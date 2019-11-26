Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Отдых Практика Семья Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность

Общество

На днях Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, обратился в МВД с жалобой на православное движение "Сорок сороков". Он попросил министра ведомства Владимира Колокольцева рассмотреть подробнее в уголовном ключе нападки активистов на разрабатываемый Оксаной Пушкиной законопроект о профилактике домашнего насилия. Как сообщается, адвокат Пушкиной обвиняет активистов в разжигании ненависти, распространении ложных данных, оскорблении человека у власти, угрозах. Подробности конфликта поведал Pravda.ru лично Константин Добрынин.

Накануне вы подали заявление в МВД на православное движение "Сорок сороков". Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия. Что произошло?

Оксана Пушкина выступила инициатором важного законопроекта о запрете домашнего насилия. Это попытка решить проблему, созданную нашими законодателями, которые некоторое время назад умудрились декриминализировать эту статью, что приводит к целому ряду неблагоприятных последствий. После того как Оксана Пушкина со своими коллегами выступила с подобной инициативой, стала наблюдаться определенная травля, в том числе в ней принимает активное участие движение "Сорок сороков". Оно в свое время уже прославилось в подобных действиях в отношении режиссера Алексея Учителя, когда пыталось фактически запретить выход кинофильма "Матильда". Все это закончилось очень печально, если мы помним.

К сожалению, от слов некие виртуальные экстремисты намереваются перейти к реальным действиям. Если Министерство внутренних дел сейчас не отреагирует должным образом, то Оксане Пушкиной стоит опасаться за свою жизнь. Надо понимать, что законопроект Оксаны фактически отделяет тех, кто не приемлет насилия, и тех, кто считает, что насилие — это все-таки необходимый элемент для убеждения женщин не силой слова, но, например, кулаком. Поэтому в настоящий момент Оксана Пушкина находится на передовой. И как минимум государство обязано на эту ситуацию реагировать, пока угрозы не перешли в действие.

Почему Оксана Пушкина так лоббирует этот законопроект, она сама переживала домашнее насилие?

Не всегда необходимо переживать самому что-то для того, чтобы видеть конкретную проблематику. А если мы посмотрим с позиции законодателя на рост количества обращений женщин по поводу домашнего насилия, избиений в семьях, то тут надо реагировать.

 

Темы мвд россия угрозы госдума законопроект сорок сороков оксана пушкина домашнее насилие константин добрынин православное движение
Актуальная аналитика
Общество
Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность
Недвижимость
Есть ли перспектива у высотных новостроек
Житейские истории
Call of Duty: геймерам навязывают образ "плохого русского"
Новости Все >
Министр спорта Колобков надеется на мягкое решение ВАДА
"Антиникотиновые" клетки обнаружены в мозгу человека
Россия показала американцам сверхзвуковое крылатое оружие
Глава Чечни призвал СМИ защищать республику от западной лжи
Уралец Пельмень сменил имя на более экзотическое ради откоса от армии
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
ФИФА и УЕФА пока не комментируют возможное отстранение России
Россиянам продают под видом отечественной черной икры продукт из КНР
Тур-презентацию в Google теперь может сделать любой желающий
Медведев посочувствовал замерзающим на улицах котам
Последние материалы
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность
Есть ли перспектива у высотных новостроек
ФИФА и УЕФА пока не комментируют возможное отстранение России
Россиянам продают под видом отечественной черной икры продукт из КНР
Тур-презентацию в Google теперь может сделать любой желающий
Медведев посочувствовал замерзающим на улицах котам
Оптоволоконные линии научились защищать от капризов погоды
Международная федерация хоккея не собирается переносить ЧМ из России
Россия признала вину по жалобам заключенных в ЕСПЧ
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Новости Украины
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Наталия Красовская Call of Duty: геймерам навязывают образ "плохого русского" Наталия Красовская Василий Амирджанов Якутский министр принуждает детей к гимну Василий Амирджанов Соломон Соловьев Алкоголь и порно на службе людям - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Франция объявила о размещении военных на территории Катара
В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей
Якутский министр принуждает детей к гимну
Ох уж эти прививки: почему родители калечат своих детей
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Лондон обижен на Москву из-за дела Скрипалей
Жириновский предупредил, что России придется уничтожить Украину
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от насильника
В украинской конституции появится статья о крымской автономии
"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая
Украина предупредила Европу о 100% риске прекращения транзита газа
В 60 регионах России выросла безработица
Почему народ за Путина, но не за правительство
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Зеленский позвонил Путину, потому что Киеву очень нужен газ
Руководители спортивных федераций срочно вызваны к Путину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