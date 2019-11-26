Судебный марафон беглого украинского олигарха

Благодаря переехавшим в Россию украинским олигархам к нам возвращаются лихие 90-е.

Несколько лет назад не самый бедный человек Украины (96 место рейтинга "200 самых богатых людей Украины") Яков Грибов, владелец торговой марки Nemiroff, пересек границу с Беларусью и покинул Родину, оставив за спиной неоднозначное мнение о себе в украинском бизнес-сообществе. Все это время украинским СМИ оставалось только гадать, где находится известный водочный магнат до той поры, пока один из федеральных российских каналов не поведал широкой публике о том, что привыкший, судя по многочисленным публикациям в сети, к методам ведения и бизнеса, и личных дел "по беспределу", Яков Грибов решил показать "кто хозяин" в Троицком районе города Москвы.

Более 5 лет не в Украине, а в России идут суды, к которым формально имеет отношение семья водочного магната, а по факту он сам, явив в суде уникальную способность инспирировать дела, больше похожие на марафон. При этом непосредственно на спорном участке демонстрируя прекрасно сохранившийся образец стиля "лихих 90-х".

Известный украинский предприниматель и его когда-то добрые соседи Антон и Борис Фейгины делят территорию на своих участках в Подмосковье. Как сообщила радиостанция Business FM:

"Суды разгорелись с новой силой после того, как водочный магнат потребовал отключить соседям электричество. Поначалу водочный магнат и его соседи были добрыми приятелями. У них были общие коммуникации, дорога, детская площадка и пруд. Именно он и стал камнем преткновения. Если остальные владения удалось как-то разграничить, то участок под прудом Троицкий суд не может разделить уже более пяти лет. За это время Грибов успел осушить и засыпать водоем и пытается проложить по спорному участку дорогу, отрезав тем самым дома военного пенсионера и его брата Бориса от всех коммуникаций. Бизнесмен уже отключал им электричество и дважды перерезал канализацию. В ход идут почти военные методы. Однажды Грибов опутал участок Фейгиных колючей проволокой, перекрыв к нему доступ. Помимо этого, бизнесмен забросал соседей судебными исками".

Рассказывает брат Антона — Борис Фейгин.

Ранее земельный участок принадлежал мне и Юваловой. В настоящее время собственником части земельного участка является мой брат Антон. Начиная с 2014 года зять Юваловой Яков Грибов принимает активные меры с целью лишения нас возможности пользоваться данным земельным участком. По-видимому, Грибов считает, что участок является его личной собственностью и совершенно не считается с нашим мнением касательно его использования. При этом защитить наши права не может даже Троицкий районный суд г. Москвы, который вот уже на протяжении пяти лет бесконечно рассматривает дела о разделе этого участка и определении порядка пользования им.

Суд не спешит разделить земельный участок и тем самым защитить нас от притязаний и нападок Грибова, а все вынесенные решения принимает исключительно в интересах его стороны.

Так судья Рогова, которая вела это дело первые четыре года, уже ушла в отставку, после нее это дело рассматривал мировой судья, а сейчас рассматривают еще два федеральных судьи Троицкого суда. Первоначально судья Рогова приняла удивительное решение, которое почти по всем пунктам противоречило выводам ею же назначенной судебной экспертизы, предложившей компромиссный вариант раздела участка. Однако так как предложенный экспертом вариант раздела, очевидно, не отвечал стопроцентно интересам Грибова, судья приняла решение оставить участок неразделенным.

Через год эта же судья Рогова приняла к рассмотрению тот же иск, в котором стороны только поменялись местами: истец стал ответчиком, а ответчик истцом. На протяжении нескольких месяцев судья рассматривала указанное дело, по которому уже существовало ею же вынесенное решение, намереваясь разделить участок в интересах Грибова. К счастью, нам удалось не допустить этого и прекратить производство по делу.

Позднее в мае 2018 года теща Грибова вновь обратилась в Троицкий районный суд г. Москвы с иском об определении порядка пользования земельным участком. Дело находилось в суде более полугода, однако за все это время мы не получили ни одной судебной повестки. В декабре 2018 года судья Рогова без нашего участия вынесла решение по данному делу, фактически передав в пользование Грибову интересующую его часть земельного участка.

