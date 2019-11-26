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Автор Василий Амирджанов

Якутский министр принуждает детей к гимну

Общество » Семья » Воспитание

Приказ министра образовании Якутии Владимира Егорова о ежедневном исполнении в школах государственного гимна России вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Решение министра было продиктовано поручением главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева разработать проект духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи — "Мы — будущее России!"

Задумка авторов, как полагают власти, поможет научить школьников умело "формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами". Начинать же движение к гармонии духа, как полагает Владимир Егоров, надо с ежедневного исполнения гимна России.

Педагоги оказались в замешательстве. Петь ли прямо на уроке, до начала занятий, вживую или можно под фонограмму. Возможно, допускается и пассивное прослушивание главной песни страны. C этими частностями со временем разберутся, но отказаться от исполнения гимна в школах уже не могут — приказ.

Единственная лазейка — это решить на родительском собрании, что исполнение гимна нарушает права детей. Тут придется серьезно проанализировать и сам текст, и, вероятно, музыку, чтобы отыскать места, за которые можно зацепиться и предъявить претензии.

Может быть, какие-нибудь ноты или четверостишия, по мнению родителей, вдруг подвергнут учащегося психологическому насилию. В принципе родители вправе освободить своего ребенка от участия в любых массовых мероприятиях. Тогда прямиком с решением собрания к директору школы и начинать борьбу за традиционный учебный процесс.

Правда, при составлении аргументированного отказа от утреннего хорового пения стоит быть чрезвычайно аккуратными в формулировках. Не стоит забывать, что гимн — один из государственных символов и его можно ненароком оскорбить. А это уже будут проблемы иного масштаба и с вполне ожидаемыми последствиями.

Мне лично нравится гимн Российской Федерации. Вернее, музыка хорошо легла еще тогда, когда это был гимн СССР. Вот только принуждение к гимну, на мой взгляд, не самая лучшая идея для моделирования патриотического мировоззрения человека.

Все чрезмерное, тем более обязаловка, в большинстве случаев приводит к существенной деформации первоначального замысла и может легко вызвать противоположную задумке ответную реакцию. Тем более у детей и подростков.

В первые раза три школьник споет хором ради прикола. Впоследствии появится раздражение от вокального "дня сурка", которое вполне может перерасти в агрессивную реакцию на первые же ноты исполняемого ежедневно музыкального произведения.

Это примерно как в советской армии мы с однополчанами разучивали строевые песни. Сначала было занятно, потом появились оценочные суждения, причем исключительно непечатные по своему содержанию.

Даже сейчас я тихо ненавижу ту песню. Звучащие из каждого утюга в то время "Белые розы" не оставили в моей памяти такого разрушающего следа, как строевой шансон. Каждый день горланить одну и ту же песню с упорством кришнаита — это незабываемо.

Вероятно, не такого эффекта ожидает Владимир Егоров от учащихся Якутии. Но есть все шансы, что он со своими единомышленниками получит в итоге именно детское раздражение от главной песни страны. Какую потом сформируют "траекторию жизни" и какими при этом "духовно-нравственными ценностями" наполнят себя дети — тогда большой вопрос.

Может, конечно, вокальная инициатива властей — это часть хитроумной многоходовки, призванная отвлечь ставшего знаменитым якутского шамана Саню (Александра Габышева) от его идеи дойти до Москвы и совершить в Кремле обряд экзорцизма.

Мол, зачем идти за тридевять земель, когда можно приложить свою магическую силу на малой Родине. Зычно ударить в бубен и привести некоторых представителей местной государственной власти в состояние гармонии с природой.

У меня, конечно же, нет уверенности по части своего конспирологического предположения, но в наше время даже старые советские анекдоты внезапно материализуются с высокой точностью. Поэтому шуток на актуальные темы я и вовсе стал избегать.

Тем не менее воспитательный процесс в якутских школах уже запущен. Знать гимн своей страны — все-таки является частью культуры. Советский гимн я знал. Отчасти и текст нынешнего запомнил, хотя все равно вырывается из глубины сознания "Партия Ленина — сила народная…", и ничего уже с этим не поделать.

Замечу, что в советской школе не было такой почти армейской обязаловки с пением гимна. Обходились напечатанным текстом на обложке учебной тетради. Хотя идеологическая составляющая просматривалась в те времена отовсюду, даже на уроках про пестики и тычинки.

Сейчас же школьник сможет открыть для себя, что быть патриотом — это говорить то, что от тебя хотят услышать преподаватели и администрация учебного заведения. Любить свою Родину — это ежедневно исполнять государственный гимн и участвовать во всевозможных мероприятиях флешмобного формата.

Уяснит, что патриот — это просто. При этом вовсе необязательно таковым становиться в реальной жизни. А хотелось бы, чтобы юный гражданин запомнил, что если вместо созидательного труда и стремления к познанию только петь хором, то, по проверенной гипотезе Михаила Булгакова, в стране быстро наступит разруха.

 

Темы гимн школы якутия министр школьники владимир егоров
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Якутский министр принуждает детей к гимну
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