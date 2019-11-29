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Автор Редакция рубрики "Общество"

Строкой суверенитета: казахская газета родом из Оренбурга отмечает столетие

Общество

100-летний юбилей отмечает газета, которую в Республике Казахстан знают все. Ее именем названа улица в столице республики Нур-Султане. Она самая влиятельная среди периодических изданий на казахском языке, а ее богатой истории можно позавидовать.

Строкой суверенитета: казахская газета родом из Оренбурга встречает столетие. 404760.jpeg

Кстати, не так уж много примеров, когда улицу называют в честь газеты. Самый известный пример — улица "Правды" в Москве. Улица газеты "Звезда" есть в Перми, улица "Трибуны" — в Старой Руссе…

История издания-юбиляра начиналась сто лет назад в Оренбурге. Сегодняшнее ее название "Егемен Казахстан". В переводе на русский "егемен", означает "суверенный". Юбилей газеты широко отмечается в Казахстане. А в Оренбург, где ровно один век назад вышли первые номера казахскоязычного издания, недавно прибыла делегация из республики, в которую помимо официальных лиц вошли журналисты газеты "Егемен Казахстан", коллеги из других изданий, представители творческой интеллигенции. Они побывали у исторического здания в центре Оренбурга, по улице Ленинской, 17, где располагалась первая редакция, и появился на свет первый номер.

Строкой суверенитета: казахская газета родом из Оренбурга встречает столетие. 404759.jpeg

В разные периоды редакция главной газеты на казахском языке располагалась в Оренбурге, Кызыл-Орде и Алматы. В 1999 году она переехала в Астану, новую столицу Казахстана, где для комфортной работы журналистам было выстроено отдельное современное здание.

Чествование "Егемен Казахстан" прошло и в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской. Гости из Казахстана участвовали в "круглом столе", посвященном 100-летию со дня первого выпуска главного национального вестника Казахстана. Открывая мероприятие, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Жанар Колбачаева зачитала поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова.

Строкой суверенитета: казахская газета родом из Оренбурга встречает столетие. 404761.jpeg

Посол отмечает, что издание всегда было вестником своего времени, рассказывающим о чаяниях простого народа. "В редакции газеты трудились выдающиеся люди, такие как Бернияз Кулеев, Смагул Садуакасов, Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов, Ораз Жандосов, Габит Мусрепов, Шерхан Муртаза и Абиш Кекильбаев. Они внесли неоценимый вклад в развитие издания, создание имиджа и репутации передовой газеты своего времени".

На протяжении ста лет газета на казахском языке носила разные названия. Первый номер "Ушкын" ("Искра") был напечатан 17 декабря 1919 года. Дольше всего — более полувека, газета выходила под названием "Социалистик Казахстан" ("Социалистический Казахстан"). Независимо от названия, газета всегда являлась самым влиятельным, самым массовым изданием на казахском языке, своевременно доносила до читателей самые актуальные новости, постоянно держа их в курсе важнейших событий.

Почти сорок главных редакторов было у газеты за годы ее истории. Среди них — известные писатели, политики, культурные деятели Казахстана. Кстати, юбилею одного из них — писателю Абишу Кекильбаеву, недавно был посвящен прошедший при поддержке Посольства Казахстана в России кинопоказ в Москве.

Поздравил со 100-летием газету и заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области, руководитель департамента международного сотрудничества Александр Калинин. Он отметил, что Оренбург имеет тесные связи с соседними регионами Казахстана, они будут развиваться и в дальнейшем. "Суверенный Казахстан" с уверенностью смотрит в свое следующее столетие. Его журналистам и читателям остается пожелать удачи на века.

Юрий Ремизов

Темы оренбург казахстан юбилей газеты 100-летний юбилей егемен казахстан
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