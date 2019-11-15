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Автор Редакция рубрики "Общество"

Кавказский синдром Кудрявцева

Общество

Газета "Ведомости" в статье "Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами", раскритиковало на своих страница подготовленный ко второму чтению в Госдуме законопроект, позволяющий наделять российских граждан статусом "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента". Как пишет издание, "агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников".

Понятна обеспокоенность "Ведомостей", ведь в случае принятия закона журналисты редакции могут получить статус иностранных агентов, поскольку получают деньги от российского юрлица, финансируемого из-за рубежа. Дело в том, что владелец издания Демьян Кудрявцев в 2017 году был лишен российского гражданства, а финансирование издания весьма непрозрачно. Не исключено, что часть денег, в том числе идущих и на зарплату журналистов, как пишет "Медуза", поступает из-за границы. Тем более, что материалы газеты про Северный Кавказ, мягко говоря, поощряют центробежные настроения на откол от России, причем, как среди жителей республик, так и среди остальных россиян.

Тонко, но настойчиво "Ведомости" проводят мысль о том, что северокавказские республики являются тяжким бременем для России, которая вгоняет туда огромные деньги, а взамен якобы не получает ничего. Да и по своим убеждениям, согласно материалам газеты, кавказцы якобы чужды другим народам нашей страны. Одним словом, практически во всех статьях и заметках, посвященных этим южным регионам, сквозит своего рода кавказофобия, помноженная на неприятие их религии.

Показательно, что в своих антикавказских материалах газета, по сути, напоминает действия западных изданий, старательно раздувающих искру сепаратизма в республиках. И это тоже наводит на определенные мысли. Судя по редакционной политике, которую задал газете Демьян Кудрявцев, "Ведомостям" уже действительно впору объявлять себя иностранным агентом.

Николай Баландин.

Темы ведомости демьян кудрявцев закон госдумы об иностранных агентах
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Кавказский синдром Кудрявцева
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