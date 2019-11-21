Россия спешит на помощь Италии. Себе помогать не получается

"Большие" СМИ обошли вниманием поистине эпохальное событие, которого в Орловской области ждали без малого полтора века — открытие первого теплого туалета.

В школе сельского поселения Козьма-Демьяновское Должанского района прервали тренд на использование деревянного клозета уличной локации и торжественно ввели в строй первый за 145 лет санитарный объект под крышей здания.

Удобства во дворе с момента их создания в архитектурной связке деревянной будки и ямы под ней изначально представляли опасность для детей. Только недавно ученицу младших классов искали целые сутки всем миром в Краснодарском крае. Обнаружили провалившейся в ту самую яму общественного туалета типа "сортир". Школьницу госпитализировали с переохлаждением.

По словам директора школы в поселении Наталии Поляковой, строительство уборной велось два месяца. В итоге получилась изящная пристройка со всеми полагающимися коммуникациями. "Сделали очень хорошо и быстро!" — поделилась радостью директор образовательного учреждения.

Туалет и правда можно назвать по местным меркам инновационным, отвечающим стилю и духу намечающегося технологического прорыва. Наталия Полякова рассказала, что в туалете есть горячая вода, пластиковые окна и даже открывающиеся форточки: "Прям красота, мы очень счастливы!" Предусмотрена ли в функционале объекта туалетная бумага — не сообщается.

На торжественном открытии долгожданного объекта инфраструктуры присутствовал лично глава Должанского района Борис Макашов, были и другие официальные лица. Чиновники пообещали не останавливаться на достигнутом и в течение года еще в трех школах увести удобства со двора в отапливаемые здания.

Инфраструктурные изменения "под ключ", которые приблизили образовательное учреждение к европейскому цивилизационному пути и заметному улучшению качества жизни граждан, обошлись, как сообщается, в 909 тысяч рублей.

То, что просто обязано быть нормой в государстве, которое позиционирует себя Великой державой, по-прежнему является настоящим событием для городов и сел России. Если обеспечить нормальными туалетами школы — проблема для государства, то, может быть, эта задача посильна благотворителям?

Группа российских топ-менеджеров откликнулась на беду итальянской Венеции, которую накрыло небывалым наводнением, и собрала порядка одного миллиона евро в помощь в преодолении последствий стихии.

В сборе средств оказал большую помощь Герой Труда России, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 19 ноября, когда отмечался Всемирный день туалетов, маэстро дал благотворительный концерт в посольстве Италии.

Венеция, безусловно, является культурной жемчужиной не только Италии, но и всего мира. Нет ничего зазорного в том, что меценаты и деятели культуры объединились во имя спасения мирового культурного наследия. Напротив — это нормальная ситуация, когда мировая общественность консолидировано выступает за сохранность общего цивилизационного кода.

Досадно другое. Когда какое-то время назад в России произошли наводнения, даже провели телемарафон, в котором принимали участие наши известные соотечественники, политики, деятели культуры и представители шоу-бизнеса. Собрали, если мне не изменяет память, порядка миллиарда рублей для строительства жилья в пострадавших районах.

Через непродолжительное время некогда счастливые новоселы стали жаловаться на качество построенных им домов. Кто-то даже говорил, что разваливаются на глазах, формулируя свои претензии непечатными оборотами речи.

Сейчас же в Иркутской области картина намного хуже. Нет ни домов, ни положенных выплат у значительной части населения. При этом федеральный центр искренне удивляется текущим положением дел, уверяя, что все необходимые денежные средства для преодоления гуманитарного кризиса перечислены региональным властям в полном объеме.

Если уж государство не в состоянии проследить исполнение своих же финансовых решений, то людям вне матрицы эффективной вертикали власти тем более не получится тягаться с финансовыми аппетитами некоторых представителей отечественной номенклатуры.

Возможно, именно поэтому благотворители и не торопятся связывать свои имена с гуманитарными мероприятиями в России, когда шансы на реальную пользу людям на поверку оказываются ничтожными.

Поэтому спасаем Венецию, Нотр-Дам, Пальмиру, что, безусловно, благородно и достойно уважения, а не строим дома пострадавшим от стихии соотечественникам и теплые туалеты для российских детей. Для детей, которым, как обещают большие начальники, предстоит наслаждаться высокотехнологичным будущим страны, высаживать сады на Луне и летать в отпуск на цветущий после реновации Марс.

Можно пройтись по заголовкам новостных агентств и обнаружить великое множество сообщений, что Россия помогла Кубе, Венесуэле, Сирии и целому списку африканских государств. Долги некоторых стран, как говорят, невозвратные и списываются десятками миллиардов долларов.

Это вроде как поднимает престиж России и открывает для наших соотечественников новые горизонты возможностей. Про горизонты не знаю, но в остальном, возможно, в такой благотворительности есть какой-то геополитический резон.

Правда, когда при этом открытие теплых туалетов в школах, плотов для полоскания белья, канализационных коллекторов и типовых автобусных остановок проходит по торжественному ритуалу, становится несколько не по себе.

Практически ежедневно большие начальники в телевизоре рассказывают гражданам об эффективности вертикали власти, о профиците бюджета, небывалых золотовалютных запасах, таланте чиновников высшего звена и других признаках процветания. Тем временем в отсыревшем Тулуне уже ниже -10°C, а на критически важные операции детям собирают с неравнодушных граждан по копеечке с помощью SMS.

Пока я делился размышлениями о судьбах Родины, меня тронуло сообщение, что в Стерлитамаке торжественно открыли новое здание морга. В церемонии открытия участвовали заместитель главы администрации города Юрий Тротт и другие официальные лица. Есть ли в том морге теплый туалет с горячей водой, пластиковыми окнами и открывающимися форточками — не сообщается.