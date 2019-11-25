Сын Елены Яковлевой рассказал правду о своем избиении: "Я просто пошутил"

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных устроил небольшую шумиху вокруг своей персоны. Недавно в ряде СМИ появилась новость, что молодого человека избили за то, что он решил сводить тату со своего тела. Но как выяснилось, Денис просто пошутил, выложив такую информацию в своем аккаунте. Да, от тату он действительно решил избавиться, а вот с избиением он малость переборщил. О тату и фейковом избиении Денис лично рассказал Pravda.ru.

Я знаю, что вам нравились татуировки, вы на все тело их наносили. Что изменилось?

Мне просто надоело. Никакой проблемы нет. Если раньше нужно было кирпичом стирать наколки, то сейчас их можно удалить лазером.

Расскажите про историю с нападением. Что случилось на самом деле?

Я просто пошутил. У меня отек после лазера был на все лицо. Я выложил в Insta историю, подписал, что меня избили за то, что удаляю татуировки. И все, у кого есть извилины, поняли, что я просто угораю. А некоторые издания сделали из этого новостной повод.

Как сейчас вы относитесь к татуировкам? Стоит их делать?

Нейтрально отношусь, мне безразличны татуировки, как и любые изменения в своей внешности — от перекрашивания цвета волос до пирсинга. Я считаю, что это не то, на что следует обращать людям внимание.

Чем вы руководствовались, когда решали сделать тату, у вас даже слеза какая-то была?

Слезинка, звездочка — это вообще отсылка к аниме, манге. Я являюсь поклонником японских комиксов, японской мультипликации. Но по большой части те или иные татуировки на мне — это отсылки к поп-культуре либо к какому-нибудь контенту, к художественным произведениям, фильмам, мультфильмам, сериалам — все, с чем я пересекаюсь у себя внутри.

Разве от этого не устаешь со временем?

От любого образа можно устать. Но для меня татуировки — не что-то сокровенное, к чему я подходил очень вдумчиво и постепенно, прежде чем нанести. Для меня это просто обычные рисунки, внешняя атрибутика, как и одежда. Большинство людей, которые делают татуировки себе на видных местах, не стремятся привлечь внимание окружающих, они скорее делают это для себя, для них это действие оправдано. В то время как окружающих, особенно наших жителей России, любые внешние девиантные проявления со стороны людей раздражают. Люди обращают внимание на то, на что они, по сути, не должны обращать внимание. От этого слишком много лишних вопросов, лишней агрессии.

Нанося татуировку на видное место, вы же априори привлекаете к себя внимание окружающих.

Человек с каким-то дефектом тоже априори привлекает к себе внимание. Я замечаю, когда иду по улице, как на инвалидов, на людей с какими-либо дефектами русское быдло смотрит точно так же, как на меня, с неодобрением, недопониманием, с полным отсутствием какой-либо культуры и этики.

Вы рассуждаете, как внутренне свободный человек. У вас такое мнение, вы его несете в мир. Ваша мама как относилась к тому, что вы наносите татуировки? Отговаривала вас?

Конечно, она негативно относится. Сейчас она в любом случае радуется тому, что я занимаюсь тем, что свожу все с лица. Ее напрягали мои татуировки с загробной эстетикой, которая мне импонирует.

То есть вам просто надоели татуировки, поэтому вы их решили свести?

Да. Тут много разных факторов. К тому же я не против порадовать свою маму, раз я дошел до того момента, что мне в принципе уже безразличны внешние атрибуты. Я за них не держусь. Это не мой спасательный жилет. Да и моя девушка тоже изъявляет желание посмотреть на мое чистое лицо, учитывая то, что я сам свое чистое лицо в зрелом возрасте не видел ни разу. Поэтому мне тоже интересно.

Шрамы не останутся?

При правильном уходе после удаления татуировок лазером шрамов не должно остаться. Первые несколько дней после процедуры нужно очень трепетно ухаживать за лицом, потому что отек образуется, поврежденную поверхность нужно охлаждать.