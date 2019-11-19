Центр Ломоносова презентовал новые образовательные проекты

Московская международная выставка "Образование и карьера", которая прошла в Гостином дворе в минувшие выходные, стала центральным событием этой осени в образовательной жизни столицы. На выставке были представлены приемные комиссии более ста учебных заведений России и целого ряда зарубежных государств. Для большинства посетителей (старшеклассников и их родителей) многие из представленных вузов являются заветной мечтой, кто-то робко полагает — несбыточной.





В этот день в Гостином дворе, помимо вузов, были широко представлены также и образовательные центры по подготовке к государственной итоговой аттестации и олимпиадам, некоторые из которых прославились тем, что их выпускникам покоряются самые высокие вершины на отечественном и зарубежном образовательном небосклоне.

На этот раз юбилейную выставку "Образование и карьера" открывал яркий стенд московского Центра образования школьников имени Ломоносова, который закономерно стал одним из лидеров на рынке образовательных услуг в части подготовки к государственной итоговой аттестации и при этом в этом году представил новый образовательный продукт — Академический лицей Ломоносова.

Как заявила Тамара Гусова, директор лицея, в их учебном заведении преподают действующие педагоги МГУ. Более 70% учительского состава - кандидаты наук. Современная школа отказалась от функции воспитания детей. И образование сводится скорее к образовательным услугам. В лицее принцип иной — педагоги воспитывают учеников, всячески развивают их по интересам. В учебном заведении проводят балы, прививают элитарную культуру.

Как пояснила Тамара Гусова, цель лицея — сделать образовательную модель, которая будет доступна каждому школьнику. С этой целью был запущен проект по созданию заочной всероссийской школы, где дети могут учиться в онлайн-сегменте, получая при этом необходимую очную часть образования от своих учителей в школе.

Лицей для Центра Ломоносова — новый образовательный продукт. Но он появился не на пустом месте. До этого основатели лицея шесть лет занимались подготовкой школьников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам и добились впечатляющих результатов: выпустили более пятитысяч учеников, большинство из которых выполнили свою программу максимум и поступили на бюджет в вузы своей мечты. Средний прирост баллов за год обучения — в среднем более тридцати. Директор Центра Ломоносова Тимур Дзгоев считает, что в первую очередь высокие результаты стали возможными благодаря тому, что в Центр Ломоносова пришли лучшие преподаватели России, эксперты в области государственной итоговой аттестации и олимпиад.

Как заявил Тимур Дзгоев, любого родителя привлекает именно качество образования, которое в Центре Ломоносова соответствует всем стандартам, требованиям Департамента образования. Преимуществом является интерактивный формат занятий, педагоги выступают не как говорящие головы, а как профессионалы, которые знают и любят свой предмет, которые могут донести до детей всю информацию, необходимую для сдачи ЕГЭ, которые могут привить любовь к предмету.

Отбор педагогов проводится в пять этапов. Первый — это оценка резюме. После педагога тестируют на знание предмета, используя олимпиадные тесты. Затем проводится демоурок по теме, которую знает педагог. На следующем этапе проходит демоурок по теме, которую дают в Центре. Обычно это задание из последней части ЕГЭ. После этого педагоги Центра оценивают новичка.

Стоит заметить, что в этом году Центр Ломоносова открыл пять филиалов в Москве и области. Прежде чем начать обучение в Центре Ломоносова, каждый старшеклассник проходит профессиональную ориентацию с психологом. Эта процедура позволяет понять предпочтения молодого человека и помочь ему сделать правильный выбор.

Анна Брайнес, педагог-психолог Центра Ломоносова, пояснила, что профориентация — это мотивационный базовый шаг, когда ребенок может более осознанно определить, чего он хочет. Сначала ребенок выбирает, потом имеет возможность походить на дни открытых дверей, затем он возвращается, чтобы обсудить полученные результаты и сделать более осознанный выбор.

Более двадцати тысяч детей и родителей посетили в эти дни выставку "Образование и карьера". Большинство из них проявили интерес к стенду Центра Ломоносова и оставили свои анкетные данные для дальнейшего взаимодействия. Руководство Центра считает, что сможет помочь всем желающим в осуществлении их заветной мечты даже за более короткий срок. Но все-таки желательно до конца года определиться с выбором и начинать усиленную подготовку к государственной итоговой аттестации в рамках Академического лицея или Центра подготовки школьников имени Ломоносова. Ведь до начала ЕГЭ-кампании остается мало времени и надо многое успеть сделать, чтобы рассчитывать на самый высокий результат.