О факте вынесения указанного решения суда мы узнали случайно. Получилось, что суд будто специально не извещал нас о данном деле, направляя повестки по заранее неверным адресам. А само решение суда вообще не было нам направлено. Таким образом, судья лишила нас доступа к правосудию и помогла Грибову осуществить его планы. Нам удалось отменить указанное решение суда, но все наши жалобы на действия судьи в вышестоящие инстанции были оставлены без внимания. Впоследствии дело о порядке пользования земельным участком было передано на рассмотрение мировому судье 437 мирового судебного участка. Опять была проведена судебная экспертиза, которая вновь предложила компромиссный вариант использования данного участка. Однако так как данный вариант вновь не соответствовал интересам и планам Грибова, мировой судья вынес решение об отказе в удовлетворении иска и оставил конфликтную ситуацию в первоначальном виде.

Видимо обозлившись на то, что нам удалось воспрепятствовать судебному беспределу и преступным планам Грибова, он решил нагло и дерзко решить сложившуюся ситуацию беззаконным способом. Дождавшись дня, когда наша семья будет за границей, он пригнал на земельный участок кучу строительной техники и начал самовольное строительство дороги без каких-либо разрешений и согласований. Кроме того, с целью лишения нас возможности проживать в наших домах и пользоваться земельными участками, Грибов обратился в Троицкий суд с иском, в котором потребовал демонтировать электрический кабель, при том никаких других вариантов электроснабжения наших домой не существует.

В суде никаких доказательств обоснованности своих требований сторона Грибова не представила. Однако вместо того, чтобы отказать в удовлетворении иска на первом-втором судебном заседании, судья Кармашев провел по делу уже 5 судебных заседаний, на первые 4 из которых ни истец, ни его представитель даже не явились. При этом всё поведение судьи свидетельствует о том, что он поддерживает позицию истца. Таким образом, в настоящее время существует реальный риск остаться в зимний период без электричества и отопления. Думаю, этого Грибов и добивается, так как тогда он беспрепятственно сможет осуществить все свои планы.

Я написал жалобу президенту и в Верховный суд. Требую оценить правомерность действий судьи, который проводит заседания без истцов и нужных документов. А также прошу оценить законность действий всех судей, которые так или иначе причастны к столь длительным судебным тяжбам.

Мой брат Антон обратился в Троицкий районный суд с иском о разделе данного земельного участка. Надеемся, что в этот раз справедливость все же восторжествует, и суд примет решение о разделе земельного участка, прекратив тем самым конфликт, длящийся более 5 лет.

Сам Яков Грибов, как отмечает Business FM, ни раньше, ни сейчас со СМИ не общается. С его адвокатом журналистам Business FM связаться не удалось. Но, по словам Бориса Фейгина, суды — вторая стихия его соседа, буквально "его жизнь". В личных разговорах украинский бизнесмен ему говорил, что однажды пережил 170 заседаний за год. Несмотря на пассивность Троицкого суда Москвы, люди и дальше в законной форме намерены отстаивать свои права. На сегодняшний день на фоне долгих разбирательств в суде полиции города Троицка приходится приезжать на эту спорную территорию практически через день по несколько раз, так как обескураженные поведением семьи и охраны Грибова соседи попросту опасаются за свои дома, которые приходят в негодность без тепла, воды и электричества. На этой неделе тяжбы из гражданских исков переросли в уголовные. Отделение дознание МО МВД России "Троицкий" города Москвы возбудили уголовное дело по факту незаконного отключения воды на участках, прилегающих к участку Грибова. До этого пользователи в сети увидели прямую трансляцию Лайф Ньюс, в котором было рассказано об этом.

Что стоит за всей этой историей: привычка своеобразно решать все вопросы давлением или годами отработанный инструмент профессионального рейдера, манипулирующего судом? Объективно на этот вопрос, вероятно может ответить Председатель Троицкого суда города Москвы Андрей Владимирович Бычков, поскольку судья ведущий это дело согласно Кодекса судейской этики не должен давать никаких комментариев журналистам по делу, находящемуся в его производстве и делать резюме при рассмотрении дела, так как по окончании спора выносится судебный акт. При этом, в ответ на обращение Фейнгиных непосредственно к Председателю Троицкого суда города Москвы Бычкову был получен ответ о том, что "доводы настоящего обращения могут быть указаны Фейгиными в апелляционной жалобе на указанное решение суда, вынесенное по итогам рассмотрения гражданского дела". Иными словами, суд предлагает готовится к апелляции до вынесения решения, тем самым подтверждая заранее, что решение будет вынесено не в пользу ответчиков. Удивительно, но факт.