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Автор Василий Амирджанов

Госдума может запретить нерусские названия

Общество » Семья » Житейские истории

Саратовские журналисты рассказали, что во время своей командировки в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин возмутился нерусскими названиями на вывесках.

В беседе с местными предпринимателями парламентарий особо отметил, что в исторической части Саратова иноземные слова не должны смущать горожан. Усмотрел ли Вячеслав Володин в нерусском нейминге признаки экстремизма, русофобии, оскорбления чувств верующих или попытку лишить граждан исторической памяти — не сообщается.

"Там есть "Тандырная" рядом с консерваторией. Это нарушает традицию, культуру и облик города. Или вывеска "Паб" — его открыл замечательный человек, который хочет быть причастным к культуре Великобритании. Но в Лондоне есть правило: там предлагается всего четыре варианта облика реконструируемых зданий. Собственник может выбрать любой из них. Всё остальное запрещается. И рядом с саратовской консерваторией не должно быть таких названий", — поделился своими знаниями в культурологии Лондона Вячеслав Володин.

Знают ли лондонские маркетологи о том, что городские власти британской столицы утверждают названия торговых точек, предстоит ещё выяснить. Но председатель Госдумы считает, что улица должна отображать историческое прошлое Саратова, и в качестве примера предложил напоминать саратовцам, что город является Родиной космонавтики.

Если мы говорим об одной и той же истории страны, то первый космонавт планеты Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области, в окрестностях города Энгельс. Столицей космонавтики вроде бы принято называть Самару. Но ничего страшного. Американские политики тоже часто путают Ирак с Ираном и Австрию с Австралией. Нашим, наверное, тоже уже пора начинать.

Уместно вспомнить, что Саратов был основан в 1590 году как сторожевая крепость. До этого события на тот самом месте располагалось золотоордынское городище. То есть слово "тандыр" вполне согласуется с местным историческим наследием. Тандыром вовсю пользуются на Юге России, включая Крым и Краснодарский край.

Само название города происходит, по разным предположениям, от тюрских или скифско-иранских слов. Иными словами, корни Саратова также гармонично ложатся вместе со словом "тандыр" в исторический ландшафт и не противоречат уверенному курсу на импортозамещение.

Любопытно, но и екатеринбургский бизнесмен, известный шоумен Сергей Светлаков тоже попал под каток претензий с неймингом. Артиста активно пожурили представители узбекской диаспоры города. Название его ресторана восточной кухни "Ишак" они посчитали оскорбительным.

Изображение Сергея Светлакова в халате с казаном плова в руках и в компании с ослом сочли "негативным и оскорбительным" для местных узбеков. "У нас в Ташкенте почему-то нет ресторанов русской кухни с названием "Свинья". Потому что это также бы оскорбительно воспринималось!" — негодовал руководитель екатеринбургской организации узбеков.

Какое же это оскорбление? Ещё бы названием "Водка" напугали или украинцев рестораном "Сало". Замечу, что это личное дело жителей Ташкента устанавливать правила в своем городе, и жителям Екатеринбурга самим решать, как называть свои предприятия общепита. Тем не менее Сергей Светлаков справился с претензиями и угрозами из-за названия, а другим, возможно, ещё предстоит это сделать.

Полагаю, что некоторые идеи законопроектов рождаются в сиюминутном состоянии души и настроении. Кто-то выражает своё мнение надписями на стенах подъезда, кто-то постами в соцсетях, кто-то пишет стихи и романы, а кому-то выпадает шанс сочинять законы, по которым потом пытаются жить люди.

"Если у вас в голове культура европейская — это еще куда ни шло, но если это только форма, а содержания нет, сосуд пуст — это уже плохо", — внятно сформулировал председатель нижней палаты российского парламента.

Тем не менее поднятая депутатом тема иностранных словечек — безусловно важная и требует к себе пристального внимания со стороны отечественных законодателей.

Слово "консерватория", которое упомянул Вячеслав Володин, сетуя на "тандырную" — тоже нерусское по происхождению. Парламент — тем более. Метро, ресторан, кафе, автобус, спикер, аэропорт — в той же категории. Пусть не сочтут за оскорбление власти, "президент" — также нерусское слово.

Вполне допускаю, что строгая разъяснительная беседа Вячеслава Володина с саратовскими бизнесменами может иметь своё продолжение. Не удивлюсь, если на фоне успехов в решении второстепенных проблем в стране Госдума займётся одной из приоритетных — названиями.

Разумеется, только после успешного запуска социологического исследования, как писали, всего за 350 млн рублей. С помощью таланта российских учёных в нижней палате российского парламента решили узнать, что думают о депутатах граждане. Похоже, дело серьёзное — даже и не догадываются, хотя можно было бы просто заглянуть в тандырную или пообщаться с посетителями паба.

Темы госдума саратов названия сергей светлаков вячеслав володин нерусские названия
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Госдума может запретить нерусские названия
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