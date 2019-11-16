Демьяновы анти-советчики

Газета "Ведомости" позиционируется как солидное деловое издание. В cовете директоров издания значатся известная журналистка Анна Качкаева, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, известные деятели медиа-бизнеса Владимир Воронов и Мартин Помпадур, президент "Сколково" Андрей Шаронов, редактор Илья Булавинов.

Однако многие российские предприниматели знают оборотную сторону привлекательной вывески "Ведомостей". После того, как издание было продано Демьяну Кудрявцеву, информационный шантаж представителей крупного бизнеса был поставлен, похоже, на поток. Например, предпринимателю присылают список вопросов для интервью, среди которых один-два вопроса весьма деликатного свойства. Жертве дают понять, что в газете осведомлены о некоторых сторонах жизни бизнесмена, которые он не хотел бы предавать огласке. Многие предпочитают в такой ситуации договориться и "занести" издателю крупную сумму денег.

Конвейер работает не первый год. Совет директоров прекрасно осведомлен о происходящем. Но Кудрявцеву никто не делает замечаний. Директора тоже заинтересованы в этом теневом бизнесе? Мы не утверждаем, но возможен и такой вариант. Ведь члены совета директоров тоже не безгрешны. Например, Андрей Шаронов работал в компании "Тройка-диалог" и известен как автор схем вывода капиталов за рубеж. Юлия Шахновская была со скандалом изгнана из британской консалтинговой фирмы, зарегистрированной на Кипре. Анну Качкаеву уволили с "Радио Свобода" после служебного расследования. Илья Булавинов ведет богемный образ жизни, трудно совместимый с имиджем редактора солидной деловой газеты.

Двое из директоров — Владимир Воронов и Мартин Помпадур — иностранцы и вообще не считают себя обязанными заботиться об интересах российского бизнеса. Знающие ситуацию на медиа-рынке люди утверждают, что именно Воронов и Помпадур финансировали приобретение Кудрявцевым "Ведомостей". Предполагалось, что он получит российское гражданство и будет формальным владельцем газеты. Но Кудрявцеву в российском гражданстве было отказано, и он переобулся на лету — переписал газету на свою супругу Яну Мозель-Кудрявцеву.

Все эти схемы не могут скрыть того факта, что фактически газета находится в собственности иностранных граждан и должна быть признана иностранным агентом. Новые поправки в закон о СМИ и защите информации позволят разрешить этот казус.

Тем более, что имеются основания предполагать реальным собственником "Ведомостей" Руперта Мэрдока. Воронов и Помпадур работали в его медиа-корпорации на руководящих должностях. Через них он контролирует "Ведомости" и диктует информационную политику, которая направлена на жесткую критику геополитических успехов России, разжигание межэтнической и религиозной розни с целью ослабления и развала нашей страны.

Сергей Козлов