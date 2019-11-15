Кавказский синдром Кудрявцева

Газета "Ведомости" в статье "Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами", раскритиковало на своих страница подготовленный ко второму чтению в Госдуме законопроект, позволяющий наделять российских граждан статусом "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента". Как пишет издание, "агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников".

Понятна обеспокоенность "Ведомостей", ведь в случае принятия закона журналисты редакции могут получить статус иностранных агентов, поскольку получают деньги от российского юрлица, финансируемого из-за рубежа. Дело в том, что владелец издания Демьян Кудрявцев в 2017 году был лишен российского гражданства, а финансирование издания весьма непрозрачно. Не исключено, что часть денег, в том числе идущих и на зарплату журналистов, как пишет "Медуза", поступает из-за границы. Тем более, что материалы газеты про Северный Кавказ, мягко говоря, поощряют центробежные настроения на откол от России, причем, как среди жителей республик, так и среди остальных россиян.

Тонко, но настойчиво "Ведомости" проводят мысль о том, что северокавказские республики являются тяжким бременем для России, которая вгоняет туда огромные деньги, а взамен якобы не получает ничего. Да и по своим убеждениям, согласно материалам газеты, кавказцы якобы чужды другим народам нашей страны. Одним словом, практически во всех статьях и заметках, посвященных этим южным регионам, сквозит своего рода кавказофобия, помноженная на неприятие их религии.

Показательно, что в своих антикавказских материалах газета, по сути, напоминает действия западных изданий, старательно раздувающих искру сепаратизма в республиках. И это тоже наводит на определенные мысли. Судя по редакционной политике, которую задал газете Демьян Кудрявцев, "Ведомостям" уже действительно впору объявлять себя иностранным агентом.

Николай Баландин.