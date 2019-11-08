Депутат Госдумы: рождаемости мешает Интернет

Выступая в Белграде на VII Международном форуме "Святость материнства", заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова объявила Интернет причиной снижения рождаемости в Российской Федерации.

Я, разумеется, верю в будущее цифровых СМИ, экономики и медицины. В периоды активности части моего головного мозга, отвечающего за духоподъемность, временами даже ощущают брутальную поступь импортозамещения.

Правда, о том, что Интернет может выполнять функции контрацепции, купировать половое влечение, лишать женщин материнского инстинкта, а мужчин стремления продолжить свой род, я впервые услышал от зампреда Государственной думы.

"Нас очень тревожит, что в России начиная с 2016 года наблюдается убыль населения. И по прогнозам она будет продолжаться до 2023 года", — рассказала о демографических успехах страны Ольга Епифанова, слова которой приводит сайт партии "Справедливая Россия".

Разрушающим фактором для института семьи депутат назвала "негативные факторы современной социальной среды", среди которых оказался и Интернет.

"В наше время повседневной реальностью стала сетевая организация поведения людей, в первую очередь, разумеется, молодых. Большинство молодых людей буквально "живут" в Интернете. И, разумеется, зависят от него", — поделилась своими наблюдениями депутат Ольга Епифанова.

По ее мнению, "жизнь" в интернете выхолащивает историческую память, лишает граждан жизненных ориентиров и семейных ценностей.

"Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений. Как говорится, бытие определяет сознание. Эту формулу пока никто не отменял", — вспомнила цитату из предисловия к работе Карла Маркса "К критике политической экономии" вице-спикер российского парламента.

"Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание", — говорится в труде основоположника научного коммунизма.

А я бы взял на себя смелость обратить внимание на реверсивность формулы, которую депутат Госдумы считает верной и оттого всесильной. Если в сознании человека смирение с существующим бытием и обреченная безнадега, то ни о каком развитии личности и вместе с ним и государства и речи быть не может.

Потому и сознание играет равноценную роль и, безусловно, влияет на бытие. Если человек не желает ходить по нужде на улицу в деревянный объект с дырой в зловонный портал, а хочет наслаждаться физиологическим единением с природой в тепле и комфорте с туалетной бумагой вместо привычной газетки, то его сознание непременно запустит процесс модернизации ущербного сортирного бытия.

Если в этом смысле Интернет хотя бы как-то повлияет на разрыв такой бытовой связи поколений, если от таких "индивидуализма и эгоизма современного человека" начнет исчезать разруха в сознании, то Россия сделает решительный шаг вперед в улучшении качества жизни граждан.

Стоило бы обратить внимание и на то, что Интернет — средство коммуникаций, а не какой-то фетиш. Говорить о том, что Интернет негативно влияет на падение рождаемости, все равно что с таким же успехом утверждать обратное.

Социальные сети, сайты знакомств и сообщества по интересам позволяют людям быстрее находить друг друга. Трансграничность Сети в этом смысле открывает огромные возможности. Не счесть, сколько людей просто узнали друг о друге благодаря современным коммуникациям.

Именно дистанционная цифровая медицина помогла появиться на свет при серьезных патологиях многим малышам. Информированность "живущих в Интернете" как раз сокращает время на походы в магазины, получение государственных и банковских услуг, давая возможность людям больше времени проводить у семейного очага или в поисках своих половинок.

Негативные оценочные суждения в отношении Всемирной паутины равносильны обвинению автомобилей в их повышенной опасности. Если за рулем кретин, то никакое совершенное транспортное средство не убережет его и окружающих от дорожной аварии. Для кого-то розетка — источник электропитания, а для кого-то поле для фатальных экспериментов с вилкой или гвоздями.

Вот и в трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда солдат-срочник расстрелял офицеров и сослуживцев из автомата, некоторые общественные организации обвинили Интернет. Не дедовщина, а именно Интернет.

Даже советская партийная номенклатура не догадалась обвинить во всех бедах средства связи — почту, телеграф и телефон, как это зачастую делают в наше время некоторые политики и общественники с Интернетом.

Уже не первый год существует тренд с призывами ограничить и даже запретить Интернет, а то и создать закрытое от остального мира сетевое сообщество. Подобная идея сродни созданию обособленной российской суверенной физики, математики или химии. Кто-то уже даже сподобился сочинить учебник по православной микробиологии.

В выступлении депутата Ольги Епифановой угадывается именно набирающий силу славный тренд — создать наш импортозамещенный Интернет. Сеть, которая будет способствовать развитию утвержденных постановлениями правительства семейных ценностей, мировоззрения и в конечном счете распорядка дня с утренней зарядкой под звуки пианино из проводной радиоточки.

В СМИ и соцсетях вовсю обсуждается замена Википедии на Большую российскую энциклопедию. Из уст президента прозвучало именно слово "замена", а не "альтернатива". Причем опять же, в сетевом варианте, на который пеняет вице-спикер Госдумы.

Новый источник информации, в том числе и портал БРЭ — всегда хорошо. Различные мнения и работа по фильтрации фейков весьма полезны для развития мыслительного навыка. Вот только если количество источников сокращать или подгонять их содержание под текущие политические нужды, то вместо пользы неминуемо вылезут ослиные уши недоверия. В том числе и к государственной власти.

Нет доверия — прощай и легитимность. Да и сам Рунет в виде хранилища внезапных идей и самопиара политиков станет скучнее устава караульной службы. Больше мнений — внятнее картина мира, глобальнее знания, в том числе и в теме "откуда берутся дети". А списывать на Интернет просчеты и некомпетентность номенклатуры — дело нехитрое.