логика, они основаны только на глубинном человеческом страхе, по сути, идет слепое принятие на веру догм, которые зародились еще во времена дикие и малообразованные. Если копнуть глубже, то потребность в вере есть у каждого человека. Но когда нет веры в Бога, то мелкими божествами становятся именно те самые суеверия. Об абсурдности суеверий говорил Иоанн Златоуст: "Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня". Получается, что человек сознательно идет на обесценивание своей жизни, своих поступков в угоду предрассудкам. Так стоит ли продолжать оставаться слепыми?