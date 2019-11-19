Comedy Club могут засудить - век Воли не видать!

В своем сатирическом монологе участник Comedy Club Павел Воля остроумно пошутил о перспективе назначения "звезды" эротического журнала Playboy Марии Лиман пресс-секретарем администрации Ростова.

Депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров, ловко догадавшись, что в каждой шутке всегда есть доля шутки, по-своему оценил выступление Павла Воли и предложил подать в суд на популярное телевизионное шоу.

Напомню, что Мария Лиман — модель. Содержание ее страницы в Instagram вполне соответствует представлениям об этой изящной профессии. Собственно, Павел Воля и обратил должное мужское внимание на ее фотографии. При этом комик несколько раз подчеркнул, что девушка — красивая и он ничего не имеет против ее увлечений.

Анатолий Котляров объяснил, что идея назначения Марии Лиман принадлежала одному из соискателей от ЛДПР на должность сити-менеджера Ростова, который не прошел конкурсный отбор, "потому что ответил не на все вопросы".

Шоумен обратил внимание в своем выступлении не только на перспективного руководителя пресс-службы администрации Ростова в лице Марии Лиман, но и на уже действующего сотрудника — Екатерину Герасимову.

Мне тоже понравились фото Екатерины Герасимовой, которые, конечно, не столь откровенные, как у потенциального главы городской пресс-службы, но не менее пикантные. Ведь правда же, редко когда увидишь начальника отдела по борьбе с коррупцией мэрии в неглиже и на пилоне.

"Человек занимает, мягко говоря, низшую ступень муниципальной службы. Фактически она занимается тем, что перебирает бумажки и анализирует на предмет коррупции анкеты, которые сдают все муниципальные чиновники", — рассказал об эффективном способе противодействия коррупции в администрации города ростовский депутат Анатолий Котляров.

В анкетах, наверно, так и пишут, что не коррупционеры, что верят в победу импортозамещения и страсть как любят улучшать качество жизни своих земляков.

Надо отдать должное депутату. Не каждый парламентарий сможет набраться смелости и признать, что в России на региональном уровне борьба с коррупцией находится на низшей муниципальной ступени.

Павел Воля поделился своими наблюдениями относительно состояния дел с реализацией эстетического принципа подбора руководящих кадров в целом. Эдакого сексуального лифта. Любопытно было увидеть фотографии представительниц молодежной организации "Единой России" и других важных номенклатурных работников.

Судя по их портфолио в интернете, девушки вполне могли бы сделать сносную карьеру на эротическом поприще. Хотя если рассматривать в аллегорическом ключе банальную обнаженку, то можно со всей партийной решительностью ловко ответить сатирическому вольнодумцу Павлу Воле.

Дескать, обнаженные руководящие кадры администрации символизируют транспарентность государственной власти перед своими гражданами. Демонстрируя соотечественникам свое тело, девушки подчеркивают близость к народу и доверительно транслируют консолидирующий месседж: "Наш зад тоже голый!"

Тем не менее вместо контрстендапа, некой ответки Павлу Воле родилась идея засудить Comedy Club. Благо теперь у номенклатуры есть закон, под действие которого можно подогнать любого, кто осмелится критически высказаться в адрес представителей власти.

Комик предвидел возможные последствия своего абсолютно доброжелательного, корректного и, что важно, жизненного монолога.

"Если у меня в ближайшее время найдут кокаин в трусах или выяснится, что я не плачу налоги или что у меня дома стволы лежат, вы знаете, как работает схема — "Я, Мы — Воля!", — вспомнил сатирик движение в защиту журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

Тут стоит напомнить, что эти отважные полицейские были просто уволены и не понесли никакого наказания за подлог. Более того, расследование по их подвигу засекретили, а сами исполнители активно добиваются восстановления на службе. И на это тоже общество обращает внимание, а не только резиденты Comedy Club.

Тема, поднятая в сатирическом монологе, не о девушках как таковых, не об их праве на демонстрацию своего обнаженного тела. Комик говорил о системе, которая позволяет приглашать на руководящие должности в органы государственной власти, исходя из определяющего критерия компетентности — размера бюстгальтера.

Принцип подбора кадров "Плохонький, да свой!" и определение на сытные должности детей больших начальников тоже не остаются незамеченными в обществе. Люди все видят и делают соответствующие выводы, которые явно не в пользу действующей власти.

"Кто-то скажет, что это оскорбление власти, но я скажу, что такая ситуация и есть оскорбление власти", — без тени иронии высказался Павел Воля.

Когда оскорбляют власть, она реагирует штрафами и посадками. Гораздо серьезнее последствия, когда сама власть оскорбляет граждан. Вот тут уже жди настоящей беды.

Воевать с сатириками могут только люди, которые никогда не читали "Буревестник" пролетарского писателя Максима Горького. Если администрация Ростова все-же решится засудить Comedy Club, то шоу может стать запоминающимся и будет сокрушительнее любого притянутого за уши оскорбления.

Может быть, я и наивный дядька, но я считаю, что закон "Об оскорблении здравомыслия" просто необходим России как противовес существующему тренду защиты номенклатуры от мнения граждан. Тем не менее я не перестаю надеяться на торжество здравомыслия. Честно. Век Воли не видать!