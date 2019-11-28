Депутат может поздравить россиян с новым полом

Законопроект, подготовленный Минюстом России, который должен ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям, может быть дополнен радикальными мерами.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ограничить неплательщиков алиментов в праве распоряжаться своими денежными средствами и лишать их записи в паспорте о половой принадлежности.

Половой вопрос давно не дает покоя прославленному борцу с международным гомосексуальным заговором и иноземными аполитичными праздниками. Официальное лишение половой принадлежности, по замыслу депутата, станет непреодолимым препятствием для должника, если тот захочет заключить повторный брак.

"Нужно лишать его указания половой принадлежности в паспорте. Надо менять ему в паспорте пол на "неопределенный". Мужик никогда своих детей не бросит. Если он их бросил, то он не мужик. Поэтому нужно вычеркивать значение "пол" и писать "без пола". И тогда он в брак не сможет вступить", — толково объяснил суть своего замысла Виталий Милонов.

Проблема с уплатой алиментов действительно существует. Ее шлейф растянулся на десятилетия и пока по-прежнему остается головной болью для государства. Способов легально уклониться предостаточно — увольняются с работы, переписывают на родственников или друзей свою недвижимость и дорогие авто. Нет официально значащихся за должником активов — нет алиментов. Или есть, но мизерные.

Примечательно, что когда некоторые парламентарии и чиновники скрывают от властей свой бизнес, недвижимость за рубежом и источники, позволившие им соперничать с графом Монте-Кристо, это мало кого волнует. Волнует полтора десятка рублей сверх лимита дохода, после которого малоимущих можно лишать нескольких жизненно необходимых пособий.

Что касается лишения половой принадлежности, то можно смело утверждать, что депутат-единоросс сумел расширить границы своего беспощадного креатива. Лишали гражданства, свободы, права переписки, а теперь уже замахнулись и на самое интимное.

Статистику потенциальных бесполых граждан Виталий Милонов не привел, но то, что таких будет немало, уже можно смело предположить.

Вполне вероятно, что гражданин, лишенный пола, сможет испытать всю тяжесть изменения законодательства для должников. В общественных туалетах могут ввести паспортный контроль. Нет пола — нет возможности посетить ни женскую, ни мужскую половину санитарного объекта.

Уместно обратить внимание, что и в отношении женщин выносятся решения о выплате алиментов. Женщины тоже бросают своих детей и больных престарелых родителей. Женщина, лишенная половой принадлежности, вероятно, не сможет воспользоваться медицинской помощью в перинатальных центрах. Нет женщины — нет проблемы.

Если посмотреть на фундаментальную идею Виталия Милонова шире, то она вступает в явное противоречие с делом всей жизни прославленного депутата — борьбой с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Получается, что замысел депутата откроет возможность появления в России бесполых граждан, то есть фактически легализует третий пол — неопределенный. Такой радикальный поворот, несомненно, станет бесценным подарком радикальной либеральной общественности. В этой связи не исключено, что имя депутата Виталия Милонова станет тотемным для российских трансгендеров и других представителей ЛГБТ.

Появление нового пола, по идее, должно повлечь за собой и корректировку всего российского законодательства. Есть же, к примеру, ограничения для женщин и мужчин для занятий некоторыми видами деятельности, исходя из половой принадлежности.

В этом смысле для отечественных парламентариев открывается широкий фронт работы, который может потребовать и увеличения финансирования всего Федерального собрания Российской Федерации.

Тут важно заметить, что движение к бесполому все-таки не самая актуальная задача текущего момента. Сейчас как никогда необходимо законодательное регулирование празднования Нового года. Очень надеюсь, что отечественные парламентарии обратят внимание на инициативу властей города Кургана, чтобы занять себя полезными трудами на благо Родины.

Администрация Кургана, по рассказам местных жителей, рекомендовала оформить муниципальные учреждения и предприятия города снежинками строго установленной формы. И это — правильно. Нет ничего лучше, чем организованно встретить и отпраздновать Новый год!

"На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки", — рассказали журналистам в городской администрации.

Времени волюнтаризма давно пора положить конец. Хаотичное веселье должны заменить стройные колонны празднующих граждан. Назрела необходимость стандартизировать для Снегурочкек и Дедов Морозов праздничную униформу. Принять закон, регламентирующий текст поздравлений, тостов и одежды, допустимых для встречи Нового года.

Странно, что на этот чувствительный момент еще не обратили внимание отечественные парламентарии. Если придать идее статус национального проекта, то у граждан, причастных к номенклатуре, праздник не ограничится новогодними каникулами. Даже трудно представить, скольких откатозависимых соотечественников можно будет уберечь от острой коррупционной недостаточности.

Вполне вероятно, что непосредственное участие отечественных парламентариев в вырезании унифицированных снежинок может принести огромную пользу русской государственности. Отвлечет их от перманентного поиска новых идей, которые могли бы стать сокрушительными заголовками в масс-медиа.

Ведь как важно для жителей той же Иркутской области, пережившей наводнение, встретить Новый год не с полагающимися компенсационными выплатами, не в тепле, а со снежинками на окнах, которые своими заботливыми руками вырезали бы депутаты. Встретить и поздравить друг друга с новым полом.