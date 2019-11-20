Метафизика серийного убийцы

Как известно, самыми привлекательными для человека являются две вещи: секс и жестокость. Извечная борьба эроса и танатоса за влияние на человеческие поступки, о которой так много говорят нам психологи со времен Зигмунда Фрейда, не прекращается ни на мгновение. Каждое новое явление, делающее еще более сложным наш и без того переусложненный мир, тем или иным образом становится оружием в этой борьбе. В тех редких случаях, когда двум этим импульсам удается сойтись, они иногда производят такие изменения в человеке, которые приводят к чудовищным последствиям не только для него, но и для окружающих.

Страсть к насилию, которая становится единственным побуждающим моментом, порождает чудовищ, все мысли которых поглощены желанием убийства, совершения поступков, немыслимых для нормального и здравомыслящего человека. Так появляются те, кого называют серийными убийцами.

Здравомыслие является общественным понятием и подразумевает, прежде всего, поступки, которые выглядят понятными и объяснимыми. Переход на более высокооплачиваемую работу, решение родить ребенка или завести кошку — такие действия общество одобрит. Но ни одно преступление, какими бы обоснованными ни выглядели его мотивы, никогда не может быть признано поступком здравомыслящего человека, даже если речь идет о единичном случае в его жизни. Серийный убийца, совершая злодеяния многократно, каждый раз подтверждает свое исключение из числа здравомыслящих. Опасность безумца исходит, прежде всего, от его способности переступить те границы, которые составляют в современном общественном представлении норму человеческого поведения.

Вопреки распространенному мнению, первым серийным убийцей признан не Джек-Потрошитель, а Герман Маджетт, также известный как Генри Говард Холмс. В 1893 году он построил огромную гостиницу, "Замок", с чудовищным лабиринтом, где были тупики и потайные комнаты. Для строительства Генри привлекал различных людей, поэтому карту "Замка" знал только он сам. В тайных комнатах этого сооружения погибло много людей. Там были звуконепроницаемые комнаты, помещения, в которые мог подаваться газ, комнаты пыток. Построенный к ярмарке 1893 года, "Замок" позиционировал себя как гостиницу. И пятьдесят его постояльцев исчезли. Хотя официально Холмс считается виновным в гибели 27 человек. Именно в стольких убийствах он признался. По другим оценкам, количество его жертв может достигать нескольких сотен. В недрах "Замка" имелись печи, резервуары с кислотой и многое другое, позволявшее Холмсу избавляться от тел. Чаще всего его жертвами становились женщины, в большинстве случаев — блондинки.

Несмотря на столь впечатляющее количество погибших, специалисты до сих пор сомневаются, насколько уместно называть Холмса серийным убийцей. Все дело в том, что Холмс получал выгоду от своих преступлений, используя схемы со страхованием жизни. Криминалисты же и психологи считают "истинными" серийными убийцами тех, кто ведом исключительно импульсом, страстью к удовлетворению своих желаний.

Тед Банди, один из самых знаменитых серийных убийц, совершал свои злодеяния, исходя из неконтролируемого сексуального влечения, то есть неуправляемой страсти. Даже в тех случаях, когда серийный убийца утверждает, что ведом некоей идеей или миссией, им руководит не столько желание, сколько страсть. Желание представляет собой нечто сиюминутное и проходящее, страсть же полностью подчиняет себе. Желание чаще всего угасает после того, как цель была достигнута, тогда как страсть распространяется на все человеческое существо, полностью поглощая его мысли и мечты.

Напряжение страсти не ослабевает, поскольку основа ее умозрительна. Утолить страсть можно, если принизить ее до состояния желания. Люди, одержимые страстью, неизменно привлекают к себе внимание. Тот же Банди признавался, что совершал свои преступления потому, что только убийство позволяло ему в полной мере обладать женщиной. Страсть, поглощающая и одолевающая человека, нередко приводит его к власти. Достаточно вспомнить Жанну Д'Арк, женщину, которая повела за собой в бой опытных солдат и безжалостных наемников лишь потому, что обладала несокрушимой верой в себя и свою связь с Богом, была полна страсти к исполнению его воли. Многие, встречавшиеся с Банди, описывали его как привлекательного и харизматичного человека, этот образ подпитывался энергией его неиссякаемой страсти к насилию.

Современная криминальная психиатрия предлагает разделять серийных убийц на тех, кто совершает преступления из-за стремления получить удовольствие, и тех, кто таким образом воплощает свое стремление к власти, но подобное разделение в некоторых случаях выглядит не совсем уместным. Власть способна доставлять удовольствие и сама по себе. Удовольствие от власти, заключенное в самой сути человека как существа общественного, становится тем сильнее, чем более полной она является. И при этом полная власть над одним человеком, подчинение, заметное в его глазах, может значить больше, чем власть над миллионами.

Вопреки многочисленным заявлениям о том, что многое в современном мире влияет на человека пагубно и провоцирует жестокость, серийные убийцы никогда не демонстрировали пристрастия к чему-либо, кроме собственных действий, будучи существами, сосредоточенными на реальности. Всплеск, импульс, слабость не привлекают людей и не производят впечатление. Именно поэтому по прошествии многих лет имя Чикатило остается на слуху, а как звали "керченского стрелка" — не вспомнит никто, кроме непосредственных свидетелей тех событий.

Человек, объятый собственной страстью, не будет обращаться к видеоиграм, какими бы жестокими они ни были, поскольку они далеки от реальности. Некоторые исследователи отмечали, что стремление Банди подчеркнуть его пристрастие к жестоким фильмам и порнографии выглядело скорее как попытка снять с себя ответственность за злодеяния. Чудовищные преступления, совершенные теми, кто отказался от всего человеческого в себе, выглядят для здравомыслящего человека невероятным нарушением реальности, повседневности и рутины.

Одной из проблем современного общества является его одержимость зрелищем и развлечением, которые превосходят реальность, демонстрируя нечто иное. В животной природе человека заключено познание всего подобного, чтобы быть готовым к возможному столкновению с любой опасностью. Для нашего мозга неважно, какой будет эта опасность, даже если это ксеноморф — Чужой. К этой же категории относятся и серийные убийцы, вероятность столкнуться с которыми в реальной жизни все же мала.

Серийные убийцы демонстрируют поступки, которые зритель никогда не совершит сам. Именно поэтому наряду с драконами и джедаями серийные убийцы неизменно, из года в год привлекают внимание людей. И если избежать появления новых убийц практически невозможно, то сделать их пустым местом для общественного сознания вполне возможно. Для этого необходимо устранить привлекательность маньяков, продемонстрировать их не как существ, достойных изучения, как это делается в бесчисленных фильмах и сериалах, а как созданий слабости и порока, заслуживающих немедленного уничтожения и забвения.