Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность

На днях Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, обратился в МВД с жалобой на православное движение "Сорок сороков". Он попросил министра ведомства Владимира Колокольцева рассмотреть подробнее в уголовном ключе нападки активистов на разрабатываемый Оксаной Пушкиной законопроект о профилактике домашнего насилия. Как сообщается, адвокат Пушкиной обвиняет активистов в разжигании ненависти, распространении ложных данных, оскорблении человека у власти, угрозах. Подробности конфликта поведал Pravda.ru лично Константин Добрынин.

Накануне вы подали заявление в МВД на православное движение "Сорок сороков". Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия. Что произошло?

Оксана Пушкина выступила инициатором важного законопроекта о запрете домашнего насилия. Это попытка решить проблему, созданную нашими законодателями, которые некоторое время назад умудрились декриминализировать эту статью, что приводит к целому ряду неблагоприятных последствий. После того как Оксана Пушкина со своими коллегами выступила с подобной инициативой, стала наблюдаться определенная травля, в том числе в ней принимает активное участие движение "Сорок сороков". Оно в свое время уже прославилось в подобных действиях в отношении режиссера Алексея Учителя, когда пыталось фактически запретить выход кинофильма "Матильда". Все это закончилось очень печально, если мы помним.

К сожалению, от слов некие виртуальные экстремисты намереваются перейти к реальным действиям. Если Министерство внутренних дел сейчас не отреагирует должным образом, то Оксане Пушкиной стоит опасаться за свою жизнь. Надо понимать, что законопроект Оксаны фактически отделяет тех, кто не приемлет насилия, и тех, кто считает, что насилие — это все-таки необходимый элемент для убеждения женщин не силой слова, но, например, кулаком. Поэтому в настоящий момент Оксана Пушкина находится на передовой. И как минимум государство обязано на эту ситуацию реагировать, пока угрозы не перешли в действие.

Почему Оксана Пушкина так лоббирует этот законопроект, она сама переживала домашнее насилие?

Не всегда необходимо переживать самому что-то для того, чтобы видеть конкретную проблематику. А если мы посмотрим с позиции законодателя на рост количества обращений женщин по поводу домашнего насилия, избиений в семьях, то тут надо реагировать.