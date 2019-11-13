Филолог про скандальный пост Гусейнова: "За свои слова он будет отвечать перед Богом"

Филолога Гасана Гусейнова, которого осуждают за высказывание о русском языке, поддержали несколько сотен человек, в том числе известные писатели, журналисты и филологи. Напомним, 29 октября на странице Гусейнова в Facebook появился неоднозначный пост — филолог посетовал на отсутствие в Москве прессы на иностранных языках, при этом русский язык он назвал убогим и клоачным. Пост вызвал общественный резонанс, и позже Гусейнов его удалил. Но история на этом не закончилась. В ВШЭ рекомендовали Гусейнову публично извиниться, но Гасан пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его коверкают в СМИ, соответственно, по мнению филолога, извиняться ему не за что. Прокомментировал ситуацию корреспонденту Pravda.ru Владимир Аннушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Согласны ли вы с коллегой? Считаете ли вы, что нынешние СМИ коверкают русский язык, делая его убогим? Он, конечно, выразился более жестко.

Гасан Гусейнов — мой друг со студенческой скамьи. Мы вместе закончили университет в 1975 году. И могу сказать, что я с Гасаном во многом не согласен. Есть разные СМИ. И не надо всех под одну гребенку подгонять, как это делали мы в старые добрые времена. Одни пишут плохо, другие — хорошо. И последних несомненно больше. Я полагаю, что и СМИ, и Гасан Гусейнов должны иметь светлый взгляд на события, нужно побольше оптимизма, особенно в отношении будущего. Потому что Гасан как классик согласится с аристотелевской идеей о том, что в совещательной речи надо говорить о будущем. И это значит, что надо говорить о светлом. А светлого в нашей жизни много. И нашим средствам массовой информации нужно этот свет нести, потому что всякое дело начинается с мысли и слова.

В заявлении в поддержку Гасана говорится о праве на свободное высказывание. Считаете ли вы, что все же есть давление сверху на то, что можно говорить, а что — нельзя?

Сейчас мы имеем возможность высказываться свободно, и от этой свободы очень часто тошнит. Потому что культура основывается на запросе. И Гасан со мной, надеюсь, согласится, что надо поставить запрет, например, на употребление бранной лексики. Каков язык, такова и жизнь. От Гасана я слышу часто низкопробную лексику. Мне стыдно за филолога-классика, что он такими словами изъясняется в публичном собрании. Поэтому, дорогой Гасан, надо говорить на хорошем русском языке. И за наш язык я, выражаясь словами Владимира Даля, "на нож полезу".

Русский человек часто говорит как чувствует, ему удобно говорить твОрог, и он начинает формировать новый вариант произношения. Но, конечно, мы должны стараться ориентироваться на норму речи. Раньше было ударение изобрЕтение и обеспЕчение, но народу удобно было говорить обеспечЕние. И разговорный вариант этого слова стал постепенно нормой. И надо поменьше друг к другу придираться, лучше подумать о нравственной основе нашей жизни. Эта основа должна быть в добре и мудром отношении друг к другу.

Ну допустил человек ошибку в слове, простите ему, наверное, этот человек из народа и не имеет профессионального образования. Но таким человеком любуешься, если у него есть интересные мысли. В основе языка и нашего общения лежит все-таки не грамматика, а риторика, словесность.

Как вы думаете, что ждет Гусейнова за его высказывания? Его могут уволить за провокационный пост в соцсетях?

Я думаю, что сейчас за такое никого не увольняют. За все наши высказывания мы ответственны перед Богом. Поэтому сначала думай, потом — говори.

Как улучшить свою грамотность публичному человеку?

Для этого нужно заниматься своим образованием, которое состоит в чтении книг, в написании текстов и документов и своих публичных речей, а затем заниматься устной речью, произношением, искать нужные слова. Этому учат на курсах риторики.

Согласны вы с тем, что сейчас происходят упрощения? И жизнь в онлайн-режиме на это влияет.

Какие-то упрощения, может быть, и происходят, ведь мы живем сейчас в мире компьютерных технологий. Но ничто старое не исчезает бесследно. Остается культура слова. Хорошо говорящие писатели существуют. И наша обязанность эту традицию продолжать. Например, многие видели концерт, посвященный юбилею Пахмутовой, как хорошо наш президент поздравил ее, сердечно, используя прекрасные слова. И она ответила ему так же. И это происходит оттого, что человек владеет словом. Я желаю каждому человеку развить свой словесный талант.