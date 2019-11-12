Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры

Известный историк Олег Соколов попал на днях в криминальные хроники. Доцент СПбГУ застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, которая была по совместительству еще и его возлюбленной. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром Соколова нашли в реке Мойке, у него был при себе рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже в квартире на набережной реки был обнаружен ее обезглавленный труп. Соколов оформил явку с повинной. В связи с таким резонансным случаем редакция Pravda. ru поинтересовалась мнением врача-психотерапевта Александра Федоровича.

В связи со случившимся возникает вопрос — важно ли проводить психологическое тестирование преподавателей вузов перед приемом на работу?

Я всегда выступал за тестирование, начиная со школьников младших классов. Была идея ранее в Госдуме, мол, давайте курсантов вузов силовых ведомств тестировать. Я говорю: "Да, обязательно. Причем еще на предмет наркотиков". Ой, что там было! Я считаю, что в равной степени нужно уделять внимание и будущим кадрам, и настоящим. Ведь можно начать с тестирования студентов педвузов, и тогда уже вопрос с преподавателями отпадет автоматически. Мы уже будем понимать, у кого есть склонности к депрессивным реакциям или педофилии. Мне кажется, что тестировать педагогов сложно. Потом что это уже взрослые люди, состоявшиеся, и они будут отстаивать свои права. Поэтому я бы, наверное, говорил в первую очередь о тестировании студентов, которые хотят в дальнейшем вести педагогическую деятельность.

Что касается Соколова, то этот человек изначально вел себя странно. И все это видели. Я считаю, что он в эти наполеоновские игры немножко заигрался, у него размылись границы между реальным и виртуальным. Но здесь вопрос не медицинский, а правовой. Даже если я наблюдаю за человеком какие-то особенности, то что мне это дает? Что я должен сделать? Подойти и сказать: "Слышь, дружище, ты сумасшедший. Я эксперт. Давай мы тебя будем лечить". Или я должен вызвать бригаду? Определить, что делать в этой ситуации, невозможно. Тем более что свобода личности на сегодняшний день абсолютна. Ну и что, что он ушел из семьи? Ну и что, что ему 70, а ей 15. Какая разница?

Преподаватель вуза — это определенный статус, где грань между дозволенным обращением со студентами и недозволенным? Почему преподаватели часто позволяют оскорбительные выпады, например, преподаватель-мужчина позволяет себе оскорблять студентку только потому, что она женщина?

Это не потому, что она женщина. Мы, например, в интернете видим массу роликов, где педагог-женщина избивает линейкой мальчика. Дело не в гендерной принадлежности. Здесь, наверное, вопрос личностного восприятия. Если педагог не в состоянии владеть аудиторией, то возникает вопрос о его профпригодности.

Психологический портрет Соколова — какой он? Вынесите свой вердикт. Он действительно был в состоянии аффекта, как вы думаете?

Я считаю, что этот человек является носителем некой доминирующей идеи, потому что он, к примеру, просил обращаться к нему по-французски. Говорить о том, что он нездоров, наверное, мы можем именно с позиции того, что вообще происходит с ним. Но как это связать с убийством? Часто журналисты говорят: "У него комплекс Наполеона". Я отвечаю в таких случаях: "Возьмите пилюлю Кутузова — все пройдет". Это все бред. Комплексы и раздвоение личности тут ни при чем. Но мы ничего не знаем об их интимной жизни. И мы можем допустить все что угодно, включая БДСМ-практики.

Возможно, он помогал ей с учебой, был для нее интересен, ведь она приезжая. Он известен в стране и за рубежом, известен в вузе, устраивает исторические реконструкции. Для нее это была возможность быть рядом и греться в лучах его славы. Поэтому я очень даже допускаю, что она эксплуатировала эту ситуацию. Возможно, ее ждало недурное будущее, если бы она защитилась и он бы перевез ее во Францию. Он был вполне себе перспективным, тем более ради нее он бросил семью.

Возможно, там были еще какие-то тенденции. Мы не знаем. Но его наполеоновские идеи вряд ли коррелируют с убийством. Я даже не знаю, сможет ли в этом разобраться Следственный комитет. Я даже не уверен, что психолого-психиатрическая экспертиза найдет именно этот момент. Какие вопросы ставит следствие? Понимал ли он свои действия, мог ли предположить последствия? Скорее всего, он будет признан вменяемым и ему дадут какой-то срок, может быть, пожизненный. А разбираться в особенностях его психики, я думаю, не будет никто.

Если встречается девушка с мужчиной, то по каким признакам она может определить, что этот человек психопат?

Ни по каким. Чем он будет экстравагантнее, тем она будет больше им гордиться, рассказывая своим подругам, какой нестандартный мужчина обратил на нее внимание. Сначала срабатывает химия, а все остальное уже потом. Если тебе что-то кажется, сходи на консультацию к психотерапевту, расскажи об этом и воспользуйся экспертным мнением, если у тебя своего ума не хватает.